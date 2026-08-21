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瘦瘦針刺傷環衛工案件驟增 紐約市：亂丟祭重罰

打瘦瘦針3個月不瘦自行加量 50多歲女持續嘔吐昏厥竟是胃癌

記者吳淑玲／台南即時報導
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奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師黃偉輔提醒，瘦瘦針聲量大增，但用錯人、用錯方法，...
奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師黃偉輔提醒，瘦瘦針聲量大增，但用錯人、用錯方法，代價可能是延誤癌症的診斷。（奇美醫院提供）

一名50多歲女子原無慢性病史，為減重今年1月透過網路購買未經醫師處方的瘦瘦針，每周自行施打2.5毫克，連續3個月體重不降，4月底還自行加量至3.75毫克；之後持續噁心、嘔吐、食慾不振，多次就醫卻未透露用藥史，直到6月因昏厥送醫，才發現竟罹患胃癌及膽囊腺癌，並已多處轉移。

奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師黃偉輔表示，患者停用瘦瘦針近1個月後，症狀不但未緩解反而惡化，經胃鏡、腹部電腦斷層、磁振造影及切片檢查，確診胃癌及膽囊腺癌合併胃出口阻塞，且已轉移至肝臟、腎上腺、淋巴結及肺部。真正造成持續嘔吐的原因是腫瘤阻塞胃出口，而非瘦瘦針副作用。

這名50多歲女性原無慢性病史，身高約160公分、體重約60公斤，為減重今年1月起透過網路購買未經醫師處方的「瘦瘦針」，每周自行施打2.5毫克。連續使用3個月體重未下降，僅出現輕微嘔吐，4月底卻自行將劑量提高至3.75毫克。

最後一次施打後，她出現持續噁心、嘔吐及食慾不振，症狀逐漸惡化，期間多次至診所及急診就醫，因未主動告知用藥情形，一度被認為是急性腸胃炎或藥物副作用。

直到6月初，患者因短暫意識喪失送往奇美醫院急診，檢查發現低血鈉、低血鉀及心電圖QT間期延長。住院後腹脹、嘔吐仍持續，經胃鏡、腹部電腦斷層、磁振造影及切片檢查，最終確診胃癌及膽囊腺癌，合併胃出口阻塞，且癌細胞已轉移至肝臟、腎上腺、淋巴結及肺部。

黃偉輔指出，近年俗稱「瘦瘦針」的GLP-1等腸泌素類藥物受到關注，雖能有效減重，但可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、膽囊疾病及肌肉流失等問題，停藥後也可能復胖。部分減輕的體重來自肌肉等瘦體組織，若缺乏蛋白質攝取及阻力訓練，恐增加肌少症風險。

他提醒，瘦瘦針屬處方藥，應由醫師評估適應症及劑量，民眾切勿透過網路購買或自行加量；就醫時也務必主動告知所有用藥資訊。若用藥後症狀持續超過合理時間，或該有的減重效果沒有出現，應盡快回診檢查，不能一律視為藥物副作用，以免延誤其他疾病診斷。

精華 FAQ

  • 她原以為是瘦瘦針副作用，但實際上是胃癌造成胃出口阻塞，導致持續噁心、嘔吐與食慾不振；最後還因電解質異常與短暫昏厥送醫。

  • 經胃鏡、電腦斷層、磁振造影與切片確認後，診斷為胃癌及膽囊腺癌，並已轉移到肝臟、腎上腺、淋巴結與肺部，病情相當嚴重。

  • 醫師強調瘦瘦針屬處方藥，應由醫師評估適應症與劑量，不可網購或自行加量；若症狀持續或減重無效，應盡快回診並主動告知完整用藥史。

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