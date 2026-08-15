我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本自民黨高層 首度集體參拜靖國神社 防衛大臣小泉也出席

美航2班機「用同一航班號」險相撞 管制員緊急用1招區分避災

痛到無法走 7旬嬤長時間站著顧孫釀靜脈曲張惡化 醫示警：嚴重恐沒命

記者林琮恩／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
靜脈曲張合併急性血栓性靜脈炎，術前（左）、術後（右）比較。（長庚醫院提供）
靜脈曲張合併急性血栓性靜脈炎，術前（左）、術後（右）比較。（長庚醫院提供）

一名70歲林姓婦人，雙腿靜脈曲張逾20年，因不影響生活而未積極處理，直至近期因協助照顧孫子，每天長時間站立抱哄，導致原先柔軟的「浮腳筋」，一夜之間開始紅、腫、熱、痛，且觸摸有硬塊感，最終痛到無法正常行走，就醫後確診為「急性表淺血栓性靜脈炎」，接受微創手術治療後已明顯改善。醫師提醒，靜脈曲張除外觀問題外，也有血栓、肺栓塞等風險，嚴重時恐致命。

林口長庚醫院心臟血管外科主治醫師呂玉潔指出，急性表淺血栓性靜脈炎並非單純發炎，而是靜脈曲張常見的併發症，正常靜脈瓣膜就像單向閥門，可防止血液因地心引力逆流，確保血液順利回流心臟；一旦瓣膜功能受損，血液便長期淤積在扭曲擴張的血管內，當生活型態轉為久站、活動量驟增，淤積的血液更容易凝結成血栓，引發急性發炎反應。

呂玉潔說，血栓會造成局部紅、腫、熱、痛與硬塊，若沿交通枝蔓延至深層靜脈，可能演變為深層靜脈血栓，一旦血栓脫落、隨血流竄至肺部，便可能造成肺栓塞，引發胸悶、胸痛、呼吸困難，甚至猝死，一項刊登在「美國醫學會雜誌（JAMA）」的台灣大型世代研究，分析逾42萬名成人的健保資料發現，靜脈曲張患者新發深層靜脈血栓的風險是一般人的5.3倍，肺栓塞的風險也增加1.73倍。

全台約2成民眾受靜脈曲張困擾，且年齡愈大盛行率愈高。呂玉潔說，站立工作者、女性、有家族史者、肥胖、年長者均為高危險群，建議適時抬腿，做家事時找機會躺下，雙腳墊高至高於心臟15至20公分促進血液回流約30分鐘，工作期間也可透過反覆勾腳、踩腳，促進小腿肌肉幫浦運作，長時間站立工作者，建立穿著醫療級專業襪，並在血管發炎惡化前，由心血管外科醫師評估檢查。

桃園長庚醫院副院長葉集孝提醒，單純的靜脈曲張通常無立即危險，若患處突然紅腫、發熱、壓痛、變硬，或出現突發性胸悶、胸痛、呼吸困難、心跳加快等症狀，務必立即就醫，切勿延誤，以免血栓造成嚴重併發症。

精華 FAQ

  • 她原本有20多年靜脈曲張，近期因長時間站著抱哄孫子，讓血液更易淤積並形成血栓，進而出現紅、腫、熱、痛與硬塊，最後痛到無法正常行走。

  • 若血栓往深層靜脈延伸，可能變成深層靜脈血栓；一旦脫落隨血流到肺部，就會造成肺栓塞，出現胸悶、胸痛、呼吸困難，嚴重時甚至猝死。

  • 站立工作者、女性、有家族史、肥胖與年長者風險較高。平時可抬腿、讓雙腳高於心臟約15至20公分、做勾腳踩腳運動，必要時穿醫療級彈性襪並及早就醫評估。

上一則

吃對7種「健康脂肪」 保護心血管健康 還不會發胖

延伸閱讀

搭飛機預防靜脈血栓 醫師建議：每1、2小時要起身動一下

搭飛機預防靜脈血栓 醫師建議：每1、2小時要起身動一下
胸悶、牙痛、腹痛… 心肌梗塞警訊 研究：周一、清晨發作機率高

胸悶、牙痛、腹痛… 心肌梗塞警訊 研究：周一、清晨發作機率高
悶、喘、腫、暈 心臟求救的「四大警訊」 高危族群應評估6檢查

悶、喘、腫、暈 心臟求救的「四大警訊」 高危族群應評估6檢查
名人猝逝「不是一夕發生」 醫：猝死前5大警訊 胸悶、喘別再忍

名人猝逝「不是一夕發生」 醫：猝死前5大警訊 胸悶、喘別再忍

熱門新聞

營養師表示，想睡得好，三餐吃得均衡，多攝取富含色胺酸的食物可幫助睡眠。（123RF）

睡不好該吃什麼？ 營養師點名「4大助眠營養素」

2026-08-09 04:38
營養師推薦，酪梨可做成沙拉或搭配蛋白質一起吃。（123RF）

酪梨不是水果？ 營養師揭「吃錯恐爆熱量」 忘記一件事最易踩雷

2026-08-12 05:28
醫師提醒，老人味會隨年紀增長無法快速代謝而累積；示意圖。（123RF）

「老人味」40歲就可能出現 醫揭身體異味真相 中年臭、狐臭大不同

2026-08-09 05:10
陽明交大公共衛生研究所副教授梁立霖表示，對長者而言，即使原本體能不好，但只要開始增加活動、逐步改善肌力、平衡及行動能力，就有實質益處。（陽明交大提供）

體適能是長壽關鍵 陽明交大研究：最佳前20%長者死亡風險大幅降低61%

2026-08-14 05:25
衛福部桃園醫院失智整合照護病房透過跨專業團隊，結合精神症狀治療、復健與家屬衛教，協助失智長者穩定症狀並維持生活功能。（衛福部桃園醫院提供）

婦人懷疑丈夫養小三 醫診斷失智症合併嫉妒妄想

2026-08-08 04:35
醫師提醒，老人味會隨年紀增長無法快速代謝而累積；示意圖。圖／123RF

「老人味」40歲就可能出現 醫揭身體異味真相

2026-08-09 13:16

超人氣

更多 >
現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金
巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了