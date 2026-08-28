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45歲婦子宮肌瘤大如小玉西瓜 嚴重便秘才就醫 微創腹腔鏡手術切除

記者胡蓬生／苗栗即時報導
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周芷佑醫師以微創腹腔鏡子宮肌瘤切除術，順利拆解巨大肌瘤。（大千綜合醫院提供）
周芷佑醫師以微創腹腔鏡子宮肌瘤切除術，順利拆解巨大肌瘤。（大千綜合醫院提供）

台灣苗栗縣一名45歲女子4年前已得知患有子宮肌瘤，因為沒有經痛或經量過多等症狀，並未持續追蹤。直到最近一個月，她的腹部硬塊迅速隆起，甚至嚴重壓迫腸道導致長期便秘才緊急至醫院求診。經骨盆腔超音波檢查發現，肌瘤直徑已暴增至17公分，大小有如一顆「小玉西瓜」，幾近占滿整個骨盆腔與下腹部。

大千綜合醫院婦產科醫師周芷佑指出，面對如此龐大的肌瘤，加上病人過去曾有「傳統直式剖腹產」的手術史，讓這次手術面臨兩大困難的雙重挑戰：

一、空間極度狹小：巨大的肌瘤幾乎擋住骨盆腔內的所有手術視野，使得醫療器械可操作的空間被壓縮至極限。

二、腹腔嚴重沾黏：過去的直式開腹傷口，極易導致腹壁、網膜與腸道或子宮產生嚴重黏連，大大增加手術剝離的困難度與風險。

周芷佑表示，如果採取傳統開腹手術，病人腹部必須再次劃開一道長達十多公分的傷口，不僅術後痛感劇烈，恢復期也相對漫長。為讓病人獲得最佳預後，最後決定採用「微創腹腔鏡子宮肌瘤切除術」，幫助病人大幅減少術中的出血量、降低術後傷口感染率，並有效縮短住院天數與康復時間。

他說，透過精準的微創器械與手術技巧，醫療團隊成功在極狹窄的視野中，將這顆重達數斤的巨大肌瘤完整剝離，經由微創孔洞安全取出。病人原本挺著有如懷孕數月的大肚子，且飽受嚴重便祕之苦，手術後僅3天便能輕鬆步行回家。這不僅是現代外科技術的突破，更是給予女性患者最溫柔、最具生活品質保障的治療選擇。

周芷佑提醒，子宮肌瘤是女性最常見的良性腫瘤，即便沒有經血過多或嚴重經痛，但肌瘤生長位置壓迫到泌尿道引發頻尿，或壓迫腸道引發便祕，都會嚴重影響生活品質。建議女性朋友應定期婦科超音波檢查；如果發現異常狀況，只要透過專業評估與先進的微創技術，即使是巨大肌瘤也能迎刃而解，不必過度恐慌。

婦人的子宮肌瘤已大到壓迫腸道，幾乎占滿整個骨盆腔與下腹部，圖為內視鏡示意圖。（大...
婦人的子宮肌瘤已大到壓迫腸道，幾乎占滿整個骨盆腔與下腹部，圖為內視鏡示意圖。（大千綜合醫院提供）

精華 FAQ

  • 她4年前已知有子宮肌瘤，但沒有明顯經痛或經量過多而未追蹤，直到近1個月腹部硬塊快速變大，並壓迫腸道造成嚴重便秘，才趕緊到醫院求診。

  • 醫師指出有兩大難題：一是肌瘤太大，幾乎擋住骨盆腔視野，器械操作空間極小；二是患者曾做過直式剖腹產，腹壁、網膜與腸道可能嚴重沾黏，剝離風險高。

  • 因傳統開腹會留下較長傷口，疼痛較明顯、恢復也較慢；微創腹腔鏡則能減少出血、降低感染風險並縮短住院時間，最後順利完整切除巨大肌瘤。

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