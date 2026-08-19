我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宇樹科技上市首日狂漲629% 王興興身家破千億成中國「90後」新首富

阿拉斯加州參議員初選 共和黨蘇利文、民主黨佩爾托拉遙遙領先

乳癌術後怕動 當心「大象手」 臂圍增逾2公分就是異常

鄭國樑
聽新聞
test
0:00 /0:00
提前於術後一個月即開始追蹤，在尚未明顯腫脹前，提前介入降低「大象手」風險（患側為...
提前於術後一個月即開始追蹤，在尚未明顯腫脹前，提前介入降低「大象手」風險（患側為右手）。(圖／聯新國際醫院提供)

隨著精準醫療長足進步，乳癌患者的存活率已大幅提升，現代治療思維也從「治癒疾病」延伸至「提升生活品質」。醫師指出，臨床研究顯示，部分病友在接受乳房手術、化療或放射線治療後，常因腋下淋巴回流受損，導致患側手臂出現腫脹、沉重感，若未及時處理，甚至可能惡化「大象手」，影響日常生活與肢體功能。

手臂腫脹 別錯誤按壓

台灣聯新國際醫院乳房外科主任許雅芬表示，過去乳癌手術多採廣泛性腋下淋巴廓清，結合術後放療，容易造成淋巴管嚴重纖維化與沾黏。近年隨著前哨淋巴結切片、術前藥物治療及標靶治療日益成熟，多數患者已能縮減淋巴清除範圍，「大象手」發生率較以往顯著下降，但對於需要接受較大範圍淋巴清除或放射線治療的患者而言，仍屬高風險族群。

許雅芬說，以台灣為例，因氣候炎熱，乳癌術後手臂腫脹，使用壓力袖套或彈性繃帶常因不舒適，難長時間佩戴，因此更需依靠復健運動與正確姿勢調整。她強調不要因為害怕腫脹而不動，過度保護反而造成肩膀僵硬、兩側肌力失衡。因此，現在術後照護更重視循序漸進的肩關節活動、規律伸展及肌力訓練，促進淋巴循環。

許雅芬主任強調，術後注意生活品質與降低復發率，及早預防淋巴水腫，才能守住生活品質...
許雅芬主任強調，術後注意生活品質與降低復發率，及早預防淋巴水腫，才能守住生活品質。(圖／聯新國際醫院提供)

在臨床門診，許雅芬常見病友因手臂腫脹，不自覺用健全手反覆按壓患側，甚至錯誤地往下推，反而讓腫脹更嚴重。正確的方式應是順著淋巴回流方向往上推，同時淋巴引流動作必須輕柔，重點在於協助回流與舒緩，不宜過度用力，也不能摩擦皮膚，以免造成傷口或感染風險。

臂圍增2公分 就是異常

然而臨床上真正令人擔心的並非肉眼可見的大象手，而是淋巴循環開始異常時往往沒有明顯症狀，許雅芬提醒「早期預防」的概念更為關鍵，目前醫療團隊已改變照護模式，在術後約一個月就安排復健評估，測量手臂圍度、肩關節活動度檢查及功能評估。只要患側手臂圍比正常增加超過2公分，就會視為早期淋巴循環異常，當自主復健與常規運動仍無法改善，就會轉介運動醫學團隊進行一對一的「淋巴引流舒緩照護」。    

許雅芬表示，共照團隊的優勢，就在於能依病友的共病症即時調整治療。她分享曾有一位乳癌病友因淋巴水腫合併心臟疾病，運動醫學團隊立即與乳房外科聯絡，先暫停引流，待排除心臟風險後再重新規畫照護方案。由於淋巴組織一旦纖維化即不可逆轉，還可能增加蜂窩性組織炎風險，因此唯有在皮膚還保持柔軟的階段介入，才有機會阻斷水腫惡化。

許雅芬提醒，隨著乳癌新藥不斷出現，術後生活品質與降低復發率同樣重要，病友日常應避免在患側測量血壓、打針、日曬或提取重物，若出現手臂腫脹、戒指卡住或是「紅、腫、熱、痛」等發炎警訊，應立即回診。她強調乳癌治療不只是完成手術，術後的每一段恢復期更值得被精細照顧，透過跨團隊共照，陪伴癌友重獲自信與生活節奏。

運動醫學老師運用淋巴引流舒緩照護，透過輕柔手法，順著回流方向，舒緩患肢腫脹與不適...
運動醫學老師運用淋巴引流舒緩照護，透過輕柔手法，順著回流方向，舒緩患肢腫脹與不適感。(圖／聯新國際醫院提供)

精華 FAQ

  • 主要是手術、化療或放療後腋下淋巴回流受損，導致患側手臂液體滯留與腫脹；若未及時處理，可能進一步纖維化，形成難以逆轉的大象手。

  • 醫療團隊會在術後約1個月量測臂圍與肩關節活動度，只要患側手臂圍比正常增加超過2公分，就視為早期淋巴循環異常，需進一步介入。

  • 不要因怕腫而完全不動，應做循序漸進的肩部活動與伸展；避免在患側量血壓、打針、提重物，若出現紅、腫、熱、痛或戒指卡住應盡快回診。

關節 乳癌

上一則

🎙️運動不是多多益善 醫生提醒：有些「堅持」是在硬撐

延伸閱讀

乳癌術後5年沒事？小心「長尾效應」 術後18年仍復發

乳癌術後5年沒事？小心「長尾效應」 術後18年仍復發
網傳擦止汗劑恐增乳癌風險？ 醫斥沒有可靠證據 該注意的是皮膚問題

網傳擦止汗劑恐增乳癌風險？ 醫斥沒有可靠證據 該注意的是皮膚問題
預防大腸癌 不能只靠糞便潛血篩檢 得加做「這檢查」

預防大腸癌 不能只靠糞便潛血篩檢 得加做「這檢查」
紅腫熱痛不止… 肉芽腫性乳腺炎 好發餵母乳婦女

紅腫熱痛不止… 肉芽腫性乳腺炎 好發餵母乳婦女

熱門新聞

醫師提醒，腎臟最危險的初老警訊，包括血糖變高、肚子變大、夜間頻尿、血壓愈來愈高、尿液泡泡變多等，腹部肥胖與代謝異常都是傷腎原因 。 （123RF）

「腎臟初老」五大警訊 第一名最危險 醫：很多人腎功能下降仍沒感覺

2026-08-16 05:20
醫師提醒，補充水分宜少量、溫熱、分次慢慢喝，必要時常溫水也可替代；示意圖。（圖／123RF）

起床先喝水好健康？醫師：做錯1事 反而增血管負擔

2026-08-15 02:00
營養師推薦，酪梨可做成沙拉或搭配蛋白質一起吃。（123RF）

酪梨不是水果？ 營養師揭「吃錯恐爆熱量」 忘記一件事最易踩雷

2026-08-12 05:28
陽明交大公共衛生研究所副教授梁立霖表示，對長者而言，即使原本體能不好，但只要開始增加活動、逐步改善肌力、平衡及行動能力，就有實質益處。（陽明交大提供）

體適能是長壽關鍵 陽明交大研究：最佳前20%長者死亡風險大幅降低61%

2026-08-14 05:25
當下風靡社區的匹克球為例，其頻繁的急停、側向滑步和變向，對跟腱、膝關節與踝關節要求極高。（美聯社）

🎙️運動不是多多益善 醫生提醒：有些「堅持」是在硬撐

2026-08-18 09:00
醫師建議，除了掌握卵巢功能、精卵條件及接受必要治療，也應把睡眠正式納入備孕計畫；示意圖。（123RF）

每晚睡不到7小時恐老化、早衰不孕 醫揭「5種失眠」調理

2026-08-17 04:35

超人氣

更多 >
Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭

Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭
全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉
美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子
重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課
印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」