我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

悶熱環境下工作狂流汗 48歲男低血鉀險喪命

健康醫療網
聽新聞
test
0:00 /0:00
戶外高溫下工作或高強度運動族群，大量流汗時除補水外，也可適度搭配運動飲料、椰子水...
戶外高溫下工作或高強度運動族群，大量流汗時除補水外，也可適度搭配運動飲料、椰子水或牛奶等含電解質飲品。示意圖。（圖／AI生成）

炎炎夏日長時間待在悶熱環境工作，即便沒有直接曝曬陽光，小心可能會因大量流汗造成電解質流失。一名男子長時間在無空調鐵皮屋工作，每天汗流不止，日前先出現雙上肢無力，連手都抬不起來，就醫後症狀未改善，6天後惡化為雙下肢無力、無法站立並跌倒送醫，才發現罹患低血鉀併發橫紋肌溶解症，經過高劑量鉀離子補充治療後才救回一命。

收治病例的台灣衛福部彰化醫院腎臟內科醫師黃耀宣指出，患者到院抽血發現血鉀僅1.5 mmol／L，正常值為3.5至5.5 mmol／L，已屬極重度低血鉀。一般血鉀3至3.5 mmol／L為輕度、2.5至3為中度，低於2則可能危及生命安全，屬於極重度低血鉀。

黃耀宣指出，患者當時除了有重度低血鉀，同時體內的肌酸激酶（CK）高達22702 U／L，遠高於男性正常值50至310 U／L，顯示肌肉已大量受損，後來經過高劑量鉀離子補充治療後才脫離險境。

黃耀宣解釋，鉀離子是維持神經傳導、肌肉收縮與心臟運作的重要元素，血鉀濃度過低初期可能僅有疲倦、肌肉痠痛或抽筋，嚴重時會引發急性肢體麻痺、心律不整、低血壓、呼吸衰竭甚至心跳停止。

黃耀宣提到，一般低血鉀常見於長期使用利尿劑或腹膜透析患者，但大量流汗者若只喝純水，也會加速電解質稀釋與流失。他表示，戶外高溫工作者或高強度運動族群，大量流汗時除補水外，也可適度搭配運動飲料、椰子水或牛奶等含電解質飲品。

黃耀宣也提醒，上述族群平常也可多攝取香蕉、奇異果、番茄、菠菜及豆類等富含鉀離子的食物，以維持體內電解質平衡。若出現明顯肌肉無力、心悸或無法站立等症狀，應盡速就醫。（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/）

精華 FAQ

  • 他長時間在沒有空調的悶熱鐵皮屋工作，大量流汗卻讓電解質持續流失，血鉀降到1.5 mmol／L，進一步引發橫紋肌溶解與肢體無力，才會危及生命。

  • 低血鉀初期可能只有疲倦、肌肉痠痛或抽筋，若持續惡化，會出現急性肢體麻痺、心律不整、低血壓、呼吸衰竭，嚴重時甚至可能心跳停止。

  • 醫師建議除了補水，也要適度補充含電解質的飲品，例如運動飲料、椰子水或牛奶，平時可多吃香蕉、奇異果、番茄、菠菜和豆類，以維持電解質平衡。

上一則

血便誤認痔瘡1年治不好 轉診檢查已直腸癌4期

下一則

開學後孩子喊肚子痛、想吐別當藉口 醫揭「開學焦慮」警訊

延伸閱讀

高溫成隱形殺手 醫：3大典型症狀可能是「酷暑心肌梗塞」

高溫成隱形殺手 醫：3大典型症狀可能是「酷暑心肌梗塞」
炎夏私密處長期悶熱 防泌尿道反覆感染…多喝水不憋尿

炎夏私密處長期悶熱 防泌尿道反覆感染…多喝水不憋尿
打瘦瘦針3個月不瘦自行加量 50多歲女持續嘔吐昏厥竟是胃癌

打瘦瘦針3個月不瘦自行加量 50多歲女持續嘔吐昏厥竟是胃癌
60歲男走路輕飄飄不是卡到陰 腳不踏實竟是頸椎退化壓迫神經

60歲男走路輕飄飄不是卡到陰 腳不踏實竟是頸椎退化壓迫神經

熱門新聞

陳沱醫師指出，便血、排便習慣改變、不明原因體重下降、貧血等情況，都值得特別留意，不應長期自行當作痔瘡或一般腸胃問題處理。(圖／123RF)

🎙️從息肉到癌症可能要10年以上 45歲就該關注這項篩檢

2026-09-01 09:35
醫師提醒，腎臟最危險的初老警訊，包括血糖變高、肚子變大、夜間頻尿、血壓愈來愈高、尿液泡泡變多等，腹部肥胖與代謝異常都是傷腎原因 。 （123RF）

「腎臟初老」五大警訊 第一名最危險 醫：很多人腎功能下降仍沒感覺

2026-08-16 05:20
秀傳醫院胃腸肝膽科醫師傅重睿提醒，半夜肚子餓不是完全不能吃，關鍵在於吃多少、吃什麼，以及吃完多久睡覺。（秀傳醫院提供）

深夜吃泡麵又躺床 30歲男胃酸逆流被叫醒 醫師揭消夜3原則

2026-08-29 04:30
新活藝術現場介紹「生命故事書」課程，從喜怒哀樂、生活習慣等主題切入，陪伴失智者以當下感受創作，留下屬於自己的生命故事。（聯合報健康事業部提供）

2026失智論壇／不想老後失去自主能力 現在開始「存腦本」還不晚

2026-08-29 18:16
第4屆「2026失智友善＆預防照護影響力論壇」今舉辦，從失智預防、醫療照護到財務規畫，分享如何為自己與家人的未來預做準備。左起失智時空記憶的旅人主編陳韻如、富邦人壽法令遵循部律師陳品妤、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩、台大醫院神經內科特聘兼任主治醫師邱銘章、資深媒體人馬西屏、聯合報健康事業部策略長洪淑惠，以及螢幕中在美國連線的亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興。（記者胡經周／攝影）

2026失智論壇／醫揭「記憶錯亂」才需警覺 馬西屏自曝曾嚴重失憶

2026-08-29 08:11
示意圖。（取自123RF）

行動能力關乎健康老化 專家：非預測壽命長短的水晶球

2026-08-29 16:25

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見