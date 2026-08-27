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再生醫療正夯 PRP降發炎助修復但非萬靈丹

廖靜清
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醫師提醒，施打PRP並非萬靈丹，療效不是每個人都相同。（圖／123RF）
醫師提醒，施打PRP並非萬靈丹，療效不是每個人都相同。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

PRP近年廣受關注，但醫師指出它主要是減少發炎、疼痛並協助修復，無法憑空長出新軟骨或治好所有損傷，且療效因人而異。

近年「再生醫療」蔚為風潮，從膝蓋關節退化、肌腱受傷到運動傷害，不少人注射PRP（高濃度血小板血漿）治療。注射一針PRP真的可以讓磨損的軟骨長回來、斷裂的肌腱再長好，甚至加速骨折癒合嗎？台灣台安醫院骨科主治醫師林佑璉表示，PRP並非萬靈丹，它主要是減少發炎損傷與疼痛，幫助組織修復。

非憑空造新軟骨

PRP治療是抽取患者自身血液，經離心處理後，提高血小板等成分的濃度，再注射至患部。林佑璉指出，PRP治療的概念，是利用其中的生長因子等成分，調節受傷部位的發炎反應，進而啟動人體組織修復。

「它不是打下去，就長一大片新的東西出來。」林佑璉說，坊間會將PRP宣傳為「軟骨再生」、「肌腱再生」，容易讓患者產生過度期待。PRP比較合理的理解，是協助改善局部發炎與疼痛，讓身體自身的修復機制發揮作用，而不是憑空製造新的軟骨、肌腱或骨頭。

治療效果差異大

哪些人適合PRP治療？林佑璉指出，臨床常應用在部分肌腱疾病、慢性發炎性運動傷害，以及部分退化性關節炎問題。像肌腱反覆發炎、長時間沒有改善，經醫師評估後，PRP可能成為治療選項之一。部分膝關節退化患者也會接受PRP注射，希望改善疼痛與功能，但療效並非人人相同。

林佑璉強調，PRP最大的問題之一，就是「個體差異很大」。由於PRP來自患者本身的血液，每個人的年齡、血液狀況、血小板濃度及生長因子條件不同，加上受傷部位、疾病嚴重程度、PRP製備方式及注射位置不同，都可能影響治療效果。因此，不能看到別人打了有效，就認為自己接受相同治療一定有用。

濃度高未必療效好

市場上的PRP名稱與製程五花八門，從高濃度PRP到不同形式的製劑都有。林佑璉提醒，濃度並非愈高就代表療效愈好，最重要的是「診斷是否正確、適應症是否合適，以及有沒有打在真正需要治療的位置」，不能把PRP當成任何疼痛都能處理的神針。

至於骨折後打PRP，能不能讓骨頭長得更快？林佑璉認為，骨折治療的核心是「復位、穩定與固定」，創造良好的癒合環境，讓人體的骨細胞逐步完成修復。若骨頭持續不穩定或骨折位置沒有妥善處理，不能期待單靠PRP就能解決問題。

民眾常把「骨折」與「骨裂」想成兩種不同疾病，林佑璉表示，骨裂也是骨折的一種，有些細微骨折外觀沒有明顯變形，醫學上只要骨頭連續性遭到破壞，就屬於骨折，主要差別在骨折型態、位置及是否移位，應透過X光、超音波、電腦斷層或磁振造影檢查才能確認。

林佑璉說，外傷後，若局部明顯「紅、腫、熱、痛」，一承受外力或負重就劇痛，甚至出現肢體變形、骨頭突出等情況，應盡快就醫。若懷疑骨折時，第一時間最重要的是「不要亂動」，應先固定受傷部位並冰敷，立即就醫接受影像檢查。

林佑璉提醒，骨折恢復期間應維持均衡飲食，攝取足夠蛋白質、鈣質與維生素D等骨骼修復所需營養。而鈣質是建構與維持骨骼健康的重要關鍵，建議可多補充牛奶、起司、小魚乾及黑芝麻等。

精華 FAQ

  • PRP是抽取自體血液後離心濃縮，利用血小板與生長因子調節局部發炎反應，減少疼痛與損傷，進而啟動身體自身的修復機制。

  • PRP的作用是協助修復與改善發炎，不是憑空製造新組織。若被宣傳成軟骨再生、肌腱再生，容易讓患者產生過度期待與錯誤認知。

  • 最重要是先確認診斷、適應症與注射位置是否正確，骨折仍需復位、穩定與固定；若懷疑骨折，應先固定、冰敷並盡快就醫檢查。

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