我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約破獲華人假結婚集團11人被起訴 10年逾千人取得綠卡

ICE擬配電擊手套執法 霍楚：恐違紐約州法

40歲男睡眠每小時呼吸停止45次 血氧僅68％ 靠「切舌根」改善睡眠中止

記者陳雨鑫／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
年僅40歲的男子軟因顎組織鬆弛、扁桃腺肥大及舌根肥厚等問題，被診斷為重度阻塞型睡...
年僅40歲的男子軟因顎組織鬆弛、扁桃腺肥大及舌根肥厚等問題，被診斷為重度阻塞型睡眠呼吸中止症。（123RF）

一名40歲男性長期飽受打鼾困擾，不僅鼾聲讓妻子難以入睡，自己明明睡了一整晚，白天仍精神不濟，上班時頻頻打瞌睡。起初他不以為意，直到嗜睡情況愈來愈嚴重，工作及生活品質都受到影響，才在家人勸說下就醫。經內視鏡及睡眠檢查發現，他有軟顎組織鬆弛、扁桃腺肥大及舌根肥厚等，睡眠時上呼吸道反覆阻塞，平均每小時呼吸中止多達45次，最低血氧濃度更降至68％，確診為重度阻塞型睡眠呼吸中止症。

雙和醫院耳鼻喉科主任趙品植表示，陽壓呼吸器是治療阻塞型睡眠呼吸中止症的重要方式之一，但男子因工作需要經常出差，考量長期攜帶及使用呼吸器不便，希望尋求其他治療方式。經評估阻塞位置後，他接受睡眠呼吸中止症手術，除了處理肥大的扁桃腺及鬆弛軟顎，也利用達文西機械手臂進行舌根部分切除，從不同阻塞位置擴大上呼吸道空間。

舌根位於口腔深處，不僅位置深、視野狹窄，周邊又有重要血管及神經，傳統手術操作時容易受到視野及器械角度限制。達文西機械手臂則可深入狹窄的口咽空間，搭配高解析度三D立體影像，將手術視野放大至十倍，協助醫師辨識深部血管、神經及組織，在較清楚的視野下處理造成呼吸道阻塞的舌根組織。

男子術後每月接受內視鏡追蹤，並於第三個月再次進行睡眠檢測及睡眠品質評估。結果顯示，術後睡眠品質明顯改善，白天精神恢復，打鼾音量也明顯降低，夜間呼吸道阻塞情況獲得改善。

趙品植說，打鼾不一定只是「睡得太熟」，若鼾聲大且不規律，睡眠期間經常出現呼吸暫停、喘醒，或白天長期嗜睡、注意力不集中，即使睡眠時間充足仍感到疲倦，都可能是睡眠呼吸中止症的警訊，應進一步接受睡眠檢查。

睡眠呼吸中止症的成因及阻塞位置因人而異，治療也並非只有手術一途。除了陽壓呼吸器，還可依患者嚴重程度、呼吸道結構及生活需求，評估生活型態調整、口腔裝置或手術治療。若考慮手術，更須先透過內視鏡等檢查確認阻塞位置，再決定適合的治療方式。平時維持規律作息、控制體重及適度運動，也有助降低呼吸道阻塞風險，改善睡眠品質。

精華 FAQ

  • 檢查顯示他平均每小時呼吸中止45次，最低血氧濃度降到68%，已屬重度阻塞型睡眠呼吸中止症，且伴隨明顯日間嗜睡與精神不濟。

  • 雖然陽壓呼吸器是重要治療方式，但患者因工作常出差，攜帶與長期使用不便，因此經評估阻塞位置後，改採手術來處理多處上呼吸道阻塞。

  • 手術除了處理肥大的扁桃腺與鬆弛軟顎，也進行舌根部分切除，利用機械手臂深入狹窄口咽空間，擴大上呼吸道並改善夜間阻塞。

上一則

體重增加是變胖還是水腫？ 中醫師曝分辨要訣：短時間內增重是水腫

延伸閱讀

33歲公務員打鼾嚴重 「這手術」讓他白天恢復精神

33歲公務員打鼾嚴重 「這手術」讓他白天恢復精神
不只胖男才打呼 過敏女每睡1小時 呼吸暫停300秒

不只胖男才打呼 過敏女每睡1小時 呼吸暫停300秒
睡滿8小時仍疲累 睡眠呼吸中止症恐增失智風險

睡滿8小時仍疲累 睡眠呼吸中止症恐增失智風險
疲倦不只是累 55歲男休息未改善 確診甲狀腺功能亢進

疲倦不只是累 55歲男休息未改善 確診甲狀腺功能亢進

熱門新聞

營養師表示，想睡得好，三餐吃得均衡，多攝取富含色胺酸的食物可幫助睡眠。（123RF）

睡不好該吃什麼？ 營養師點名「4大助眠營養素」

2026-08-09 04:38
營養師推薦，酪梨可做成沙拉或搭配蛋白質一起吃。（123RF）

酪梨不是水果？ 營養師揭「吃錯恐爆熱量」 忘記一件事最易踩雷

2026-08-12 05:28
紐約市6日上午11時至7日晚間8時發布高溫警報（Heat Advisory），體感溫度最高可達華氏100度以上。(路透)

🎙️熱浪與歲月雙重考驗：如何看懂神經系統的求救訊號？

2026-08-06 16:15
腎臟科醫師提醒，腎友吃錯泡菜、豆腐乳，小心急性腎衰竭。圖／123RF

六旬男狂吃「養生食物」雙腳水腫、呼吸困難…差點洗腎

2026-08-06 14:08
醫師提醒，老人味會隨年紀增長無法快速代謝而累積；示意圖。（123RF）

「老人味」40歲就可能出現 醫揭身體異味真相 中年臭、狐臭大不同

2026-08-09 05:10
衛福部桃園醫院失智整合照護病房透過跨專業團隊，結合精神症狀治療、復健與家屬衛教，協助失智長者穩定症狀並維持生活功能。（衛福部桃園醫院提供）

婦人懷疑丈夫養小三 醫診斷失智症合併嫉妒妄想

2026-08-08 04:35

超人氣

更多 >
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴

10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴