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老婦突發人生最劇烈「爆裂性頭痛」 醫警覺查出腦動脈瘤破裂救回一命

記者胡蓬生／苗栗即時報導
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康靜維醫師表示腦動脈瘤破裂會產生劇烈頭痛，若未即時處理，會造成嚴重後遺症。（大千...
康靜維醫師表示腦動脈瘤破裂會產生劇烈頭痛，若未即時處理，會造成嚴重後遺症。（大千綜合醫院提供）

台灣苗栗79歲謝姓老婦日前在清晨突然感到劇烈頭痛，家人察覺異狀後迅速將老人家送往大千綜合醫院急診，醫護團隊第一時間安排腦部電腦斷層檢查，赫然發現她出現「瀰漫性蛛網膜下腔出血」，醫護團隊高度警覺可能為顱內動脈瘤破裂，隨即進行電腦斷層血管攝影，果真在老婦左側後交通枝動脈發現一顆約7毫米的動脈瘤。

院方表示，大千急診團隊緊急聯繫神經外科與神經放射科醫師會診，經跨科別專業評估後，決定採取「微創血管內動脈瘤栓塞術」，迅速為病人完成血管支架置放與線圈栓塞，阻絕破裂的動脈瘤。病患在術後經過數日細心的住院觀察與照護後，恢復良好，已順利康復出院。

大千綜合醫院神經放射科醫師康靜維表示，「腦動脈瘤」並非一般常見的腫瘤，而是腦血管壁長期承受血流衝擊後變薄、向外凸出所形成的囊狀結構。由於絕大多數腦動脈瘤破裂前完全「無症狀」，常被形容為腦內的隱形炸彈。動脈瘤一旦破裂，會引發極嚴重的蜘蛛網膜下腔出血（腦出血性中風的一種），病人通常會出現一輩子經歷過「最劇烈的爆裂性頭痛」，並伴隨惡心、嘔吐甚至陷入昏迷。

康靜維指出，此類病症病情險惡的原因包括四大類：

1.「到院前死亡率」約有近20%患者在送抵醫院前即不幸身亡。

2.「未及時治療死亡率」若未獲得緊急醫療處理，總死亡率高達50%。

3.「併發症風險」即使順利到院，仍有三分之一病人可能死於後續的嚴重併發症。

4.「後遺症高」即便獲得完善照護存活下來，多數患者仍會留有程度不等的神經功能受損後遺症。

康靜維強調，已破裂過的動脈瘤若未即時處理，有很高的機率會「再次破裂」，而第二次破裂造成的出血量與腦部損傷，通常會比第一次更致命。

他指出，腦動脈瘤傳統治療方式是由神經外科醫師進行「開顱手術」，利用金屬血管夾將動脈瘤夾除。但隨著醫療技術與儀器材料的飛躍進步，如今已發展出微創的「血管內導管技術」，透過微創方式深入血管，置放血管支架與線圈將動脈瘤填塞，免去傳統開顱的大傷口與較長的恢復期。

不過，並非每一顆動脈瘤都適合採用血管內栓塞術。術前神經放射科醫師會與神經外科醫師進行深入嚴謹的跨科會診，綜合評估動脈瘤的位置、形狀、大小及患者整體狀況，共同為病患制定最安全、最適合的客製化治療計畫。

康靜維提醒，如果身邊家人突然出現腦動脈瘤破裂的相關症狀時，切勿輕視，務必把握黃金救治時間迅速就醫，才能搶在致命危機前救回一命。

大千醫療團隊以微創血管內動脈瘤栓塞術，阻絕破裂的動脈瘤（紅圈處）。（大千綜合醫院...
大千醫療團隊以微創血管內動脈瘤栓塞術，阻絕破裂的動脈瘤（紅圈處）。（大千綜合醫院提供）

老婦經檢查發現有顆7毫米的動脈瘤（紅圈處）。（大千綜合醫院提供）
老婦經檢查發現有顆7毫米的動脈瘤（紅圈處）。（大千綜合醫院提供）

康靜維醫師表示，現行可用微創方式置放血管支架與線圈（紅圈處），免去傳統的開顱手術...
康靜維醫師表示，現行可用微創方式置放血管支架與線圈（紅圈處），免去傳統的開顱手術。（大千綜合醫院提供）

精華 FAQ

  • 她在清晨突然出現人生最劇烈的爆裂性頭痛，家屬察覺異常後立即送往急診。這種症狀可能代表腦動脈瘤破裂，若延誤治療，容易造成致命性腦出血。

  • 急診先做腦部電腦斷層，發現瀰漫性蛛網膜下腔出血，接著安排電腦斷層血管攝影，進一步確認左側後交通枝動脈有約7毫米動脈瘤，判定為破裂所致。

  • 醫療團隊經神經外科與神經放射科跨科評估後，採用微創血管內動脈瘤栓塞術，以支架和線圈阻絕出血來源。此法可避免開顱手術傷口大、恢復期長的缺點。

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