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66歲男臉痛如遭電擊 看牙醫4年才知是三叉神經痛導致

游振昇
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醫師提醒，罹患三叉神經痛會導致單側臉部猶如遭到電擊、刀割或被針刺到一樣的疼痛；示...
醫師提醒，罹患三叉神經痛會導致單側臉部猶如遭到電擊、刀割或被針刺到一樣的疼痛；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

66歲蘇姓男子右臉電擊般劇痛，誤當牙痛治療4年後才確診三叉神經痛，經藥物與神經燒灼手術後症狀明顯改善。

台灣一名66歲蘇姓男子4年前牙痛到住家附近牙科診療，拔牙並做相關治療後仍持續疼痛，後來連右臉頰與右下巴都痛，有時痛到想要自己拿刀戳臉，牙醫師懷疑患者應為三叉神經痛造成，建議至神經內科再進一步檢查與治療，最後以影像融合定位神經燒灼手術阻斷痛感，生活品質已大幅改善。

患者至童綜合醫院神經內科由陳淑儀醫師看診檢查，研判罹患三叉神經痛導致單側（右側）臉部猶如遭到電擊、刀割或被針刺到一樣的疼痛，雖然短暫但非常痛。先使用癲癇藥物來抑制神經異常放電來減緩疼痛，近期因疼痛依舊強烈，患者表達痛感高達6到7分（最痛為10分），有時痛到想要自己拿刀戳臉。陳淑儀醫師給予換藥與加重藥量仍無法止痛，建議可進行神經阻斷破壞手術，可提供1到2年的長效治療。

轉診由介入放射科李政君主任做影像融合定位神經燒灼手術，將術前電腦斷層與術中的超音波影像重疊找出神經孔洞病灶處，再精準引導針尖到神經痛點來射頻熱凝燒灼，有效阻斷痛覺傳導發生。患者治療後右臉頰完全不痛，僅吃東西時右下牙齦會稍有痛感，生活品質大幅改善。

陳淑儀醫師表示，三叉神經痛可能因為病毒或細菌感染誘發，也可能因外力、血管壓迫所導致，受傷後神經錯亂傳導產生，發作時會出現陣發性劇痛難耐，導致患者生活與睡眠受到影響，還會合併憂鬱與焦慮症狀。主要治療方式分為藥物與侵入性手術兩種，通常都先以藥物治療控制，若因不耐神經痛藥物副作用、藥效減退或藥物治療成效差等，就須手術治療。

發生前完全無徵兆，且因發生在臉頰部位，常有患者誤認為牙痛而做非必要治療。醫師呼籲若臉部出現如電擊、刀割般約數秒至數分鐘左右的強烈疼痛時，就應至神經內外科或影像導引治療疼痛門診就醫，由專業醫師提供適當檢查與治療。

童綜合醫院神經內科陳淑儀醫師（左）建議進行神經阻斷破壞手術，治療後蘇姓男子（右)...
童綜合醫院神經內科陳淑儀醫師（左）建議進行神經阻斷破壞手術，治療後蘇姓男子（右)疼痛感與生活品質大幅改善。(圖／童綜合醫院提供)

精華 FAQ

  • 因為疼痛位置在右臉與下巴，初期很像牙痛，他先到牙科拔牙與治療，但症狀仍未緩解，直到牙醫懷疑是三叉神經痛，才轉至神經內科檢查確診。

  • 三叉神經痛常表現為單側臉部突然出現電擊、刀割或針刺般劇痛，雖然每次多半只持續數秒到數分鐘，但發作強烈，常影響進食、睡眠與情緒。

  • 他先使用癲癇藥物抑制神經異常放電，但止痛效果有限，後來接受影像融合定位的神經燒灼手術，精準阻斷痛覺傳導，治療後右臉幾乎不痛，生活品質明顯提升。

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