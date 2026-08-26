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壯男尿不出來還抽痛竟是帶狀皰疹 醫曝：2類人常掛錯科

記者趙容萱／台中即時報導
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一名5旬男子下背痛、腿痛以為坐骨神經痛，治療多日不見好轉，直到臀部冒紅疹、水泡，...
一名5旬男子下背痛、腿痛以為坐骨神經痛，治療多日不見好轉，直到臀部冒紅疹、水泡，才發現是帶狀皰疹。(醫師施勝恒提供)

台中一名50歲醫療器材男業務近日因尿不出來，以為是中年男性的攝護腺肥大問題，就醫後仍未見好轉，直到臀部冒出紅疹、水泡，並且伴隨如電擊般抽痛，痛不欲生，經向醫師施勝桓求診，確診為俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，所幸醫治及時獲緩解。

施勝桓觀察發現，新冠疫情後，診間患者增2至3倍，推測與免疫力低下有關，尤其在50歲以上壓力族，以及常熬夜年青族最為明顯，一名30歲經營宵夜場火鍋店老闆兩年內罹患三次皮蛇，腰部水泡如護腰般纏繞，慘不忍睹。

施勝桓指出，帶狀皰疹特點「先痛後長疹」，彙整近期病例發現許多病患在紅疹出現前，往往因不同部位的疼痛而掛錯科，包括上臂痛誤以為是五十肩、腰背痛誤以為是閃到腰或肌肉拉傷、劇烈頭痛 誤以為是偏頭痛，還有腹痛以為腸胃炎、下腹痛誤以為是攝護腺、尿道問題，或坐骨神經痛。

施勝桓說明，這名男業務因帶狀皰疹侵犯「薦神經」（控制會陰及骨盆腔的神經叢），導致膀胱肌肉無法正常收縮，引發急性尿滯留。所幸及時給予抗病毒藥物治療，症狀才得以緩解；男業務事後心有餘悸，直呼那種神經痛「發作起來真的想撞牆」，連忙諮詢疫苗接種以防復發。

施勝桓強調，病毒會沿著神經分布發作，若侵犯臉部三叉神經，恐導致失明；若長在下腹部未及時醫治，則可能引發永久性的尿失禁。

施勝桓強調，帶狀疱疹是人體過去感染水痘後，病毒長期潛伏在體內，一旦免疫力下降時就會重新活化復發，因此曾得過水痘者，都有罹患帶狀疱疹的風險。預防最有效的方式是接種疫苗，並搭配充足睡眠、規律運動與均衡飲食。若已罹患帶狀皰疹，建議在完全痊癒2個月後諮詢施打疫苗。

精華 FAQ

  • 他原以為是攝護腺肥大，實際上是帶狀皰疹侵犯薦神經，影響膀胱肌肉正常收縮，因而出現急性尿滯留。

  • 因為它常先出現神經痛，紅疹還沒長出來前，症狀可能像五十肩、閃到腰、偏頭痛、腸胃炎或攝護腺、尿道問題。

  • 最有效的方法是接種疫苗，並維持充足睡眠、規律運動與均衡飲食；若已罹患，建議完全痊癒2個月後再諮詢施打疫苗。

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