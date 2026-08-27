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全人工踝關節置換術 助患者重拾行動力

謝進盛
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醫師說，全人工踝關節置換術並非適用所有踝關節炎患者，須由醫師進行完整評估。（示意...
醫師說，全人工踝關節置換術並非適用所有踝關節炎患者，須由醫師進行完整評估。（示意圖。圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

69歲王婦因末期踝關節炎接受全人工踝關節置換術，術後搭配復健後疼痛大幅改善；醫師並提醒，治療須依患者條件評估。

一名69歲王婦右腳踝疼痛宿疾纏身多年，近年更舉步維艱，經醫院診斷為末期踝關節炎，接受全人工踝關節置換術，術後搭配復健治療，不到半年疼痛大幅改善，踝關節重拾行動力。

台灣柳營奇美醫院骨科主治醫師胡瑞指出，台灣約1%人口受踝關節炎影響，發生率相較於膝關節及髖關節退化低。不同於膝關節、髖關節退化多與老化有關，踝關節炎最常見原因則是創傷性關節炎，如曾發生過踝關節骨折、脫臼或嚴重扭傷等。

此外，慢性韌帶不穩定導致關節長期受力不均，及類風濕性關節炎、長期痛風等發炎性疾病，也可能導致踝關節逐漸退化，踝關節炎從初期症狀發展至末期關節破壞，可能僅需10至20年。

他指出，踝關節炎常見症狀為腳踝疼痛、腫脹、僵硬、活動角度下降，走路、上下樓梯或蹲踞時疼痛加劇，嚴重者甚至短距離步行都十分困難。臨床上可透過病史詢問、理學檢查及站立負重X光片評估關節退化程度，必要時輔以電腦斷層、磁振造影、骨質密度檢查，進一步了解骨骼關節排列、骨質、軟組織狀況，作為後續治療規畫依據。

胡瑞指出，踝關節炎治療方式會依據病程分期、關節變形程度、年齡及活動需求個別評估。初期患者可透過口服藥物、局部注射、物理治療、體重控制、護踝及鞋墊等保守治療減輕症狀。

若關節已嚴重退化，且疼痛持續影響生活品質，則須考慮進一步接受手術治療。目前針對末期踝關節炎主要有踝關節融合術及全人工踝關節置換術兩種治療方式。

胡瑞提醒，全人工踝關節置換術並非適用所有踝關節炎患者，須依據患者年齡、活動需求、骨質條件、韌帶穩定性、足部排列及共病狀況等因素，由醫師進行完整評估。此外，由於全人工踝關節置換術對植入位置及軟組織平衡要求高，建議由具足踝手術經驗的醫療團隊執行，並配合完整術後復健，才能達到最佳治療效果。（謝進盛）

精華 FAQ

  • 她因右腳踝疼痛多年且近年行走困難，經診斷為末期踝關節炎，已嚴重影響生活品質，因此在醫師評估後接受手術治療。

  • 最常見原因是創傷性關節炎，如骨折、脫臼或嚴重扭傷；也可能與慢性韌帶不穩、類風濕性關節炎或長期痛風有關，症狀包括疼痛、腫脹、僵硬與活動受限。

  • 初期可先用藥物、注射、物理治療、體重控制與護具保守治療；末期則可考慮踝關節融合或全人工置換，但需依年齡、骨質、韌帶穩定與活動需求完整評估。

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