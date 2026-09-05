突發胸悶＋心悸＋頭暈別輕忽 症狀反覆非疲勞

醫師提醒，跌倒前可能出現胸悶、心悸、頭暈等症狀，有心血管疾病風險、長期熬夜、高壓工作的人，不能把反覆發作的症狀視為單純疲勞；示意圖。（圖／123RF）

夏日街頭偶爾可見民眾突然暈倒、跌坐甚至失去意識，旁人往往第一時間以為是中暑、低血糖 或太過疲累。然而，部分「跌倒」事件其實並非毫無徵兆，在真正倒下之前，身體可能早已透過胸悶、心悸、喘不過氣、頭暈、眼前發黑等症狀發出警訊，只是許多人沒有意識到這些症狀，恐與心血管疾病 或自律神經狀態有關。

台灣中醫師莊可鈞表示，臨床上不少人平時就曾出現「心臟突然跳很快」、「心口像漏拍一下」、「莫名心慌」、「胸口悶悶的」等情況，卻常認為只是最近工作太累、睡眠不足或壓力太大，休息一下就會好，因此沒有進一步處理。事實上，若這些症狀反覆出現，甚至合併頭暈、呼吸困難、眼前發黑，就不宜輕忽。相關資料也指出，心悸可能與心律不整、心臟疾病、代謝問題、自律神經失調、情緒壓力，以及咖啡因、酒精等外在刺激有關。

莊可鈞指出，真正需要注意的並不是偶爾一次心跳加速，而是症狀是否反覆發生，以及是否伴隨其他身體警訊。

例如，有些人會突然感覺心跳異常快速、猛烈跳動，甚至有「心臟漏跳一拍」的感覺；有些人則是胸口悶、呼吸不順，或明明沒有劇烈運動，卻突然感到一陣心慌。此外，若出現頭暈、站立不穩、眼前發黑，甚至短暫失去意識，更應該提高警覺。

先排查重症 後體質調理

尤其是「胸悶＋心悸＋頭暈」三種症狀同時出現時，更不能單純歸咎於疲勞。這類症狀有可能只是自律神經失調，也可能與心律不整、心血管疾病等問題有關，因此第一步應該是先排除危險疾病，而不是直接認定只是體質虛弱或壓力太大。

不少患者最困惑的地方在於：「我明明做過心電圖，醫師也說沒有明顯異常，為什麼還是會心悸？」

莊可鈞說明，心悸本身是一種主觀感受，造成原因很多，除了心臟本身的結構與電氣傳導異常，也可能與內分泌、代謝、自律神經以及生活習慣有關。長時間熬夜、工作壓力過大、焦慮緊張，都可能讓交感神經長期處於興奮狀態，使人更容易出現心跳加快、胸悶、心慌等問題。

因此，當檢查已經排除立即性的重大心臟問題，但胸悶、心悸仍然反覆發作時，就可以進一步從生活作息與自律神經狀態著手調整。尤其現代上班族經常熬夜、長時間盯著電腦，加上咖啡、濃茶及能量飲料攝取增加，更容易形成「疲勞、壓力、心悸、焦慮」的循環。

莊可鈞解釋，中醫對心悸的理解並不單純局限在心臟本身，而是會從氣血、陰陽、情緒、睡眠以及整體身體狀態進行評估。部分患者可能伴隨疲倦、頭暈、失眠；也有人同時出現心煩、夜間容易出汗；另有一些人則是胸悶、胃脹、噁心或打嗝後，心悸感更加明顯。

因此，對於已經排除急性危險疾病、卻長期反覆心悸的患者，中醫可以從體質與生活型態著手調理，協助改善睡眠、壓力與身體整體狀態。不過，這並不代表出現胸悶心悸就可以直接靠中醫調理而不做檢查，兩者的先後順序非常重要。

莊可鈞提醒，面對心悸與暈眩，應掌握「先排查重症、後體質調理」的原則。若突然出現劇烈胸痛、明顯呼吸困難、眼前發黑、嚴重頭暈，甚至已經發生暈厥或倒地，應立即就醫，不能單純當作中暑、貧血、低血糖或自律神經失調。

身體發出警訊 就要正視

不過，真正值得注意的是「倒下之前的身體訊號」。如果平常已經經常心悸、胸悶，甚至開始出現頭暈、眼前發黑或呼吸困難，就代表身體可能正在提醒自己需要停下來檢視。尤其有心血管疾病風險、長期熬夜、高壓工作，或經常大量攝取咖啡因、酒精等刺激物的人，更不能把反覆發作的症狀視為單純疲勞。

與其等到某一天突然在路邊倒下，不如在身體第一次發出警訊時就正視它。先透過適當的醫療檢查確認安全，再針對睡眠、壓力、飲食及生活作息進行調整，必要時搭配中醫體質調理，才是面對反覆心悸與暈眩更安全、完整的方式。

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