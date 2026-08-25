我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美農民慘兮兮 今明兩年恐都賺不到錢 九大作物種植戶估虧630億美元

年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

母親急性肝衰竭命危 32歲兒跨血型捐肝 奇美醫29天完成高難度移植

記者萬于甄／台南即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
奇美醫院移植醫學科主治醫師杜敬惟（中）分享母子ABO血型不相容活體肝臟移植案例，...
奇美醫院移植醫學科主治醫師杜敬惟（中）分享母子ABO血型不相容活體肝臟移植案例，治療過程中透過術前免疫調控、血漿置換及術後精準免疫治療，成功降低排斥風險，讓32歲B型兒子得以捐肝救回A型母親。（記者萬于甄／攝影）

過去器官移植普遍認為捐贈者與受贈者必須血型相容，否則可能因嚴重排斥反應導致移植失敗，甚至危及生命，因此一直被視為移植禁忌。奇美醫院近期完成一起ABO血型不相容（ABOi）活體肝臟移植，32歲兒子在母親節前後捐肝救母，也給予母親一份最特別的禮物。

台灣台南一名53歲A型血婦人罹患B型肝炎，今年4月因黃疸、茶色尿及食慾不振就醫，短短數日惡化為急性肝衰竭，甚至出現肝性腦病變、呼吸衰竭及多重器官功能失衡。眼見病情危急，唯一符合活體捐贈條件的32歲兒子決定捐肝救母，兒子雖是B型血，但在奇美醫院協助下，母子在29天內完成跨院評估、免疫治療及移植手術，成功跨越ABO血型不相容限制。

奇美醫院移植醫學科主治醫師杜敬惟說，該名母親今年4月中旬至柳營奇美醫院治療，醫療團隊緊急進行5次血漿置換，雖一度穩定病況並脫離呼吸器，但肝功能仍持續衰竭，經柳營、永康奇美醫院肝移植團隊評估後，認定肝臟移植是挽救生命的唯一機會。

她提到，過去血型不合被視為移植禁忌，因受贈者體內抗體可能攻擊移植肝臟，引發嚴重排斥反應，而該對母子分屬A、B型血，屬於ABO血型不相容（ABOi）活體肝移植，透過術前免疫調控、血漿置換及術後精準免疫抑制治療，可降低排斥風險。

杜敬惟指出，ABOi肝臟移植不是單一醫師能完成，從急重症處置、捐贈者評估、免疫治療、手術到術後照護，都須仰賴移植外科、肝膽胃腸科、加護醫療、麻醉、檢驗及護理等團隊密切合作，母子雙方5月轉至永康奇美醫院，經歷數十小時完成肝臟移植，術後隔天母親即順利拔除呼吸器，恢復情況良好。

杜敬惟也提醒，肝臟是「沉默器官」，若出現黃疸、茶色尿、食慾不振、腹痛、極度疲倦或意識改變，應儘速就醫；B型肝炎及慢性肝病患者也應定期追蹤，若病情惡化，及早轉介移植醫院，把握治療時機。

精華 FAQ

  • 因為母親是A型血、兒子是B型血，屬於ABO血型不相容活體肝移植。過去這類配對常因抗體引發嚴重排斥，被視為移植禁忌，必須靠術前免疫調控、血漿置換與術後精準免疫抑制降低風險。

  • 她因B型肝炎引發急性肝衰竭，出現黃疸、茶色尿、食慾不振後快速惡化，並合併肝性腦病變、呼吸衰竭及多重器官功能失衡。醫療團隊先做5次血漿置換，最後認定移植是唯一救命機會。

  • 這不僅讓母親在術後隔天就順利拔除呼吸器、恢復情況良好，也證明台灣醫院具備處理ABOi活體肝移植的能力。整個過程仰賴移植外科、肝膽胃腸科、加護醫療、麻醉、檢驗與護理團隊密切合作。

母親節 血型

上一則

睡眠呼吸中止症 40歲男每小時停45次 靠切舌根改善

延伸閱讀

6旬男胸悶1個月3條心血管幾乎全塞 嘉榮緊急繞道救回心臟

6旬男胸悶1個月3條心血管幾乎全塞 嘉榮緊急繞道救回心臟
打瘦瘦針3個月不瘦自行加量 50多歲女持續嘔吐昏厥竟是胃癌

打瘦瘦針3個月不瘦自行加量 50多歲女持續嘔吐昏厥竟是胃癌
足底傷口半年未癒 6旬婦就醫才發現糖尿病神經性潰瘍

足底傷口半年未癒 6旬婦就醫才發現糖尿病神經性潰瘍
79歲婦突爆裂性頭痛 查出腦動脈瘤破裂微創手術救一命

79歲婦突爆裂性頭痛 查出腦動脈瘤破裂微創手術救一命

熱門新聞

當下風靡社區的匹克球為例，其頻繁的急停、側向滑步和變向，對跟腱、膝關節與踝關節要求極高。（美聯社）

🎙️運動不是多多益善 醫生提醒：有些「堅持」是在硬撐

2026-08-18 09:00
醫師提醒，腎臟最危險的初老警訊，包括血糖變高、肚子變大、夜間頻尿、血壓愈來愈高、尿液泡泡變多等，腹部肥胖與代謝異常都是傷腎原因 。 （123RF）

「腎臟初老」五大警訊 第一名最危險 醫：很多人腎功能下降仍沒感覺

2026-08-16 05:20
綠茶含有單寧酸，具有抗氧化及抗菌等健康益處，但別因此猛灌濃茶或自行服用高濃度綠茶萃取物。（123RF）

飯後喝茶能「刮油」？ 研究揭綠茶10周僅多減1.6公斤 營養師曝減脂關鍵

2026-08-24 04:30
營養師提醒，補鈣不能只靠牛奶，還要搭配維生素D、蛋白質與運動，乳糖不耐者可改選豆腐、帶骨小魚、深綠蔬菜等高鈣食物；示意圖。（圖／123RF）

狂喝牛奶不一定能補鈣 醫師揭5種隱形補鈣神物

2026-08-13 02:58
衛福部豐原醫院外科主任袁天民指出，胃癌早期可能沒有明顯症狀，透過篩檢及早發現，有助掌握治療先機。（豐原醫院提供）

65歲男篩檢揪早期胃癌免化療 68歲男有症狀就醫已第三期

2026-08-24 05:04
醫師黃志平透過影像學檢查，細解說腫瘤狀況。（黃志平提供）

小便變色不會痛？醫示警：恐是膀胱癌警訊

2026-08-21 04:53

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請