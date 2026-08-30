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X光搭配AI技術 檢驗骨質疏鬆準確率逾9成

蔡維斌
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研究發現，以一般X光片搭配AI估算出的骨密度，與昂貴的雙能量X光吸收儀（DXA）...
研究發現，以一般X光片搭配AI估算出的骨密度，與昂貴的雙能量X光吸收儀（DXA）檢查結果很接近，判斷骨質疏鬆的準確率也超過九成；示意圖。（圖／123RF）

台灣大學醫學院附設醫院雲林分院結合智慧科技，10年來深入社區、長照機構，研究分析540名受試者，發現以一般X光片搭配AI估算出的骨密度，與昂貴的雙能量X光吸收儀（DXA）檢查結果很接近，判斷骨質疏鬆的準確率也逾九成，可讓患者不必再奔波醫院可及早發現就醫，榮獲布拉格研究獎並躍上國際期刊。

傳統儀器昂貴難普及

檢測骨質疏鬆的雙能量X光吸收儀（DXA）因價格昂貴，普及率不高。以台灣為例，普及率僅約0.25%，基層診所幾乎沒有這項設備，老人家必須多次往返大醫院奔波受檢、治療，相當不便。

為降低檢測設備的不足所帶來的不便，台大雲林分院結合采風智匯公司開發的AI軟體DeepXray Spina，由骨科醫師傅紹懷率領團隊研究分析540名受試者，平均追蹤約6.4年。結果發現AI從一般X光估算出的骨密度與傳統雙能量X光吸收儀的檢查結果十分接近，準確率也逾九成，甚可評估未來發生骨折的風險。

這項研究成果今年在捷克布拉格舉行的WCO-IOF-ESCEO大會發表並榮獲最佳年輕學者研究獎，是亞洲唯一獲獎國家，同時也刊登國際期刊Osteoporosis International。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長韓德生表示，骨質疏鬆是典型的「沉默疾病」，骨折發生前無明顯症狀，因此如何把篩檢「往前移」，是骨鬆防治的重要課題，尤其運用科技，把更多高風險族群找出來，將有助於建立更積極的骨折預防策略。

不用等到骨折才治療

傅紹懷指出，X光檢查已很普遍，這項結合AI的判讀，經過驗證也已有相當高的準確率，期望未來透過這項科技與傳統的結合，可把「等骨折發生再治療」轉變為「提前發現、提前介入」，對更多偏鄉弱勢不便患者可「現檢現醫」，省去許多就醫不便，有助於在宅醫療的推展。

采風也指出，該項DeepXray Spina研究也在日本等國家獲得驗證成果，今年中也取得美國上市許可。

台大雲林分院長馬惠明表示，許多人第一次骨折前，都不知自己已處於高風險狀態。此次研究從雲林出發，運用AI分析既有X光影像，讓原本只具備單一診斷用途的影像，轉化為另一項健康風險資訊，是智慧醫療從「看病」走向「預防」重要的一步。

「研究成果不是終點」馬惠明表示，下一步將推動女性保骨計畫，對45歲至55歲女性透過骨密度、肌肉量及相關健康指標評估，及早掌握骨骼健康狀況，並提供生活型態及阻力訓練等健康建議。

精華 FAQ

  • 團隊將一般X光影像交由AI軟體DeepXray Spina分析，估算骨密度並比對DXA結果，證實兩者相當接近，讓原本單一用途的X光可延伸為骨鬆風險篩檢工具。

  • 研究分析540名受試者，平均追蹤約6.4年，結果顯示AI估算的骨密度與DXA檢查十分接近，判斷骨質疏鬆的準確率逾9成，並可進一步評估未來骨折風險。

  • 由於DXA設備昂貴且普及率低，AI結合常見X光有助於在社區、長照與偏鄉現場完成初步篩檢，減少往返大醫院的不便，並把治療時機從骨折後提前到風險出現前。

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