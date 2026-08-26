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失智長者突發性退化 醫：可進一步評估營養狀態加以改善

記者黃寅／台中即時報導
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長安醫院神經內科醫師陳惠萱表示，面對高齡長者的突發性退化，除了找尋是否有醫療問題...
長安醫院神經內科醫師陳惠萱表示，面對高齡長者的突發性退化，除了找尋是否有醫療問題並治療，也應進一步評估營養狀態與共病等可能影響的因素。（長安醫院提供）

一名80多歲的婦人罹有退化型失智症多年，長期規律服藥控制，平時能自己外出散步、洗澡。但數月前感染流感後，食慾下降、身形消瘦；近三周不僅無法自理生活、情緒也變得低落。家屬擔心是失智症急性惡化，經醫師功能醫學評估並給予靜脈營養治療，一個月後老婦體力明顯改善，認知與精神狀態也有所回升，逐步重拾生活自理節奏。

長安醫院神經內科醫師陳惠萱表示，退化型失智症的常態病程多為緩慢漸進、通常難以逆轉，但年長患者常同時合併多種共病，一旦遇上感染、睡眠變差、食慾下降等因素疊加，就可能出現突然變差的情形。這和失智症原本緩慢退化的病程不同，其中部分因素是可以被找出並加以介入的。以這名婦人為例，感染流感後身體尚未完全復原，引發進食減少與體力虛弱，形成營養不足又加重虛弱的循環，才加速了這次急性惡化。

她說，許多高齡長者可能因食慾下降、進食量減少、腸胃功能改變，加上慢性病或感染後仍在恢復期，導致營養攝取不足，此時可視個別狀況評估靜脈營養治療作為輔助介入。此療法能避免腸胃道吸收的限制，直接經由靜脈補充身體特定的營養素。患者在接受首次點滴治療後，活動意願便有提升。經每周一次、連續治療一個月後，體力、認知與精神狀態明顯改善，目前則依身體狀況將治療頻率調整為約每月一次。

陳惠萱說，面對高齡長者的突發性退化，除了找尋是否有醫療問題並治療，也應進一步評估營養狀態與共病等可能影響的因素。退化型失智症目前以藥物延緩退化為主，但若合併感染與體能虛弱，常規藥物可能較難改善這些問題。此時可透過功能醫學評估，搭配個別化飲食與靜脈營養輔助，可作為整體照護的一環，協助補足營養與代謝需求。

她說，照顧高齡或失智長輩時，若經檢查排除其他次發性問題後仍持續退步，可尋求神經內科或功能醫學門診進行綜合評估，透過個別化的營養與生活調整，協助維持功能與生活品質。

精華 FAQ

  • 她在感染流感後食慾明顯下降、身形消瘦，身體尚未完全恢復又出現進食減少與虛弱，導致營養不足與體力下滑，進而加速失智相關功能退化。

  • 除了確認是否有新的醫療問題，也要評估感染、睡眠狀況、食慾變化、營養攝取與共病影響。因為這些可介入因素，常是讓長者短期內明顯變差的關鍵。

  • 靜脈營養可直接補充身體需要的營養素，避免腸胃吸收限制，適合作為個別化輔助介入。案例中經1個月治療後，患者體力、認知與精神狀態都有明顯回升。

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