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重症肌無力併膽結石 精準麻醉救命

胡蓬生
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婦人患有三高及重症肌無力，進行逆行性膽道及胰管造影（ERCP）具高度風險，大千醫...
婦人患有三高及重症肌無力，進行逆行性膽道及胰管造影（ERCP）具高度風險，大千醫療團隊提供精準麻醉，經術前評估、術中精準監測、到術後照護，順利完成手術。(圖／大千綜合醫院提供)

台灣苗栗一名77歲婦人罹患重症肌無力近6年，日前因急性膽囊炎合併膽管結石導致嚴重黃疸送醫。由於她還患有中度肥胖、高血壓糖尿病及高血脂等慢性病，且是重症肌無力患者，如使用傳統肌肉鬆弛劑極易引發術後呼吸衰竭，讓一場必須採俯臥姿勢進行的逆行性膽道及胰管造影（ERCP）手術，面臨極高風險。

台灣大千綜合醫院跨科團隊憑藉精準麻醉戰略與先進呼吸監測技術，成功克服高難度關卡，讓老婦順利完成微創手術並安全甦醒。

大千綜合醫院教學副院長及麻醉科醫師賴賢勇指出，逆行性膽道及胰管造影（ERCP）是目前臨床上處置膽管結石與膽道阻塞不可或缺的微創技術。但對於年長且合併多重慢性病疾病的患者來說，手術過程中的麻醉管理與呼吸道維護具有高度挑戰性，尤其重症肌無力患者對麻醉藥物更為敏感。

他表示，如果在麻醉過程中使用傳統肌肉鬆弛劑，很可能出現藥物殘留或肌力無法恢復的情況，進而導致術後呼吸衰竭。更棘手的是，進行ERCP檢查時患者必須採取俯臥姿勢，這使得內視鏡操作與患者的呼吸道維持變得更困難，稍有不慎就可能引發低血氧危機。

面對如此高風險的複雜個案，大千麻醉團隊特別規畫全方位的客製化麻醉防護網，採用如下三大醫療關鍵技術：

1.零肌肉鬆弛劑策略：全程不使用傳統肌肉鬆弛劑，從源頭降低術後呼吸衰竭與無法拔管的風險。

2.TCI標靶輸注搭配BIS腦波監測：運用標靶控制輸注（TCI）精準給藥，並同步結合腦波麻醉深度監測（BIS），實時掌握患者的麻醉深度，確保療程中藥量不致過深或過淺。

3.HFNC經鼻高流量濕化氧療：導入經鼻高流量濕化氧療（HFNC）系統，在保留患者自主呼吸的前提下，持續提供高流速、加溫且加濕的高濃度氧氣，為俯臥姿勢下的呼吸道運作提供堅實後盾。

老婦在肝膽腸胃科、麻醉科與護理團隊的緊密配合下，從術前的完整風險評估、術中的精準藥物控管與生理監測，到術後恢復室的悉心照護，每個環節環環相扣。病人在整個過程中生理徵象相當穩定，順利取石並安全甦醒，恢復狀況良好。

賴賢勇提醒，膽道與胰臟相關疾病如果未能及時處理，極易引發急性膽管炎或敗血症等危及生命的併發症。民眾若出現右上腹劇烈疼痛、發燒或皮膚眼白發黃（黃疸）等症狀，切勿拖延，應盡速就醫檢查。

精華 FAQ

  • 她因急性膽囊炎合併膽管結石，出現嚴重黃疸與膽道阻塞而就醫，醫師評估後需以ERCP進行取石與處置，避免進一步惡化成急性膽管炎或敗血症。

  • 重症肌無力患者對麻醉藥物較敏感，若使用傳統肌肉鬆弛劑，容易因藥物殘留或肌力恢復不全而發生術後呼吸衰竭，甚至無法順利拔管。

  • 團隊採取零肌肉鬆弛劑策略，並以TCI標靶輸注搭配BIS腦波監測精準控制麻醉深度，同時使用HFNC經鼻高流量濕化氧療維持自主呼吸，讓她在俯臥ERCP中穩定完成手術。

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