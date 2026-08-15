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安眠藥不是說停就停 避免引發癲癇 醫示警這樣做

記者謝進盛／台南即時報導
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新營醫院強調，安眠藥不是說停就停，漸進式減藥才是正確做法。(記者謝進盛／翻攝)
新營醫院強調，安眠藥不是說停就停，漸進式減藥才是正確做法。(記者謝進盛／翻攝)

不少人因失眠長期依賴安眠藥助眠、斷然停藥，醫師提醒，不僅易造成睡不著，焦慮、震顫、心悸可能接踵而來，嚴重者甚至可能出現癲癇，建議結合最新國際指引籲採漸進式減量。

台衛生福利部新營醫院神經內科醫師莊毓民更提醒，長期使用苯二氮平類（BZD）安眠藥的民眾，切勿自行採取網路流傳的「冷火雞（Cold Turkey）」方式一次停藥。2025年由美國成癮醫學學會（ASAM）等10個醫療專業團體共同制定的臨床指引也明確建議，對可能已產生身體依賴的患者，不應突然停藥，而應在醫療人員監測下採取個別化、漸進式減量。

莊毓民表示，BZD長期使用後，中樞神經系統會逐漸適應藥物作用；若突然中斷，可能出現神經系統反彈性亢奮，症狀包括反彈性失眠、焦慮、坐立不安、震顫、出汗及心悸等。部分嚴重戒斷個案甚至可能發生癲癇發作，因此「想停藥」與「立刻停藥」是完全不同的兩件事。

新營醫院藥劑科主任林家安也指出，減藥速度沒有適用所有人的單一標準，醫療團隊會依藥物種類、劑量、使用時間、患者年齡、共病及戒斷症狀等因素調整。ASAM 2025年指引建議，許多患者可從目前每日總劑量約5%至10%的小幅減量開始，再依症狀調整；有些長期使用者甚至需要數月以上才能完成停藥。

此外，減藥過程不應只關注藥量減少，也應同步處理造成失眠的根本問題。包括認知行為治療失眠（CBT-I）、睡眠衛生及規律作息等非藥物治療，都扮演重要支持角色。

新營醫院呼籲，若長期使用BZD類安眠藥，切勿自行斷藥。若減藥後出現嚴重焦慮、意識異常、明顯顫抖、抽搐或其他急性症狀，應速接受醫療評估。

精華 FAQ

  • 因為身體可能已對藥物產生依賴，突然停藥會讓中樞神經反彈性亢奮，導致反彈失眠、焦慮、震顫、心悸等戒斷症狀，嚴重時甚至可能出現癲癇。

  • 應在醫療人員監測下，依藥物種類、劑量、使用時間與個人狀況採個別化漸進減量。2025年指引也建議，可先從每日總劑量約5%至10%開始調整。

  • 不能只看藥量變少，還要同步處理失眠根本原因，例如認知行為治療失眠、睡眠衛生與規律作息。若出現嚴重焦慮、抽搐或意識異常，應立即就醫。

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