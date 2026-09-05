我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美第十久 加州急診要花3個半小時

美國遇到熊怎麼辦？有時裝死有時要反擊

罹患帶狀皰疹避免弄破水泡 把握治療黃金72小時 可縮短病程

NOW健康
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，帶狀皰疹是由體內潛伏的水痘帶狀皰疹病毒（VZV）再次活化所引發，病灶出...
醫師提醒，帶狀皰疹是由體內潛伏的水痘帶狀皰疹病毒（VZV）再次活化所引發，病灶出現72小時內治療可縮短病程；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

帶狀皰疹是水痘病毒再活化所致，發病後應把握72小時內治療並避免弄破水泡，家有高風險族群更要注意隔離與疫苗預防。

帶狀皰疹又俗稱「皮蛇」，是近年在秋冬季節時常引發民眾詢問的皮膚疾病，圍繞它的誤解卻始終不少。台灣國泰醫院感染科主治醫師武定一表示，帶狀皰疹是由體內潛伏的水痘帶狀皰疹病毒（VZV）再次活化所引發，只要曾經得過水痘，病毒在症狀痊癒後並不會真正消失，而是潛伏在人體感覺神經節中，一旦免疫力下降便會伺機活化，沿著神經所支配的皮膚範圍出現紅腫與水泡，這正是皮蛇外觀形似一條蛇的原因。

帶狀皰疹本身並不會讓接觸者也長皮蛇，它只會傳染給從未出過水痘、也未曾接種水痘疫苗的人，使對方得到的是水痘，而非皮蛇。武定一醫師指出，多數人在感染水痘後可獲得長期免疫，再次感染水痘的情況相當罕見。

至於傳播途徑，水痘病人可將水痘帶狀皰疹病毒（VZV）經由空氣、飛沫、以及接觸到水泡膿液傳染，至於帶狀皰疹，主要透過直接接觸患者的水泡病灶傳播，也可能因近距離吸入由病灶產生、含有病毒的微粒而感染，但其傳染力明顯低於水痘。帶狀皰疹具有傳染性的期間，主要是從水泡出現後直到所有病灶結痂為止。

抗病毒藥物是治療帶狀皰疹的重要手段，通常建議在皮疹出現後72小時內盡早開始治療，有助縮短病程、減少新病灶形成並緩解急性期症狀。武定一建議在生活照護上，患部水泡應盡量保持完整、避免弄破，以減少細菌感染與病毒擴散的風險，並建議穿著寬鬆柔軟的衣物以免摩擦患處加劇疼痛；飲食上並無嚴格限制，但應避免刺激性食物如辛辣物與酒精。

武定一提醒若家中有孕婦、嬰幼兒或免疫功能較弱的成員，更應嚴格避免接觸患者的水泡與體液，因孕婦若初次感染水痘病毒，可能將病毒傳給胎兒，影響新生兒的健康。而50歲以上的成人不論是否曾出過水痘或皮蛇，也建議可接種帶狀皰疹疫苗，需施打兩劑，間隔2至6個月，以有效降低發病的機率。

https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=71524

精華 FAQ

  • 因為曾感染水痘後，病毒潛伏在感覺神經節，當免疫力下降時再度活化，便沿神經支配的皮膚範圍出現紅腫與水泡，看起來像一條蛇。

  • 醫師建議在皮疹出現後72小時內盡早使用抗病毒藥物，可幫助縮短病程、減少新病灶形成，並緩解急性期症狀，效果通常較好。

  • 孕婦、嬰幼兒與免疫功能較弱者都應嚴格避免接觸患者水泡與體液，因為若初次感染可能引發水痘，孕婦還可能增加胎兒與新生兒健康風險。

疫苗 免疫力

上一則

豬腎移植人體撐271天創紀錄 可望成等腎橋梁 讓患者重拾生活

延伸閱讀

壯男尿不出來還抽痛竟是帶狀皰疹 醫曝：2類人常掛錯科

壯男尿不出來還抽痛竟是帶狀皰疹 醫曝：2類人常掛錯科
未接種疫苗 賓州麻疹2死、35年來首例 州長怒嗆小甘迺迪

未接種疫苗 賓州麻疹2死、35年來首例 州長怒嗆小甘迺迪
耳朵冒「一根肉柱」像菜花 他忍5年愈長愈大 醫揭1恐怖真相

耳朵冒「一根肉柱」像菜花 他忍5年愈長愈大 醫揭1恐怖真相
炎夏私密處長期悶熱 防泌尿道反覆感染…多喝水不憋尿

炎夏私密處長期悶熱 防泌尿道反覆感染…多喝水不憋尿

熱門新聞

陳沱醫師指出，便血、排便習慣改變、不明原因體重下降、貧血等情況，都值得特別留意，不應長期自行當作痔瘡或一般腸胃問題處理。(圖／123RF)

🎙️從息肉到癌症可能要10年以上 45歲就該關注這項篩檢

2026-09-01 09:35
秀傳醫院胃腸肝膽科醫師傅重睿提醒，半夜肚子餓不是完全不能吃，關鍵在於吃多少、吃什麼，以及吃完多久睡覺。（秀傳醫院提供）

深夜吃泡麵又躺床 30歲男胃酸逆流被叫醒 醫師揭消夜3原則

2026-08-29 04:30
醫師提醒，腎臟最危險的初老警訊，包括血糖變高、肚子變大、夜間頻尿、血壓愈來愈高、尿液泡泡變多等，腹部肥胖與代謝異常都是傷腎原因 。 （123RF）

「腎臟初老」五大警訊 第一名最危險 醫：很多人腎功能下降仍沒感覺

2026-08-16 05:20
新活藝術現場介紹「生命故事書」課程，從喜怒哀樂、生活習慣等主題切入，陪伴失智者以當下感受創作，留下屬於自己的生命故事。（聯合報健康事業部提供）

2026失智論壇／不想老後失去自主能力 現在開始「存腦本」還不晚

2026-08-29 18:16
第4屆「2026失智友善＆預防照護影響力論壇」今舉辦，從失智預防、醫療照護到財務規畫，分享如何為自己與家人的未來預做準備。左起失智時空記憶的旅人主編陳韻如、富邦人壽法令遵循部律師陳品妤、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩、台大醫院神經內科特聘兼任主治醫師邱銘章、資深媒體人馬西屏、聯合報健康事業部策略長洪淑惠，以及螢幕中在美國連線的亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興。（記者胡經周／攝影）

2026失智論壇／醫揭「記憶錯亂」才需警覺 馬西屏自曝曾嚴重失憶

2026-08-29 08:11
示意圖。（取自123RF）

行動能力關乎健康老化 專家：非預測壽命長短的水晶球

2026-08-29 16:25

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」