高溫也傷心 胸悶痛是警訊 3典型症狀恐「酷暑心肌梗塞」

醫師提醒，高溫環境引發的水分流失與劇烈溫差，會透過血液濃稠度增加等生理機制，誘發心絞痛甚至急性心肌梗塞；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 高溫與溫差會增加心臟血管負擔，誘發胸悶與心肌梗塞。

高溫與溫差會增加心臟血管負擔，誘發胸悶與心肌梗塞。 重點二： 典型警訊包括胸口壓迫痛、放射到左肩下巴與冒冷汗。

典型警訊包括胸口壓迫痛、放射到左肩下巴與冒冷汗。 重點三：補水、避開酷暑時段與勿擅停高血壓藥是重要防護。

夏季氣溫持續攀升，多數民眾都知道酷暑需防範中暑與熱衰竭，卻常忽略高溫對「心臟血管系統」帶來的強烈衝擊。李克威提醒，如果走到戶外大太陽下活動，或滿身大汗直接走進冷氣房時，胸口突發緊縮與悶痛感，就要特別留意是心臟血管發出的警訊。

大千健康醫療體系福苗診所心臟內科醫師李克威指出，一般人觀念多以為冬季低溫寒流才是心肌梗塞的好發期，但高溫環境引發的水分流失與劇烈溫差，會透過以下四大生理機制，誘發心絞痛甚至急性心肌梗塞：

1.血液濃稠度增加：高溫導致人體大量排汗，若未及時補充水分，血液會變得濃稠、流速變慢，極易促使血栓形成，進而引發心肌缺血。

2.心臟負擔代償加劇：為了散熱，體表周邊血管大幅擴張，導致回流至心臟的血量減少、血壓下降。心臟必須代償性加快跳動與收縮，對原本冠狀動脈狹窄或心衰竭病人而言，心臟耗氧量大增，易引發胸悶與氣喘。

3.血管劇烈痙攣：頻繁進出溫差極大的冷氣房，劇烈的冷熱交替會強烈刺激交感神經，導致冠狀動脈瞬間收縮甚至痙攣，恐造成血管斑塊破裂並引發急性血栓。

4.電解質失衡：大量排汗流失鈉、鉀、鎂等重要電解質，易引發心律不整、心悸與全身無力。

李克威表示，由於高溫中暑與心臟不適的症狀有時容易混淆，中暑通常伴隨體溫升高、頭暈與皮膚乾熱；但如果是心臟血管發出的警訊，具有以下三大典型特徵，包括「疼痛性質」胸口出現如同「大石頭壓住」般的緊縮感或深層悶痛；「疼痛位置」痛感主要集中於胸骨後方或左胸，並可能蔓延至左肩、下巴、左臂或背部輻射性疼痛；「伴隨症狀」發作時常伴隨「狂冒冷汗」、呼吸困難或極度疲倦。

如果上述症狀持續超過15分鐘仍無法緩解，極可能是心肌梗塞前兆，應立即撥打119送醫，切勿當作一般中暑處理而延誤黃金救治時間。 為了讓民眾在盛夏也能安心護心，李克威醫師提供以下日常生活防護建議：

1.適量補充水分，切忌猛灌冰水：成人每日應攝取2000至2500毫升水分。外出時應分次補充，切勿一次性猛灌冰水，以免刺激血管劇烈收縮。另外，心衰竭或腎臟病友的飲水量須嚴格遵照醫囑，避免影響病情。

2.避開高溫時段，溫和調節冷氣：外出活動盡量避開上午10點至下午4點的強烈日照時段，若過程中出現不適應立即停止。室內冷氣溫度建議設定於26至28度，進入冷氣房前先擦乾汗水，避免溫差過大造成心臟不適。

3.高血壓患者切勿擅自停藥：高血壓患者在夏季時血壓可能因血管擴張而稍有偏低，但擅自停藥易導致血壓劇烈波動，任何藥物調整都必須經醫師專業評估。

李克威並提醒，高溫對心血管的影響不容忽視，民眾若出現不明原因的胸悶、心悸，務必及早尋求心臟內科專業評估，才能全面確保心血管健康。

李克威醫師表示，如果出現胸口悶痛、冒冷汗等症狀，務必要及早就醫檢查。(圖／大千健康醫療體系提供)