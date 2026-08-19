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男裝尿袋反覆感染、每3周換尿管…1手術助他恢復自然排尿

蔡維斌
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泌尿科醫師曾浩翔說明尿路過於狹窄，導致手術困難，有人被迫長期仰賴「肚子上的尿管」...
泌尿科醫師曾浩翔說明尿路過於狹窄，導致手術困難，有人被迫長期仰賴「肚子上的尿管」且須定期更換，嚴重影響生活。(圖／媽祖醫院提供)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣醫師以雙向內視鏡搭配尿道氣球擴張術，成功治療1名長期依賴肚子尿管的30歲男性，讓他拔管後恢復自然排尿。

長期留置尿管不一定是唯一選擇！台灣醫師近日成功為一名30歲、長期依賴恥骨上膀胱造廔管（俗稱肚子上的尿管）的男性治療尿道狹窄，透過順行、逆行雙向內視鏡精準定位病灶，再施以尿道氣球擴張術，患者術後順利拔除留置14個月的尿管，恢復自然排尿，追蹤兩個月狀況良好。

台灣中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）表示，患者14個月前因不明原因尿道狹窄導致排尿困難及尿滯留，甚至出現雙側腎水腫，在外院就醫，經評估因尿道狹窄過於嚴重，難以手術，即予放置恥骨上膀胱造廔管引流。近半年因反覆泌尿道感染，從每月更換一次尿管縮短為每3周就得回診更換，不僅飽受感染及疼痛之苦，更嚴重影響日常生活。

患者轉至北港附醫就診後，曾浩翔利用順行及逆行雙向內視鏡同步檢查，確認狹窄約1公分，且未侵犯控制排尿的尿道括約肌，符合氣球擴張術適應症。手術後患者順利拔除尿管，尿流速恢復正常，最大尿流速達每秒25毫升，不再需要依賴任何引流管。

曾浩翔表示，尿道狹窄多因外傷、導尿、內視鏡手術或感染造成，也有部分患者找不到明確原因。若屬初次發生、狹窄長度2公分以下且未接受放射線治療者，可考慮氣球擴張術，成功率約35%至75%；若屬較長、反覆復發或放療後造成的狹窄，則以重建手術效果較佳。

他提醒，長期留置導尿管或膀胱造廔管容易增加泌尿道感染、結石及膀胱功能退化風險，若出現尿流變細、排尿困難，或已長期依賴尿管，不妨接受完整評估，必要時尋求重建泌尿專科第二意見，並非所有患者都只能終身依賴引流管。

精華 FAQ

  • 他因不明原因造成嚴重尿道狹窄，出現排尿困難與尿滯留，甚至合併雙側腎水腫，外院評估後認為難以直接手術，只能先以恥骨上膀胱造廔管引流。

  • 醫師透過順行與逆行雙向內視鏡同步檢查，精準確認狹窄位置約1公分，且未侵犯控制排尿的尿道括約肌，因此符合氣球擴張術的適應症。

  • 醫師提醒，長期留置導尿管或膀胱造廔管容易增加泌尿道感染、結石與膀胱功能退化風險，若出現尿流變細或排尿困難，應及早接受完整評估。

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