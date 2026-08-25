婦罹第3期直腸癌 TNT療法免開刀 保住肛門5年未復發
72歲婦人確診第三期中低位直腸癌後接受TNT全期新輔助治療，腫瘤完全消失並以器官保留策略追蹤，5年來未復發。
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72歲婦人確診第三期中低位直腸癌後接受TNT全期新輔助治療，腫瘤完全消失並以器官保留策略追蹤，5年來未復發。
72歲盧姓婦人重視養生，身體無異樣，直到糞便潛血篩檢異常，確診第三期中低位直腸癌，腫瘤有三、四公分大，距離肛門僅五公分，若依傳統治療恐切除直腸與肛門，終身必須使用人工肛門。她經女兒尋求第二意見後，接受TNT全期新輔助治療，放化療後密切追蹤，免開刀，成功保住肛門，今年滿五年都未復發。
台灣台中市立老人復健綜合醫院外科部主任張伸吉提醒，大腸直腸癌早期無明顯症狀，等到出現血便、大便習慣改變或是體重驟減，大多已中晚期，建議45歲以上民眾定期接受糞便潛血篩檢，若檢查異常應盡早就醫。
盧姓婦人分享，面對重大疾病或手術等重要治療決定時，除了與醫師充分溝通，必要時尋求第二意見，也能幫助自己更了解治療選擇，安心做出適合自己的決定。
張伸吉表示，盧婦確診中低位直腸癌後，擔心肛門保不住影響生活，經女兒尋求第二意見後，轉至中國醫藥大學附設醫院，由他評估，接受完整細胞學及基因檢查，採取「免開刀、保器官」治療策略。
張伸吉說明，中低位直腸癌占直腸癌的三分之二，傳統治療是切除病灶，甚至得切除肛門，TNT療法增加保肛機會，將過去分散在手術前後的放、化療，全數提前至手術前的新輔助階段集中施行，對癌細胞密集轟炸，以縮小腫瘤。
盧女接受全期新輔助治療，先短程電療，再接受每兩周一次、共八次化學治療，療程結束後，影像檢查顯示腫瘤已完全消失，經多專科團隊共同評估，確認達完全反應，因此決定採取「器官保留」策略，以每三個月定期追蹤取代手術，完整保留直腸與肛門功能。
她在轉至中國醫藥大學附設醫院後，接受短程電療與8次化療的TNT全期新輔助治療，治療後影像顯示腫瘤完全消失，經多專科評估後改採追蹤，不必手術。 TNT把原本分散在手術前後的放療與化療，集中在手術前完成，能更密集地縮小腫瘤、提高完全反應機會，也增加保留直腸與肛門功能的可能性。 張伸吉提醒，大腸直腸癌早期常無明顯症狀，等到血便、排便習慣改變或體重驟減時多已中晚期，45歲以上民眾應定期做糞便潛血篩檢，異常要盡快就醫。
精華 FAQ
她在轉至中國醫藥大學附設醫院後，接受短程電療與8次化療的TNT全期新輔助治療，治療後影像顯示腫瘤完全消失，經多專科評估後改採追蹤，不必手術。
TNT把原本分散在手術前後的放療與化療，集中在手術前完成，能更密集地縮小腫瘤、提高完全反應機會，也增加保留直腸與肛門功能的可能性。
張伸吉提醒，大腸直腸癌早期常無明顯症狀，等到血便、排便習慣改變或體重驟減時多已中晚期，45歲以上民眾應定期做糞便潛血篩檢，異常要盡快就醫。
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