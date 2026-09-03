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68歲男排尿無力 就醫才發現攝護腺腫大7倍

黃羿馨
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68歲男子直到完全尿不出來才就醫，發現攝護腺已肥大至136公克、約正常5至7倍。...
68歲男子直到完全尿不出來才就醫，發現攝護腺已肥大至136公克、約正常5至7倍。（圖：台灣中醫大新竹附醫提供）

不少男性年紀漸長，發現尿流變細、排尿費力，常以為只是老化而忍著不就醫。68歲男子直到完全尿不出來才就醫，發現攝護腺已肥大至136公克、約正常5至7倍。醫師提醒，長期拖延恐傷膀胱，甚至造成腎功能惡化。

台灣中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師蔡正晏表示，男子日前因完全無法排尿至急診就醫，診斷為急性尿滯留，立即接受導尿治療，經超音波檢查發現，患者攝護腺已明顯向膀胱內突出，造成膀胱出口嚴重阻塞。

蔡正晏指出，患者其實多年來已有排尿無力、尿流變細問題，近半年更出現排尿困難、解尿不乾淨等症狀，卻認為只是正常老化，直到完全尿不出來才驚覺嚴重性。超音波及手術中膀胱鏡檢查均發現，患者膀胱壁明顯增厚，且已有早期結構性變化，代表長期必須用力排尿，阻塞已開始影響膀胱功能。

經完整評估並初步排除攝護腺癌可能性後，醫療團隊考量患者攝護腺達136公克，且合併急性尿滯留及膀胱功能受損，決定採綠光雷射攝護腺汽化手術，以高能量雷射將肥大的攝護腺組織逐層汽化、解除阻塞。手術約3小時，患者術後第3天拔除尿管順利出院，排尿流速明顯改善，開心表示，「好像回到年輕時的感覺。」

蔡正晏表示，綠光雷射具有出血量少、術中視野清晰、恢復快及住院時間短等優點，尤其適合攝護腺體積較大、高齡、服用抗凝血藥物或希望降低出血風險的患者。

蔡正晏提醒，良性攝護腺肥大是中高齡男性常見疾病，若出現排尿變慢、尿流變細、需用力排尿、解尿不乾淨、頻尿或夜尿增加，就應及早至泌尿科評估。若長期拖延，可能造成反覆尿滯留、泌尿道感染、膀胱結石、血尿，甚至膀胱功能受損、腎功能惡化。

目前除藥物、攝護腺刮除及雷射手術外，也有水蒸氣消融術、攝護腺拉開術等微創治療，部分可局部麻醉或門診完成，但各有適應症，仍須由醫師依患者狀況評估合適治療方式。

精華 FAQ

  • 他長期有尿流變細、排尿費力等症狀，近半年更明顯解尿不乾淨，最後因完全無法排尿出現急性尿滯留，才緊急到急診接受導尿與進一步檢查。

  • 超音波與膀胱鏡檢查顯示，他的攝護腺已增大到136公克，約正常大小的5至7倍，並向膀胱內突出，造成膀胱出口嚴重阻塞。

  • 因患者攝護腺體積大，且已合併急性尿滯留與膀胱功能受損，醫療團隊評估後採綠光雷射汽化手術，以減少出血、加快恢復並解除阻塞。

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