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骨頭也有「蛀洞」？婦人右膝痛查出膝關節骨壞死股骨內髁「凹陷空洞」

記者游振昇／台中即時報導
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病人膝關節X光股骨內髁凹陷空洞(左紅圈)和人工膝關節置換(右)對比。（台中慈濟醫...
病人膝關節X光股骨內髁凹陷空洞(左紅圈)和人工膝關節置換(右)對比。（台中慈濟醫院提供）

台灣台中80歲林姓婦人右膝長期疼痛就醫，台中慈濟醫院關節中心主任周立展發現她股骨內髁竟出現「凹陷空洞」，診斷為膝關節骨壞死。醫療團隊採用機器手臂輔助全膝人工關節置換，改善病人走路即疼痛的大困擾。

林婦去年右腳膝關節Ｘ光檢查，股骨內髁局部發現明顯凹陷空洞、關節間隙變窄合併膝內翻變形，俗稱的Ｏ型腿。周立展主任診斷，病人膝關節為自發性骨壞死合併關節炎，已凹陷的骨頭在活動或負重時，容易產生強烈疼痛，影響病人的行走。

周立展表示，膝關節骨壞死常稱為「關節蛀洞」，初期膝蓋疼痛症狀和關節退化相似，但症狀惡化進展更快，疼痛感通常也較強烈，可能出現關節積水、腫脹、活動度受限及負重行走疼痛等症狀。骨壞死大多發生在膝關節股骨內髁，疾病早期Ｘ光檢查不易察覺，通常需進一步用核磁共振（MRI）才能發現骨頭病灶。膝關節骨壞死好發於60歲以上女性，通常原因不明屬於自發性骨壞死，若有外傷病史或長期酗酒、濫用類固醇都會助長發病機率。

周立展考量林婦年齡和骨壞死蛀洞範圍，和家屬討論後，採用ROSA機器手臂輔助全膝人工關節置換手術來改善病灶。他指出，透過電腦科技輔助，術前繪製病人膝關節3D模型影像，為病人量身訂製手術計畫，協助醫師精準規劃骨骼切割角度與植入位置。術中機器手臂精準導航定位，減少破壞肌肉和軟組織，有效降低併發症，增加手術安全，術後恢復較快，病人能盡早正常生活。

林婦做全膝人工膝關節置換，擺脫走路就會疼痛窘境，已經能正常走路。周立展提醒，早期發現膝關節骨壞死，可先減少負重、藥物止痛或護膝保護等保守治療，若症狀沒有改善且骨頭塌陷範圍變大，就要考慮手術介入。他說骨壞死面積不大且病人相對年輕時，可以選擇關節鏡減壓手術、骨軟骨移植或截骨矯正手術來改善病情，若骨壞死範圍較大、病人年紀較高，或已合併關節炎與關節變形，以人工關節置換手術較為適宜。

台中慈濟醫院周立展主任指向膝關節股骨內髁凹陷空洞位置。（台中慈濟醫院提供）
台中慈濟醫院周立展主任指向膝關節股骨內髁凹陷空洞位置。（台中慈濟醫院提供）

精華 FAQ

  • 她的股骨內髁出現明顯凹陷空洞，屬於膝關節骨壞死，並合併關節炎與膝內翻變形，導致活動或負重時疼痛加劇，連走路都會明顯不舒服。

  • 常見症狀包括疼痛、關節積水、腫脹、活動度受限與負重疼痛，初期容易和退化性關節炎混淆；好發於60歲以上女性，部分與外傷、酗酒或類固醇使用有關。

  • 因她年紀較大、骨壞死範圍較明顯，且已合併關節炎與變形，醫療團隊評估人工關節置換較合適；機器手臂可協助精準切割與定位，降低組織破壞並加快恢復。

慈濟

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