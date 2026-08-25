母親急性肝衰竭命危 32歲兒跨血型捐肝 奇美醫29天完成高難度移植

奇美醫院移植醫學科主治醫師杜敬惟（中）分享母子ABO血型不相容活體肝臟移植案例，治療過程中透過術前免疫調控、血漿置換及術後精準免疫治療，成功降低排斥風險，讓32歲B型兒子得以捐肝救回A型母親。（記者萬于甄／攝影）

過去器官移植普遍認為捐贈者與受贈者必須血型 相容，否則可能因嚴重排斥反應導致移植失敗，甚至危及生命，因此一直被視為移植禁忌。奇美醫院近期完成一起ABO血型不相容（ABOi）活體肝臟移植，32歲兒子在母親節 前後捐肝救母，也給予母親一份最特別的禮物。

台灣台南一名53歲A型血婦人罹患B型肝炎，今年4月因黃疸、茶色尿及食慾不振就醫，短短數日惡化為急性肝衰竭，甚至出現肝性腦病變、呼吸衰竭及多重器官功能失衡。眼見病情危急，唯一符合活體捐贈條件的32歲兒子決定捐肝救母，兒子雖是B型血，但在奇美醫院協助下，母子在29天內完成跨院評估、免疫治療及移植手術，成功跨越ABO血型不相容限制。

奇美醫院移植醫學科主治醫師杜敬惟說，該名母親今年4月中旬至柳營奇美醫院治療，醫療團隊緊急進行5次血漿置換，雖一度穩定病況並脫離呼吸器，但肝功能仍持續衰竭，經柳營、永康奇美醫院肝移植團隊評估後，認定肝臟移植是挽救生命的唯一機會。

她提到，過去血型不合被視為移植禁忌，因受贈者體內抗體可能攻擊移植肝臟，引發嚴重排斥反應，而該對母子分屬A、B型血，屬於ABO血型不相容（ABOi）活體肝移植，透過術前免疫調控、血漿置換及術後精準免疫抑制治療，可降低排斥風險。

杜敬惟指出，ABOi肝臟移植不是單一醫師能完成，從急重症處置、捐贈者評估、免疫治療、手術到術後照護，都須仰賴移植外科、肝膽胃腸科、加護醫療、麻醉、檢驗及護理等團隊密切合作，母子雙方5月轉至永康奇美醫院，經歷數十小時完成肝臟移植，術後隔天母親即順利拔除呼吸器，恢復情況良好。

杜敬惟也提醒，肝臟是「沉默器官」，若出現黃疸、茶色尿、食慾不振、腹痛、極度疲倦或意識改變，應儘速就醫；B型肝炎及慢性肝病患者也應定期追蹤，若病情惡化，及早轉介移植醫院，把握治療時機。