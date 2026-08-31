我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

音樂節被「摸胸」性騷擾？歌手陳粒：大家都喝了些酒

彭博：川普對伊朗發動經濟戰 考驗習近平普亭「安全俱樂部」

聞不到咖啡香、晚上睡不好…大腦神經恐發炎 5基本功助逆轉

翁唯真
聽新聞
test
0:00 /0:00
一位平常體檢正常、無重大疾病的上班族，最近發現走進廚房漸漸聞不到咖啡香味、食物香...
一位平常體檢正常、無重大疾病的上班族，最近發現走進廚房漸漸聞不到咖啡香味、食物香氣變淡，晚上也經常睡不好、白天反應變慢。這類看似尋常的嗅覺或視覺小變化，極可能是大腦神經在出現明顯記憶障礙前所釋放的早期警訊。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

聞不到咖啡香、看感變化或睡不好，可能是大腦神經發炎的早期訊號；專家建議先從飲食、運動、睡眠、情緒與減毒5大習慣著手，必要時再做精準檢測。

一位平常體檢正常、無重大疾病的上班族，最近發現走進廚房漸漸聞不到咖啡香味、食物香氣變淡，晚上也經常睡不好、白天反應變慢。這類看似尋常的嗅覺或視覺小變化，極可能是大腦神經在出現明顯記憶障礙前所釋放的早期警訊。若要逆轉身體變化，專家建議，應從調整生活五大基本功與精準檢測兩方面著手改善。

研究顯示，許多大腦深層的早期變革在生活中早有跡可循。例如過往一走進廚房就能聞到濃郁咖啡香，現在卻必須貼近杯口才能察覺；或是過去對橘子、檸檬等氣味能瞬間辨識，近期卻難以區分。此外，部分族群也會覺得看東西的明暗對比、色彩飽和度或空間距離感與以往不太一樣。

精準預防醫學會理事長張家銘表示，雖然過敏、感冒或器官自然老化也可能導致類似現象，但研究提醒，鼻子與眼睛其實就是大腦向外延伸的兩扇窗口。嗅覺中樞與大腦掌管記憶的區域連結極為緊密，而眼睛後方的視網膜本身即屬於神經系統的一部分，因此當大腦內部發生變異時，感官往往最先捕捉到異常訊號。

張家銘說，這背後的核心角色正是「神經發炎」，大腦內部一直沒有完全熄滅的小火苗，發炎原本是人體免疫系統自我保護的機制，但若這場微小的火勢拖得太久演變成慢性發炎，周圍的神經細胞就會隨之受損，受傷的細胞又會釋放出更多發炎訊號，最終在腦中形成「受傷、發炎、再受傷」的惡性循環，逐步侵蝕大腦健康。

張家銘提醒，面對這些徵兆，不需要急著為自己貼上疾病標籤，改善的第一步就是從檢視每日生活模式做起，落實飲食均衡、規律運動、充足睡眠、情緒調節與減少環境毒素等五大基本功，避免長期外食與久坐塑造出有利於疾病種子萌芽的劣質土壤。

當生活習慣調整後症狀仍未改善，則可透過精準醫學進行深入檢測，藉由全基因檢測釐清先天基因弱點，再搭配代謝體檢測替身體拍一張當下的「分子照片」，評估能量代謝與氧化壓力狀態，必要時結合血糖、血脂及發炎指標檢測，找到精準的干預切入點。

精華 FAQ

  • 像是聞咖啡香變淡、辨識氣味變差，或覺得畫面明暗、色彩與距離感異常，都可能是大腦在明顯記憶障礙前先釋出的警訊，值得留意。

  • 神經發炎若只是短暫反應問題不大，但若長期不退，會傷害神經細胞；受損細胞又再釋放發炎訊號，形成惡性循環，逐步侵蝕腦部健康。

  • 先檢視生活模式，落實飲食均衡、規律運動、充足睡眠、情緒調節與減少環境毒素5大基本功；若症狀仍在，可再透過基因與代謝等精準檢測找原因。

咖啡

上一則

骨頭也有「蛀洞」？婦人右膝痛查出膝關節骨壞死股骨內髁「凹陷空洞」

延伸閱讀

骨鬆不是骨密度下降才開始 醫師曝3大早期警訊 走路變慢也上榜

骨鬆不是骨密度下降才開始 醫師曝3大早期警訊 走路變慢也上榜
血糖正常仍有糖尿病風險 這症狀恐讓失智機率增

血糖正常仍有糖尿病風險 這症狀恐讓失智機率增
腦瘤好發30至50歲難篩檢 不明癲癇、持續性頭痛快就醫

腦瘤好發30至50歲難篩檢 不明癲癇、持續性頭痛快就醫
銀杏防失智恐是「智商稅」 醫師揭護腦真正關鍵是這5件事

銀杏防失智恐是「智商稅」 醫師揭護腦真正關鍵是這5件事

熱門新聞

綠茶含有單寧酸，具有抗氧化及抗菌等健康益處，但別因此猛灌濃茶或自行服用高濃度綠茶萃取物。（123RF）

飯後喝茶能「刮油」？ 研究揭綠茶10周僅多減1.6公斤 營養師曝減脂關鍵

2026-08-24 04:30
食品與藥物管理局提前批准治療末期胰腺癌的突破性新藥Rasonque上市。(美聯社)

醫學里程碑 胰腺癌新藥獲准上市 存活期延長13.2個月

2026-08-26 20:14
夏季戶外活動頻繁，除了防蚊，蜱蟲帶來的健康風險同樣值得注意。（美聯社）

🎙️陽性蚊群激增、罕見病毒現身 紐約防蚊更要防蜱蟲

2026-08-25 09:00
醫師提醒，腎臟最危險的初老警訊，包括血糖變高、肚子變大、夜間頻尿、血壓愈來愈高、尿液泡泡變多等，腹部肥胖與代謝異常都是傷腎原因 。 （123RF）

「腎臟初老」五大警訊 第一名最危險 醫：很多人腎功能下降仍沒感覺

2026-08-16 05:20
秀傳醫院胃腸肝膽科醫師傅重睿提醒，半夜肚子餓不是完全不能吃，關鍵在於吃多少、吃什麼，以及吃完多久睡覺。（秀傳醫院提供）

深夜吃泡麵又躺床 30歲男胃酸逆流被叫醒 醫師揭消夜3原則

2026-08-29 04:30
一名20多歲男子多年前耳朵外側出現小傷口，原以為只是結痂，沒想到傷口不僅遲遲未癒，還逐漸長成一根凸起的「肉柱」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@https://kaboompics.com/ ）

耳朵冒「一根肉柱」像菜花 他忍5年愈長愈大 醫揭1恐怖真相

2026-08-26 21:40

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛