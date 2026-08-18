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漏尿、尿不出… 攝護腺肥大 輕忽恐損害膀胱、腎臟

陳俊智
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攝護腺肥大可透過治療改善，並非是只能默默忍耐的老化現象；示意圖。（圖／123RF...
攝護腺肥大可透過治療改善，並非是只能默默忍耐的老化現象；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，良性攝護腺肥大不是只能忍耐的老化現象，及早就醫多可透過藥物或手術改善，避免膀胱退化與腎臟病變。

良性攝護腺肥大是50歲以上男性常見疾病，但許多人因害羞、擔心藥物或手術副作用而隱忍病情。醫師表示，置之不理可能導致膀胱功能永久退化，甚至引發腎臟病變，強調現代醫療技術進步多元，患者不需要硬撐。

台灣林口長庚泌尿科主任陳煜系指出，攝護腺肥大並非只能默默忍耐的老化現象，這是一種可以透過專業評估與治療獲得大幅改善的疾病，愈早尋求醫療介入，愈能維持原有的生活品質。

高齡泌尿科主任侯鎮邦也說，攝護腺肥大幾乎是每位男性都會面臨的健康課題，發生只是早晚問題。長輩們千萬不要因為害羞，或是誤以為是正常老化就延誤就醫，反而錯失了最佳的治療時機。

林口長庚副院長馮思中提醒，每位民眾都可以成為家人健康的重要推手。當爸爸、伴侶開始出現夜尿、頻尿等症狀時，請多一句關心與陪伴。攝護腺肥大是可以治療的疾病，及早治療就能及早重拾健康生活。

該院醫師鄧子麒剖析，多數患者透過門診評估、衛教與藥物的使用，即可獲得滿意的生活品質。若出現嚴重症狀，如反覆性尿滯留、溢流性尿失禁、反覆泌尿道感染、膀胱結石或憩室、保守治療無效的肉眼可見血尿、腎水腫等狀況，就應考慮手術。

目前的手術方式相當多元，除了傳統雙極攝護腺電燒刮除、雷射攝護腺氣化、雷射攝護腺剜除、單孔達文西手臂輔助攝護腺剜除之外，現在也有門診一日手術—如微創攝護腺水蒸氣消融與微創攝護腺拉提等新式選擇。醫師建議，若有相關症狀，應盡早至泌尿科門診與醫師共同討論，制定最合適的個人化醫療方案。

精華 FAQ

  • 醫師指出，若長期置之不理，可能讓膀胱功能永久退化，甚至引發腎水腫等腎臟病變，因此及早評估與治療很重要。

  • 若出現反覆尿滯留、溢流性尿失禁、反覆泌尿道感染、膀胱結石或憩室、藥物無效的血尿、腎水腫等，就應考慮手術。

  • 多數患者可先透過門診評估、衛教與藥物控制；若需手術，選擇包含電燒刮除、雷射氣化、雷射剜除、單孔達文西及水蒸氣消融、拉提等。

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