我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州「最後承保者」保費調漲29.1% 創近年最大漲幅

韓流髮型吹進洛杉磯華人髮廊 最多人拿她剪同款

不只是傷口癒合… 手術後恢復 中醫助調氣血緩解疼痛

陳雨鑫
聽新聞
test
0:00 /0:00
中醫可在手術前後提供整體調理，透過改善氣血循環、促進營養吸收，幫助手術復元速度加...
中醫可在手術前後提供整體調理，透過改善氣血循環、促進營養吸收，幫助手術復元速度加快；示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要

文章摘要整理：

本文指出手術後恢復不只看傷口癒合，中醫可透過調氣血、促循環與助脾胃運化，搭配針灸等方式減痛消腫，提升術後復元品質。

現代醫療不僅追求手術成功，更重視術後恢復品質。許多患者關心的不只是傷口能否癒合，更希望減少疼痛、降低疤痕，並期待盡快恢復生活。醫師說，接受手術前，中醫可在術前、術後提供整體調理，透過改善氣血循環、促進營養吸收，幫助手術復元速度加快。

台灣台北醫學大學(北醫)附醫傳統醫學科主治醫師蘇煒騏表示，人體傷口癒合與「氣血」密切相關。黃帝內經提到「諸陽之會，皆在於面」，顯示頭面部氣血旺盛，而身體任何部位受傷後，都可能因局部氣血運行不暢，導致疼痛、腫脹、修復速度變慢。從中醫觀點來看，經絡就像人體的運輸網絡，負責輸送氣、血及津液至各組織，若能維持經絡暢通，有助於提升修復能力。

臨床上，中醫可依據患者手術部位及症狀，運用針灸、穴位按摩等方式改善局部循環，協助減輕疼痛與腫脹，也能放鬆緊繃肌肉。近年也有不少醫療院所導入雷射針灸，不需傳統針刺即可刺激穴位，特別適合害怕打針的兒童或對疼痛較敏感的患者。研究指出，雷射針灸有助促進微血管新生、改善局部血流，可能縮短傷口癒合時間，並降低疤痕形成。

蘇煒騏說，如果是針對口腔等手術，術後會影響到進食，基於「脾胃為後天之本、氣血生化之源」的概念，中醫可藉由中藥、針灸和穴位按摩等方式，幫助患者脾胃運化和吸收，當後天之本顧好，氣、血、津液等精微物質和營養能夠充盈，將能使患者在術中或術後過程中，復元的更加完善。

蘇煒騏表示，外科手術仍是治療疾病的重要方式，而中醫則可在術前、術後提供體質調理、改善氣血循環、促進營養吸收，協助患者提升恢復品質。兩者並非互相取代，而是各自發揮專長，透過整合醫療模式，讓患者獲得更完整、更全面的照護。

精華 FAQ

  • 醫師指出，中醫可在術前與術後進行體質調理，透過改善氣血循環、促進營養吸收與脾胃運化，幫助患者減少不適並提升復元速度。

  • 從中醫觀點看，傷口若局部氣血運行不暢，容易出現疼痛、腫脹與修復變慢；維持經絡暢通，則有助於把氣、血與津液送達組織，強化修復能力。

  • 雷射針灸可刺激穴位、改善局部血流並可能縮短癒合時間；若是口腔等影響進食的手術，中藥、針灸與穴位按摩則可幫助脾胃吸收與營養補充。

上一則

三叉神經痛到想拿刀戳臉 影像融合定位神經燒灼手術阻斷痛感

延伸閱讀

中秋節大啖烤肉卻咬到硬物 19歲女2年難張嘴靠這手術重生

中秋節大啖烤肉卻咬到硬物 19歲女2年難張嘴靠這手術重生
車禍致眼球內陷 「術中電腦斷層」幫助重建

車禍致眼球內陷 「術中電腦斷層」幫助重建
搭飛機預防靜脈血栓 醫師建議：每1、2小時要起身動一下

搭飛機預防靜脈血栓 醫師建議：每1、2小時要起身動一下
想靠手術快速減重？醫揭術前把關 胃鏡、心肺功能、精神評估不能少

想靠手術快速減重？醫揭術前把關 胃鏡、心肺功能、精神評估不能少

熱門新聞

醫師提醒，腎臟最危險的初老警訊，包括血糖變高、肚子變大、夜間頻尿、血壓愈來愈高、尿液泡泡變多等，腹部肥胖與代謝異常都是傷腎原因 。 （123RF）

「腎臟初老」五大警訊 第一名最危險 醫：很多人腎功能下降仍沒感覺

2026-08-16 05:20
醫師提醒，補充水分宜少量、溫熱、分次慢慢喝，必要時常溫水也可替代；示意圖。（圖／123RF）

起床先喝水好健康？醫師：做錯1事 反而增血管負擔

2026-08-15 02:00
營養師推薦，酪梨可做成沙拉或搭配蛋白質一起吃。（123RF）

酪梨不是水果？ 營養師揭「吃錯恐爆熱量」 忘記一件事最易踩雷

2026-08-12 05:28
陽明交大公共衛生研究所副教授梁立霖表示，對長者而言，即使原本體能不好，但只要開始增加活動、逐步改善肌力、平衡及行動能力，就有實質益處。（陽明交大提供）

體適能是長壽關鍵 陽明交大研究：最佳前20%長者死亡風險大幅降低61%

2026-08-14 05:25
醫師建議，除了掌握卵巢功能、精卵條件及接受必要治療，也應把睡眠正式納入備孕計畫；示意圖。（123RF）

每晚睡不到7小時恐老化、早衰不孕 醫揭「5種失眠」調理

2026-08-17 04:35
美國研究發現，在443種職業中，計程車與救護車司機因阿茲海默症死亡的比例最低。 (示意圖／AI生成)

每天忙找路能護腦 研究揭2職業阿茲海默症死亡率最低

2026-08-11 22:10

超人氣

更多 >
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅

剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅
保鮮膜不是什麼都能包 這6類食物反而壞更快

保鮮膜不是什麼都能包 這6類食物反而壞更快
華人教授罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人教授罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事