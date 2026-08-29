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深夜吃泡麵又躺床 30歲男胃酸逆流被叫醒 醫師揭消夜3原則

記者劉明岩／彰化即時報導
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秀傳醫院胃腸肝膽科醫師傅重睿提醒，半夜肚子餓不是完全不能吃，關鍵在於吃多少、吃什...
秀傳醫院胃腸肝膽科醫師傅重睿提醒，半夜肚子餓不是完全不能吃，關鍵在於吃多少、吃什麼，以及吃完多久睡覺。（秀傳醫院提供）

30歲洪姓上班族常加班到深夜，回家習慣泡麵、鹽酥雞或漢堡當消夜，隨後躺下呼呼大睡。久了接連出現胃脹、打嗝、胸口灼熱，半夜喉嚨還被湧上的胃酸「叫醒」。醫師提醒，半夜肚子餓不是完全不能吃，關鍵在於吃多少、吃什麼，以及吃完多久睡覺。

洪先生就醫接受治療後，開始調整消夜分量與進食時間，症狀才逐漸改善。台灣彰化秀傳紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師傅重睿表示，並沒有哪種食物到了半夜就一定「不能吃」，真正容易增加腸胃負擔的是一次吃太多、油脂過高、口味太重或刺激性太強，可能增加胃脹、消化不良及胃食道逆流的機會。

不少人吃消夜還會搭配珍珠奶茶，傅重睿指出，珍珠奶茶通常含有較多糖分、脂肪與咖啡因，若深夜同時吃高油脂食物、又喝大杯飲料，不僅容易熱量超標，也可能讓胃部負擔更大，對容易胃酸逆流或睡眠容易受咖啡因影響的人，更可能出現不適。

重睿建議，如果真的餓了，宵夜可以選得簡單一點，可依個人飲食習慣及腸胃耐受度，選擇香蕉、燕麥、吐司、雞蛋，或少量牛奶、無糖豆漿等，重點是控制份量，吃到不餓即可，不必吃得過飽。

他說，除了吃什麼，吃完後多久睡也很重要，若吃完消夜立刻躺下，胃內容物較容易逆流，因此應控制分量，並預留消化時間再上床。若只是嘴饞而不是真的餓，也可以先喝水，避免讓熬夜吃宵夜變成固定習慣。

傅重睿提醒，胃食道逆流、功能性消化不良或容易胃脹者，更要注意深夜飲食。若經常出現火燒心、酸水逆流、喉嚨異物感、夜間咳嗽，或躺下後胸口不適，應減少油炸、辛辣、高脂肪食物及含咖啡因飲品。若每天半夜都餓到需要吃一大餐，也應檢視白天是否吃得太少或不規律。

傅重睿強調，半夜肚子餓不用過度緊張，掌握「分量少一點、食物簡單一點、吃完不要立刻躺下」三原則，就能減輕腸胃負擔。若調整後仍反覆出現胃痛、火燒心、胃酸逆流或吞嚥困難，則應進一步就醫檢查。

精華 FAQ

  • 因為他常在吃完泡麵、鹽酥雞或漢堡後立刻躺下，胃內容物更容易逆流到食道，造成胃脹、打嗝、胸口灼熱，甚至半夜喉嚨被胃酸刺激而醒來。

  • 醫師強調宵夜重點是分量少一點、食物簡單一點，並且吃完不要立刻躺下，應預留消化時間再睡，才能降低腸胃負擔與胃酸逆流風險。

  • 可選香蕉、燕麥、吐司、雞蛋，或少量牛奶、無糖豆漿等較簡單食物，並控制到不餓即可，避免高油脂、辛辣、重口味與含咖啡因飲品。

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