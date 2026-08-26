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醫學里程碑 胰腺癌新藥獲准上市 存活期延長13.2個月

物價撐不住了 這13樣日常品牌美國人都改買平替版

醫學里程碑 胰腺癌新藥獲准上市 存活期延長13.2個月

記者胡玉立／即時報導
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食品與藥物管理局提前批准治療末期胰腺癌的突破性新藥Rasonque上市。(美聯社...
食品與藥物管理局提前批准治療末期胰腺癌的突破性新藥Rasonque上市。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：FDA提前核准Rasonque上市，成為末期胰腺癌的新突破性標靶藥。
  • 重點二：該藥可阻斷KRAS致癌突變，後期研究顯示存活期延長13.2個月。
  • 重點三：藥價每月3萬9800元且可能暢銷，年銷售額估逾200億元。

美國食品與藥物管理局(FDA)26日提前批准治療末期胰腺癌的突破性新藥Rasonque(又稱daraxonrasib)上市。胰腺癌是最致命也最難治癒的癌症類型之一；此款新藥獲證實可阻斷胰腺癌關鍵致癌突變基因「KRAS」，提高患者存活率，被視為醫學進展上的里程碑。

美聯社及華爾街日報報導，逾9成胰腺癌病例是因為KRAS這種頑固的突變蛋白促進腫瘤生長。過去40年來，因這種突變基因結構特殊，藥物難以結合，癌症研究人員一直束手無策，胰腺癌幾乎成為絕症。

但由革命醫藥公司(Revolution Medicines)研發的這款每日口服標靶藥物，在後期研究中，受試患者存活期延長13.2個月，幾乎是僅接受化療患者存活期(6.7個月)的兩倍。該成果上個春季在全球最大癌症研究人員大會公布時，全場起立鼓掌近一分鐘。

「這會徹底改變人生」，並未參與研究的奧克拉荷馬城仁慈醫院腫瘤學者庫爾基安(Carla Kurkjian)說：「對患者和醫生來說，都意義重大，因為它能幫助患者延長生命到前所未有的程度。」加州希望之城橙郡癌症中心(City of Hope Orange County)醫生卡西(Pashtoon Kasi)說：「雖然它不能治癒，只是為患者提供新選擇，卻是迄今所能找到的最佳方案。」

胰腺癌一直是最致命癌症之一，主要是癌細胞擴散到其他器官前很難被發現。美國癌症協會估計，今年全國將新增約6萬7000例胰腺癌病例，逾5萬2000人將死於該疾病；5年總存活率僅13%。

FDA提前6個多月批准該藥物。FDA代理局長迪亞曼塔斯(Kyle Diamantas)聲明表示：「盡快為患者提供更多有效治療方案，是我們的根本職責。」

服用該新藥的副作用包括皮疹、口腔潰瘍、腹瀉和其他消化系統問題。內布拉斯加州前共和黨籍聯邦參議員賽瑟(Ben Sasse)今年稍早曾公開描述他接受該藥物臨床試驗期間，腫瘤顯著縮小，疼痛減輕；民眾對該藥物的關注度因此激增。

華爾街預計Rasonque將成為暢銷藥，一個月的藥量要價3萬9800元。FDA正式批准該藥之前，已允許符合特定條件、其他療法無效的患者「擴大使用」該藥。醫藥商業情報公司Evaluate預測，若該藥被證實對早期癌症和不同類型癌症均安全有效，其年銷售額可能超過200億元。Rasonque也是革命醫藥公司首個獲准上市藥物。

精華 FAQ

  • Rasonque又稱daraxonrasib，是革命醫藥公司研發的每日口服標靶藥，能阻斷胰腺癌關鍵致癌突變KRAS。FDA提前核准上市，因其可明顯延長末期患者存活期。

  • 後期研究顯示，服用Rasonque的患者存活期延長13.2個月，幾乎是僅接受化療者6.7個月的兩倍。研究成果公布時，還曾在國際癌症大會上獲得長時間鼓掌。

  • Rasonque每月藥量要價3萬9800元，常見副作用包括皮疹、口腔潰瘍、腹瀉與消化問題。市場預估其年銷售額可超過200億元，成為暢銷癌症新藥。

癌症 腫瘤 FDA

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