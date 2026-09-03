吸菸易罹患牙周病 還讓植牙失敗風險大增

牙醫師表示，吸菸會影響植牙的壽命與成功率。(圖／123RF)

吸菸傷肺、傷心血管，也會造成口腔傷害。研究顯示，吸菸者罹患牙周病風險接近不吸菸者的2倍，植牙失敗風險更增加約2.4倍。

台灣台大醫院牙周病科兼任主治醫師、台灣牙周病醫學會醫師周曉薇表示，吸菸是口腔黏膜病變、口腔癌 、牙周病及植體周圍疾病的共同危險因子。研究顯示，吸菸者罹患牙周病的風險約增加85%，而且存在明顯「劑量效應」，抽得愈多、風險愈高。

吸菸會讓牙周病風險激增，但因為不易察覺，吸菸者的牙周病有時反而「看起來沒那麼嚴重」。周曉薇說，尼古丁會使血管收縮，降低牙齦血流，一般牙周病常見的牙齦紅腫、刷牙流血，在吸菸者身上可能並不明顯。但「不流血不代表沒事」，骨質與牙周組織甚至可能持續遭到破壞，臨床仍須透過牙周探針深度、附著喪失及X光等綜合判斷。

吸菸對植牙影響更加直接。多篇統合分析顯示，吸菸者植牙失敗風險約為不吸菸者2.4倍，上顎植牙早期失敗風險甚至可接近5.9倍。若還需要補骨，失敗風險約增加3.6倍，植體周圍炎風險也約增加1倍。對於花費數萬元甚至數十萬元接受植牙的患者而言，戒菸其實也是保護治療成果的重要一環。

「牙醫師其實是最好的戒菸推手之一。」周曉薇指出，牙醫師能第一時間看到吸菸對牙齒、牙周與植體造成的傷害，加上患者洗牙、牙周治療或植牙後需定期回診，具有反覆介入及追蹤的優勢。

中華牙醫學會表示，完整的口腔健康促進不只包含刷牙、使用牙線與定期檢查，也應包含拒絕菸品、協助戒菸及及早辨識危險因子。