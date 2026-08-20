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喘不過氣、心悸、易疲勞…不一定是老化 當心肺動脈高壓

台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫師黃世炘
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肺動脈高壓早期症狀極為隱匿：活動時喘氣、容易疲倦、心悸。(圖/123RF)
肺動脈高壓早期症狀極為隱匿：活動時喘氣、容易疲倦、心悸。(圖/123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

38歲林小姐因爬山後持續喘、心悸與水腫，經檢查確診肺動脈高壓；此病早期常被誤判，應及早篩檢並以靶向藥物治療。

林小姐38歲，平時熱愛戶外動，目標是完成所有百岳，但在一次爬山時，突然覺得超喘，使不上力，嘴唇隱約帶著青紫。旁人以為她只是運動過度，她自己也這樣說服自己。

下山後半年，她一再出現喘氣、雙腳踝浮腫、稍微走動就心悸的症狀，輾轉看過呼吸科與心臟科，最終一張心臟超音波確診為「肺動脈高壓」。

肺動脈高壓(Pulmonary Arterial Hypertension, PAH)是肺部血管壓力異常升高的疾病，罕見但致命。正常情況之靜止時肺動脈平均壓力應低於20毫米汞柱，一旦超過，右心就必須持續用更大的力氣將血液打入肺部，長期下來右心室逐漸疲乏、衰竭。

早期症狀極為隱匿：活動時喘氣、容易疲倦、心悸，甚至昏厥，往往被誤以為是貧血、氣喘或焦慮發作。根據研究，患者從出現症狀到確診，平均超過兩年，部分患者錯過了寶貴的治療時機。

哪些人需要主動篩檢？全身性硬皮症、紅斑性狼瘡等結締組織疾病患者；有肺高壓家族史者；或不明原因、反覆出現的喘氣與運動耐受度下降者，建議與醫師討論是否安排心臟超音波評估。超音波可初步估算肺動脈壓力，若高度懷疑，最終仍需接受右心導管確診，這是目前黃金標準。

過去治療肺高壓束手無策。現在治療已有3類靶向藥物：內皮素受體拮抗劑穩(ERA)定血管壁、磷酸二酯酶抑制劑(PDE5 inhibitor)促進血管放鬆、前列環素類藥物(Prostagcycline)擴張血管並減緩纖維化。3類藥物可視病情嚴重度組合使用，許多患者症狀獲得顯著改善，恢復日常活動，重新找回生活品質。

林小姐規律服藥兩年後，重新爬上清境農場的山坡，繼續往下個山頭前進。「喘氣不一定是老了。」她說，「可能是身體在提醒你，有問題該注意了。」

精華 FAQ

  • 因為它的早期症狀多半只是活動時喘、容易疲倦、心悸，甚至昏厥，和貧血、氣喘或焦慮很像，患者常因此延誤就醫與診斷。

  • 若有全身性硬皮症、紅斑性狼瘡等結締組織疾病，或有家族史，且反覆出現不明原因喘氣、運動耐受度下降，應與醫師討論心臟超音波。

  • 現有3類靶向藥物，包括內皮素受體拮抗劑、PDE5抑制劑與前列環素類藥物，可依病情搭配使用，幫助血管放鬆、減輕症狀並提升生活品質。

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