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6旬男胸悶1個月3條心血管幾乎全塞 嘉榮緊急繞道救回心臟

記者李宗祐／嘉義即時報導
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心臟外科醫師林伯翰為患者看診，提醒心臟繞道手術後仍須規律服藥並控制血壓、血糖及血...
心臟外科醫師林伯翰為患者看診，提醒心臟繞道手術後仍須規律服藥並控制血壓、血糖及血脂。（台中榮總嘉義分院提供）

台灣嘉義60歲林姓男子胸悶長達1個月，就醫檢查赫然發現3條主要冠狀動脈幾乎全數阻塞，情況嚴重。台中榮總嘉義分院心臟外科醫師林伯翰表示，醫療團隊評估後為患者進行冠狀動脈繞道手術，重新建立心臟血流通道，手術順利，林男術後恢復良好，住院僅8天即平安出院。

嘉榮表示，林男先前持續出現胸悶，雖沒有明顯呼吸喘，症狀卻遲遲未改善，家人因此陪同就醫。林伯翰安排心導管檢查，發現3條主要冠狀動脈幾乎全數阻塞，診斷為嚴重冠狀動脈疾病。

由於林男病情複雜，經心臟內、外科團隊共同評估，認為適合接受冠狀動脈繞道手術。面對心臟重大手術，林男及家屬一度相當焦慮，經醫護團隊說明手術方式、術後恢復及照護重點後接受治療，手術順利完成。

林伯翰說，冠狀動脈繞道手術主要利用患者自身血管，在阻塞的冠狀動脈旁建立新的血流通道，使血液重新供應心肌，改善心臟缺氧，降低心絞痛及心肌梗塞風險。對於多條血管阻塞、左主幹病變，或不適合接受支架治療的患者，是重要的治療方式。

林伯翰提醒，手術成功只是治療第一步，胸骨癒合約需8至12周，術後初期可能有傷口疼痛、胸口緊繃、容易疲倦及下肢輕微腫脹等情況，多數會逐漸改善。返家後若傷口出現紅、腫、熱、痛、滲液、裂開或發燒等感染徵象，應立即就醫；恢復期間也應避免提、推拉重物，以免影響胸骨癒合。

他表示，繞道手術雖能改善心臟血流，卻無法消除動脈硬化，患者仍須規律服藥，控制血壓、血糖及血脂，並戒菸、規律運動及調整飲食。若出現持續胸痛、呼吸困難、心跳異常、暈眩昏倒或發燒超過38℃等警訊，應儘速就醫。

嘉義分院心臟外科醫療團隊為嚴重冠狀動脈阻塞患者進行冠狀動脈繞道手術，重新建立心臟...
嘉義分院心臟外科醫療團隊為嚴重冠狀動脈阻塞患者進行冠狀動脈繞道手術，重新建立心臟血流通道。（台中榮總嘉義分院提供）

台中榮總嘉義分院心臟外科醫師林伯翰表示，多條冠狀動脈嚴重阻塞患者，可經評估採取繞...
台中榮總嘉義分院心臟外科醫師林伯翰表示，多條冠狀動脈嚴重阻塞患者，可經評估採取繞道手術治療。（台中榮總嘉義分院提供）

精華 FAQ

  • 因為他胸悶1個月就醫後，心導管檢查發現3條主要冠狀動脈幾乎全數阻塞，屬嚴重冠狀動脈疾病，團隊評估後認為繞道手術最適合。

  • 手術是利用患者自身血管，在阻塞血管旁建立新的血流通道，讓血液重新供應心肌，以改善心臟缺氧，降低心絞痛與心肌梗塞風險。

  • 胸骨癒合約需8至12周，術後要避免提重物與推拉用力；若傷口紅腫熱痛、滲液、裂開或發燒，或出現胸痛、呼吸困難等警訊，應立即就醫。

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