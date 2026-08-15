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打瘦瘦針控血糖、降體重… 水喝夠才能防副作用

記者廖靜清
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瘦瘦針風靡，目前相關證據仍停留在動物研究及早期人體研究階段，實際效果仍有待更多臨...
瘦瘦針風靡，目前相關證據仍停留在動物研究及早期人體研究階段，實際效果仍有待更多臨床試驗證實。(本報資料照片)

近年俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑及相關腸泌素類藥物風靡全球，專家指出，這類藥物最初是用於治療第二型糖尿病，後來發現具有顯著減重效果，如今已成為肥胖治療的重要工具。近年大型臨床研究更陸續證實，除了控制血糖、降低體重外，還具降心血管疾病及腎臟疾病風險等效益。

台灣國家衛生研究院副院長許惠恒指出，目前動物研究也觀察到，瘦瘦針可能對認知功能具有潛在幫助。研究人員利用小鼠迷宮實驗發現，接受藥物治療的小鼠，在學習與記憶表現上優於未用藥組，已有研究開始進一步探討是否也能改善人類認知功能。不過，目前相關證據仍停留在動物研究及早期人體研究階段，實際效果仍有待更多臨床試驗證實。

許惠恒提醒，瘦瘦針並非「一勞永逸」，有多數研究追蹤時間約一至五年，長期持續使用的效果及安全性仍需更多研究累積證據。此外，因藥物價格較高，不少人使用一段時間後便停藥，研究發現，停藥後若沒有持續控制飲食及維持規律運動，多數人容易快速復胖，甚至回升的脂肪比例可能比減重前更多，因此生活型態管理仍是成功控制體重的關鍵。

夏季天氣炎熱，不少使用瘦瘦針的民眾因食欲下降，連帶飲水量也跟著減少。許惠恒提醒，若水分補充不足，可能增加脫水及影響腎功能的風險。即使胃口變差、吃得較少，也務必維持足夠水分攝取，避免因脫水而造成健康問題。

許惠恒強調，肥胖治療不能只追求體重下降，更重要的是降低內臟脂肪、改善代謝健康。近年研究發現，腰圍比BMI更能反映健康風險，當腹部脂肪過多，代表內臟脂肪堆積，不僅容易引發慢性發炎，更與高血壓、高血糖、血脂異常及心血管疾病密切相關。

許惠恒表示，腹部脂肪尤其是內臟脂肪，會分泌多種發炎物質，長期下來容易造成身體慢性發炎，提高罹患糖尿病、高血壓、血脂異常、脂肪肝及心血管疾病的風險。

他強調，無論是否使用瘦瘦針，都應搭配均衡飲食、規律運動及良好的生活習慣，才能真正降低疾病風險，避免減重後又陷入復胖的惡性循環。

千禧之愛健康基金會董事長、國衛院副院長許惠恒表示，量腰圍比體重更重要，腰圍才是真...
千禧之愛健康基金會董事長、國衛院副院長許惠恒表示，量腰圍比體重更重要，腰圍才是真正預測代謝疾病及慢性病風險的重要指標。（記者廖靜清／攝影）

精華 FAQ

  • 這類GLP-1受體促效劑原本用於第二型糖尿病，後來證實能有效控制血糖、降低體重，近年研究也指出，還可能進一步降低心血管疾病與腎臟疾病風險。

  • 目前僅有動物研究與早期人體研究顯示潛力，例如小鼠迷宮實驗中，接受治療者學習與記憶表現較佳；但是否能改善人類認知，仍需更多臨床試驗確認。

  • 因為食欲下降時容易連帶喝水變少，水分不足可能增加脫水與腎功能受影響的風險；此外，停藥後若不持續控制飲食和運動，也容易快速復胖。

減重 心血管疾病 血糖

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