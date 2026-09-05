罹患帶狀皰疹避免弄破水泡 把握治療黃金72小時 可縮短病程

醫師提醒，帶狀皰疹是由體內潛伏的水痘帶狀皰疹病毒（VZV）再次活化所引發，病灶出現72小時內治療可縮短病程；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 帶狀皰疹是水痘病毒再活化所致，發病後應把握72小時內治療並避免弄破水泡，家有高風險族群更要注意隔離與疫苗預防。

帶狀皰疹又俗稱「皮蛇」，是近年在秋冬季節時常引發民眾詢問的皮膚疾病，圍繞它的誤解卻始終不少。台灣國泰醫院感染科主治醫師武定一表示，帶狀皰疹是由體內潛伏的水痘帶狀皰疹病毒（VZV）再次活化所引發，只要曾經得過水痘，病毒在症狀痊癒後並不會真正消失，而是潛伏在人體感覺神經節中，一旦免疫力 下降便會伺機活化，沿著神經所支配的皮膚範圍出現紅腫與水泡，這正是皮蛇外觀形似一條蛇的原因。

帶狀皰疹本身並不會讓接觸者也長皮蛇，它只會傳染給從未出過水痘、也未曾接種水痘疫苗 的人，使對方得到的是水痘，而非皮蛇。武定一醫師指出，多數人在感染水痘後可獲得長期免疫，再次感染水痘的情況相當罕見。

至於傳播途徑，水痘病人可將水痘帶狀皰疹病毒（VZV）經由空氣、飛沫、以及接觸到水泡膿液傳染，至於帶狀皰疹，主要透過直接接觸患者的水泡病灶傳播，也可能因近距離吸入由病灶產生、含有病毒的微粒而感染，但其傳染力明顯低於水痘。帶狀皰疹具有傳染性的期間，主要是從水泡出現後直到所有病灶結痂為止。

抗病毒藥物是治療帶狀皰疹的重要手段，通常建議在皮疹出現後72小時內盡早開始治療，有助縮短病程、減少新病灶形成並緩解急性期症狀。武定一建議在生活照護上，患部水泡應盡量保持完整、避免弄破，以減少細菌感染與病毒擴散的風險，並建議穿著寬鬆柔軟的衣物以免摩擦患處加劇疼痛；飲食上並無嚴格限制，但應避免刺激性食物如辛辣物與酒精。

武定一提醒若家中有孕婦、嬰幼兒或免疫功能較弱的成員，更應嚴格避免接觸患者的水泡與體液，因孕婦若初次感染水痘病毒，可能將病毒傳給胎兒，影響新生兒的健康。而50歲以上的成人不論是否曾出過水痘或皮蛇，也建議可接種帶狀皰疹疫苗，需施打兩劑，間隔2至6個月，以有效降低發病的機率。

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