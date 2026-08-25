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睡眠呼吸中止症 40歲男每小時停45次 靠切舌根改善

陳雨鑫
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長期打鼾困擾另一半，明明睡了一整晚，白天仍精神不濟，有可能有軟顎組織鬆弛、扁桃腺...
長期打鼾困擾另一半，明明睡了一整晚，白天仍精神不濟，有可能有軟顎組織鬆弛、扁桃腺肥大及舌根肥厚等重度阻塞型睡眠呼吸中止症問題；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

一名40歲男子因嚴重打鼾與白天嗜睡就醫，確診重度睡眠呼吸中止症後，透過達文西手術處理扁桃腺、軟顎與舌根阻塞，症狀明顯改善。

一名40歲男性長期飽受打鼾困擾，不僅鼾聲讓妻子難以入睡，自己明明睡了一整晚，白天仍精神不濟，上班時頻頻打瞌睡。起初他不以為意，直到嗜睡情況愈來愈嚴重，工作及生活品質都受到影響，才在家人勸說下就醫。經內視鏡及睡眠檢查發現，他有軟顎組織鬆弛、扁桃腺肥大及舌根肥厚等，睡眠時上呼吸道反覆阻塞，平均每小時呼吸中止多達45次，最低血氧濃度更降至68％，確診為重度阻塞型睡眠呼吸中止症。

台灣雙和醫院耳鼻喉科主任趙品植表示，陽壓呼吸器是治療阻塞型睡眠呼吸中止症的重要方式之一，但男子因工作需要經常出差，考量長期攜帶及使用呼吸器不便，希望尋求其他治療方式。經評估阻塞位置後，他接受睡眠呼吸中止症手術，除了處理肥大的扁桃腺及鬆弛軟顎，也利用達文西機械手臂進行舌根部分切除，從不同阻塞位置擴大上呼吸道空間。

舌根位於口腔深處，不僅位置深、視野狹窄，周邊又有重要血管及神經，傳統手術操作時容易受到視野及器械角度限制。達文西機械手臂則可深入狹窄的口咽空間，搭配高解析度三D立體影像，將手術視野放大至十倍，協助醫師辨識深部血管、神經及組織，在較清楚的視野下處理造成呼吸道阻塞的舌根組織。

男子術後每月接受內視鏡追蹤，並於第三個月再次進行睡眠檢測及睡眠品質評估。結果顯示，術後睡眠品質明顯改善，白天精神恢復，打鼾音量也明顯降低，夜間呼吸道阻塞情況獲得改善。

趙品植說，打鼾不一定只是「睡得太熟」，若鼾聲大且不規律，睡眠期間經常出現呼吸暫停、喘醒，或白天長期嗜睡、注意力不集中，即使睡眠時間充足仍感到疲倦，都可能是睡眠呼吸中止症的警訊，應進一步接受睡眠檢查。

睡眠呼吸中止症的成因及阻塞位置因人而異，治療也並非只有手術一途。除了陽壓呼吸器，還可依患者嚴重程度、呼吸道結構及生活需求，評估生活型態調整、口腔裝置或手術治療。若考慮手術，更須先透過內視鏡等檢查確認阻塞位置，再決定適合的治療方式。平時維持規律作息、控制體重及適度運動，也有助降低呼吸道阻塞風險，改善睡眠品質。

精華 FAQ

  • 他長期打鼾、白天嗜睡，連工作都頻頻打瞌睡，經內視鏡與睡眠檢查後，發現上呼吸道反覆阻塞，每小時呼吸中止45次，確診重度阻塞型睡眠呼吸中止症。

  • 陽壓呼吸器雖是重要治療方式，但患者因工作常出差，攜帶與長期使用不便，因此經評估阻塞位置後，改以手術從多個阻塞點同時改善呼吸道空間。

  • 舌根位置深、視野狹窄又鄰近重要血管神經，達文西機械手臂可深入口咽，搭配3D影像放大視野，幫助醫師更精準切除阻塞組織並降低操作限制。

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