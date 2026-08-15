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血糖正常仍有糖尿病風險 這症狀恐讓失智機率增

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別等血糖升高才開始改善飲食，胰臟長期超負荷，恐提高糖尿病與失智風險；示意圖。（圖...
別等血糖升高才開始改善飲食，胰臟長期超負荷，恐提高糖尿病與失智風險；示意圖。（圖／123RF）

許多人雖然健檢結果顯示血糖正常，以為身體沒問題，但體內可能早已出現「高胰島素血症」與「胰島素阻抗」等看不見的異常，長期下來增加糖尿病風險，也可能與認知功能下降有關。醫師提醒，等到血糖升高才開始改善生活習慣，往往已經錯過最佳時機。

真正毛病已悄悄發生

不少人認為，只要健康檢查血糖值正常，就代表自己沒有攝取過多糖分，也不必擔心糖尿病。曾任職於英國牛津大學、日本糖尿病專家兼內科醫師下村健壽在著作中指出，「血糖正常」並不代表身體完全健康，因為真正的問題可能早已在體內悄悄發生，只是一般健康檢查無法發現。

他表示，年輕時即使經常攝取大量含糖食物，胰臟仍能分泌大量胰島素，將血糖維持在正常範圍，因此健檢結果依舊顯示正常。

但這種正常其實是建立在胰臟「超時工作」的基礎上，體內可能已經處於胰島素過量分泌的狀態。由於一般健康檢查通常不會檢測血液中的胰島素濃度，因此多數人根本不知道自己是否已經進入高胰島素狀態。

胰島素分泌像擰毛巾

下村健壽指出，真正值得警惕的是「胰島素阻抗」。人體攝取的糖分，會先作為肌肉活動的能量來源，若仍有剩餘，就會轉化為脂肪儲存。若長期攝取過多糖分又缺乏運動，脂肪持續堆積，不僅容易變胖，也會引發慢性發炎反應。這些慢性發炎會降低細胞對胰島素的敏感度，使胰島素的作用效率下降，就是所謂的「胰島素阻抗」。

正常情況下，當胰島素作用變差時，血糖應該會開始升高，但實際上，胰臟會為了維持正常血糖，而分泌更多胰島素來補償，因此血糖短時間內仍可能維持正常。換句話說，血糖正常，並不代表身體代謝正常，而是胰臟正透過超量分泌胰島素來苦撐。

下村以「擰毛巾」比喻胰臟β細胞，β細胞就像一條吸滿水的毛巾，若持續不斷被擠壓，終究會被擰乾，失去分泌足夠胰島素的能力。

當胰臟再也無法分泌足量胰島素時，血糖便會迅速失控，正式進入糖尿病階段，整個代謝平衡也會如同潰堤般快速惡化。

降低胰島素阻抗發生

此外，胰島素除了負責調節血糖外，近年研究也發現，它在大腦中可能具有保護神經細胞的作用，有助於清除與阿茲海默症相關的β類澱粉蛋白，因此胰島素功能異常也被認為可能增加失智症風險。

下村提醒，許多人都是等到健康檢查出現高血糖、糖尿病前期甚至糖尿病時，才開始控制飲食，但事實上，體內胰島素長期過度分泌的情況，可能早已持續多年。

因此，不應只依賴健檢血糖數值判斷健康狀況，而是平時就應養成均衡飲食、減少精製糖攝取、維持規律運動及健康體重等生活習慣，才能降低胰島素阻抗發生機率，減少糖尿病及認知功能退化的風險。

血糖正常不代表代謝健康，可能已存在高胰島素血症，長期過量攝糖與缺乏運動，容易造成...
血糖正常不代表代謝健康，可能已存在高胰島素血症，長期過量攝糖與缺乏運動，容易造成胰島素阻抗。（圖／123RF）

精華 FAQ

  • 因為血糖正常可能只是胰臟分泌更多胰島素勉強維持，真正的胰島素阻抗與高胰島素血症未必會在一般健檢中被發現，風險其實已在累積。

  • 當長期攝取過多糖分又缺乏運動時，脂肪堆積與慢性發炎會降低細胞對胰島素的敏感度，胰臟只好持續超量分泌，直到β細胞耗竭，血糖才會失控。

  • 不要只看血糖數值判斷健康，應及早維持均衡飲食、減少精製糖攝取、規律運動並控制體重，才能降低胰島素阻抗、糖尿病與認知退化的機率。

日本 血糖 糖尿病

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