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耳鳴變腦鳴 是腦病變？

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醫師提醒，悄悄話聽不清楚恐是重聽前兆，耳鳴如果拖過半年沒治療，聽力恐永久損傷；示...
醫師提醒，悄悄話聽不清楚恐是重聽前兆，耳鳴如果拖過半年沒治療，聽力恐永久損傷；示意圖。(圖／123RF)

耳鳴是人人皆可能面臨的健康課題，隨著年齡增長，血管硬化阻塞與聽神經萎縮的風險上升，使耳鳴的發生率大幅提高。耳鳴往往呈現漸進式惡化，起初可能只是若有似無的輕微聲響，若不及時介入，久而久之音量會愈發大聲，進而引發重聽，最終恐面臨不可逆的聽力喪失。

資深耳鼻喉科醫師李宏信表示，耳鳴發作初期是黃金治療期，只要及早求醫、對症處理，多數患者能恢復正常。

只是腦部共振 不是腦病變

很多耳鳴的病人到醫院就診，得到結論多是檢查不出病因，因此無法有效的治療，無奈只能與耳鳴共存忍受之。李宏信說，耳鳴的定義是外界沒發出聲音，自己卻會聽見聲音。

他說，耳鳴的聲音主要來自於內耳本身，內耳有蝸牛體和三半規管，三半規管掌管平衡，蝸牛體則主司聽力，蝸牛體內管壁附有神經。當內耳神經遭破壞而相互振動衝擊發出的聲音就是耳鳴聲，若進一步嚴重到發出共振，就會變成腦鳴聲。

耳鳴大小聲無法透過檢查判別，李宏信以發作時間長短，將耳鳴嚴重程度分為5期：

第1期：初期在夜深人靜才聽得到。

第2期：整晚都聽得到，白天聽不到。

第3期：整晚都聽得到，白天偶爾會聽到。

第4期：全天24小時都聽得到耳鳴。

第5期：耳鳴聲響不停，甚至發出尖叫聲，讓人難以忍受。

臨床上耳鳴案例，除了年紀大神經功能退化、逐漸萎縮，現代人過勞、焦慮和緊張，因而引發內耳血管收縮而導致供血失調，也容易導致神經營養不足、受損，尤其中年人可能因為血管老化、硬化，容易引發神經病變，進而造成內耳神經萎縮所致。

有些患者耳鳴變大聲，感覺像是腦內傳來的腦鳴？李宏信形容耳鳴主要是耳內產生的，並非來自腦部，這是因為耳鳴聲響擴大後，患者會感覺似乎整個腦部引起共振現象，並非腦部有病變。

耳鳴拖久未治療 恐變重聽

針對耳鳴的治療，目標是讓血管恢復暢通及神經獲得營養滋潤，使神經復活。李宏信說，治療耳鳴的藥物在幫助促進內耳血管暢通後，必須再給予恢復內耳神經的藥物，例如維他命B1、B6和B12，若腸胃吸收功能不佳，也可以選擇注射B12利於吸收；加上抗氧化劑如維他命C、E以及神經滋養藥物，達到讓內耳神經活化、再生修復的改善效果。

治療後耳鳴是否能恢復正常？李宏信表示，耳鳴的發生主要是因為神經萎縮後失去作用，神經要重新恢復活絡因人而異，建議治療耳鳴必須耐心服藥3個月到半年，初期較嚴重可一天服藥4次，視好轉程度逐漸減藥為一天3次、2次，直到耳鳴消失為止。

聽力問題往往並非一朝一夕的結果，除神經萎縮和生理退化之外，長期處於噪音環境工作，如鐵工廠、飛機場運送行李場所、居家噪音等，可能會從初期耳鳴開始逐漸演進損傷聽力，當耳鳴持續超過3個月未治療，恐逐漸變得重聽。

李宏信舉例，一般講話聲音是40分貝、大聲講話是50分貝，若是悄悄話（約30分貝）聽不清楚，就表示輕度重聽的開始，應提高警覺。(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/)

精華 FAQ

  • 醫師指出，耳鳴主要來自內耳神經受損而產生聲響；當聲音放大後，患者會覺得像從腦內傳出，形成腦鳴感，但多半不是腦部真的出現病變。

  • 耳鳴若持續超過3個月仍未處理，可能逐漸惡化為重聽，甚至影響到不可逆的聽力喪失，因此在初期出現時就應及早就醫治療。

  • 治療以改善內耳血管循環、補充維他命B1、B6、B12與抗氧化劑等為主，幫助神經恢復活化；通常需耐心服藥3個月到半年，並依好轉程度調整劑量。

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