悶熱環境下工作狂流汗 48歲男低血鉀險喪命

戶外高溫下工作或高強度運動族群，大量流汗時除補水外，也可適度搭配運動飲料、椰子水或牛奶等含電解質飲品。示意圖。（圖／AI生成）

炎炎夏日長時間待在悶熱環境工作，即便沒有直接曝曬陽光，小心可能會因大量流汗造成電解質流失。一名男子長時間在無空調鐵皮屋工作，每天汗流不止，日前先出現雙上肢無力，連手都抬不起來，就醫後症狀未改善，6天後惡化為雙下肢無力、無法站立並跌倒送醫，才發現罹患低血鉀併發橫紋肌溶解症，經過高劑量鉀離子補充治療後才救回一命。

收治病例的台灣衛福部彰化醫院腎臟內科醫師黃耀宣指出，患者到院抽血發現血鉀僅1.5 mmol／L，正常值為3.5至5.5 mmol／L，已屬極重度低血鉀。一般血鉀3至3.5 mmol／L為輕度、2.5至3為中度，低於2則可能危及生命安全，屬於極重度低血鉀。

黃耀宣指出，患者當時除了有重度低血鉀，同時體內的肌酸激酶（CK）高達22702 U／L，遠高於男性正常值50至310 U／L，顯示肌肉已大量受損，後來經過高劑量鉀離子補充治療後才脫離險境。

黃耀宣解釋，鉀離子是維持神經傳導、肌肉收縮與心臟運作的重要元素，血鉀濃度過低初期可能僅有疲倦、肌肉痠痛或抽筋，嚴重時會引發急性肢體麻痺、心律不整、低血壓、呼吸衰竭甚至心跳停止。

黃耀宣提到，一般低血鉀常見於長期使用利尿劑或腹膜透析患者，但大量流汗者若只喝純水，也會加速電解質稀釋與流失。他表示，戶外高溫工作者或高強度運動族群，大量流汗時除補水外，也可適度搭配運動飲料、椰子水或牛奶等含電解質飲品。

黃耀宣也提醒，上述族群平常也可多攝取香蕉、奇異果、番茄、菠菜及豆類等富含鉀離子的食物，以維持體內電解質平衡。若出現明顯肌肉無力、心悸或無法站立等症狀，應盡速就醫。（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/）