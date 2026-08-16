日行萬步恐引發拇指外翻 鞋非唯一元凶 醫：7成是遺傳

拇趾外翻引發連鎖效應，導致第二趾形成「爪狀趾」。（圖／李智堯醫師提供）

AI摘要 文章摘要整理： 暑假長時間步行可能讓拇趾外翻急性發炎疼痛，醫師提醒其成因不只鞋子，約7成與遺傳、扁平足及韌帶鬆弛有關，嚴重者可考慮手術。

暑假旅遊旺季到來，許多民眾安排了出國自由行，每天動輒步行一、兩萬步。然而，門診近期卻出現不少帶著敗興而歸心情就診的患者。他們在旅途中因大腳趾內側關節嚴重紅腫、疼痛，甚至痛到無法繼續行程，只能在飯店休息。醫師指出，這往往是「拇趾外翻」在長時間步行下的急性發作。

許多民眾對拇趾外翻存在迷思，認為「只有愛穿高跟鞋或尖頭鞋的女性才會得」。臺北市立聯合醫院中興院區骨科 主治醫師李智堯澄清，鞋子的確是誘發與加重症狀的因素之一，但根據臨床觀察，高達7成的患者其實具有家族遺傳體質。此外，本身有扁平足、足部韌帶較鬆弛的人，因為行走時足部受力不均，也是拇趾外翻的高危險群。甚至有不少男性患者，明明平時都穿寬楦頭的運動鞋，依然飽受拇趾外翻之苦。

拇趾外翻是指大腳趾往第二腳趾偏移。當外翻角度過大，大腳趾根部的骨頭會向外凸出，形成所謂的「拇囊炎」（Bunion）。在平常通勤時，可能只是輕微摩擦；但到了暑假出國旅遊，長時間、長距離的步行，加上夏日炎熱腳部容易腫脹，凸出部位與鞋子不斷摩擦，就會引發滑液囊急性發炎，產生劇烈疼痛與紅腫，讓人「痛到寸步難行」。

一名62歲患者大腳趾嚴重向外偏斜，腳趾根部關節伴隨明顯的紅腫發炎（拇囊炎）；大腳趾甚至已擠入第二腳趾下方，迫使第二腳趾向上變形。此類嚴重的足部力學結構失衡，通常需仰賴手術介入才能有效矯正並緩解疼痛。

李智堯醫師於門診時，透過專業的理學檢查，精確評估患者足部骨骼排列與關節受力狀況。面對複雜的足踝結構，臨床上除了影像學檢查，醫師會依據實際的觸診，並結合動態評估作為診斷的利器。

針對拇趾外翻的治療，李智堯醫師表示，初期或輕度患者可透過保守治療來緩解症狀，例如：改穿寬楦頭且具足弓支撐的鞋子、使用五趾襪或拇趾外翻分隔墊來減少摩擦或者使用拇指外翻矯正輔具。

然而，若外翻角度過大、保守治療數月無效，且疼痛已嚴重影響日常生活與行走品質時，就建議考慮手術治療。他指出，現今的「拇趾外翻矯正手術」技術已相當成熟，透過幾個微小的傷口即可進行截骨矯正與軟組織放鬆。相較於傳統手術，現今手術不僅破壞少、疼痛感大幅降低，術後恢復期也顯著縮短，讓患者能更快恢復正常行走。

李智堯提醒，足部健康是維持生活品質與旅遊樂趣的基石。民眾若發現大腳趾根部有凸出、穿鞋易摩擦紅腫、腳底易長繭，或腳趾已有交疊變形的情況，應及早尋求專業骨科醫師評估。提早介入治療，才能在未來的每一趟旅程中，邁出輕鬆自信的步伐。

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拇趾外翻引發連鎖效應，導致腳趾結構異常。（圖／李智堯醫師提供）