我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

深夜吃泡麵又躺床 30歲男胃酸逆流被叫醒 醫師揭消夜3原則

日本評估：近畿30年內發生規模6.8以上地震機率過半

頭顱掃描出「蜂鳥」形狀 七旬男確診罕病PSP無根治藥物

記者簡慧珍／彰化即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
罹患進行性核上神經麻痺症（PSP）的患者，經電腦斷層可明顯看到腦部會有蜂鳥型狀（...
罹患進行性核上神經麻痺症（PSP）的患者，經電腦斷層可明顯看到腦部會有蜂鳥型狀（圖紅色部位）。（員榮醫院提供）

台灣彰化縣一名77歲男子經常無故跌倒被家人送醫，經完整神經理學檢查，發現他的眼睛無法往上看，反應變慢，進一步腦部核磁共振（MRI）掃描和抽血檢驗，大腦影像呈現「蜂鳥」形狀的中腦萎縮圖像，結合頻繁跌倒等臨床症狀，確診罹患罕見的進行性核上神經麻痺症（PSP）。

員榮醫療體系員榮醫院神經內科醫師陳彥秀表示，進行性核上神經麻痺症（Progressive Supranuclear Palsy, PSP）這類疾病在發病初期，雖出現類似巴金森氏症的動作慢、僵硬、步態不穩，但退化速度更快，且對巴金森氏症的藥物治療反應較差，目前尚無能徹底根治藥物，所以早期確診與釐清病因至關重要。

這名病人常無故跌倒，家人起初似為年紀大、雙腿無力，因跌倒頻率太高而就醫，檢查出典型臨床特徵「垂直眼球運動障礙」，因眼睛無法向上看導致早期性的頻繁跌倒，做MRI掃描腦部，影像中呈現類似「蜂鳥」形狀的中腦萎縮典型徵狀，是協助醫師將PSP從眾多非典型巴金森症候群精準辨認出來的重要診斷依據。

陳彥秀指出，病人的平衡中樞退化，在發病早期出現失去平衡、無預警向後跌倒的情況，並伴隨頑固性失眠、語言與吞嚥功能逐漸退化，情緒與認知功能隨之改變；PSP為極罕見疾病，依統計台灣每十萬人中僅5至6人確診，初期症狀與巴金森氏症極為相似，臨床上常被忽視或誤診，家中長輩如出現眼神無法向上看、無故頻繁跌倒（尤其是向後跌倒）等警訊，應儘速至神經內科進行專業評估與精密檢查，把握黃金照護與復健期。

進行性上核麻痺症 PSP 的「蜂鳥特徵」，因為中腦萎縮，未受損的腦橋側面看起來就...
進行性上核麻痺症 PSP 的「蜂鳥特徵」，因為中腦萎縮，未受損的腦橋側面看起來就像一隻蜂鳥形狀（本圖為示意圖）。（員榮醫院提供）

精華 FAQ

  • 他因常無故跌倒就醫，檢查發現眼睛無法往上看、反應變慢，且有典型的垂直眼球運動障礙；再加上腦部MRI出現蜂鳥徵象，因而確診PSP。

  • 蜂鳥徵象是中腦萎縮後在MRI上呈現的典型影像，常見於PSP患者，能幫助醫師把它和其他非典型巴金森症候群區分開來，提高診斷準確度。

  • PSP初期常像巴金森氏症，會動作慢、僵硬、步態不穩，但退化更快，還可能出現向後跌倒、吞嚥與語言退化、失眠及情緒認知改變，應儘速看神經內科。

上一則

深夜吃泡麵又躺床 30歲男胃酸逆流被叫醒 醫師揭消夜3原則

延伸閱讀

60歲男走路輕飄飄不是卡到陰 腳不踏實竟是頸椎退化壓迫神經

60歲男走路輕飄飄不是卡到陰 腳不踏實竟是頸椎退化壓迫神經
醫生的話／老人憂鬱症 女罹病率比男高

醫生的話／老人憂鬱症 女罹病率比男高

疼痛「超過3個月」別再忍 止痛藥壓下症狀恐藏致命病因 醫揭5大警訊

疼痛「超過3個月」別再忍 止痛藥壓下症狀恐藏致命病因 醫揭5大警訊
頭撞到檢查正常未必沒事 醫：若久暈失眠恐腦震盪恐

頭撞到檢查正常未必沒事 醫：若久暈失眠恐腦震盪恐

熱門新聞

醫師提醒，腎臟最危險的初老警訊，包括血糖變高、肚子變大、夜間頻尿、血壓愈來愈高、尿液泡泡變多等，腹部肥胖與代謝異常都是傷腎原因 。 （123RF）

「腎臟初老」五大警訊 第一名最危險 醫：很多人腎功能下降仍沒感覺

2026-08-16 05:20
綠茶含有單寧酸，具有抗氧化及抗菌等健康益處，但別因此猛灌濃茶或自行服用高濃度綠茶萃取物。（123RF）

飯後喝茶能「刮油」？ 研究揭綠茶10周僅多減1.6公斤 營養師曝減脂關鍵

2026-08-24 04:30
食品與藥物管理局提前批准治療末期胰腺癌的突破性新藥Rasonque上市。(美聯社)

醫學里程碑 胰腺癌新藥獲准上市 存活期延長13.2個月

2026-08-26 20:14
夏季戶外活動頻繁，除了防蚊，蜱蟲帶來的健康風險同樣值得注意。（美聯社）

🎙️陽性蚊群激增、罕見病毒現身 紐約防蚊更要防蜱蟲

2026-08-25 09:00
一名20多歲男子多年前耳朵外側出現小傷口，原以為只是結痂，沒想到傷口不僅遲遲未癒，還逐漸長成一根凸起的「肉柱」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@https://kaboompics.com/ ）

耳朵冒「一根肉柱」像菜花 他忍5年愈長愈大 醫揭1恐怖真相

2026-08-26 21:40
衛福部豐原醫院外科主任袁天民指出，胃癌早期可能沒有明顯症狀，透過篩檢及早發現，有助掌握治療先機。（豐原醫院提供）

65歲男篩檢揪早期胃癌免化療 68歲男有症狀就醫已第三期

2026-08-24 05:04

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包