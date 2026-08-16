止汗劑恐致乳癌？ 醫破淋巴堵塞迷思：用對方式不傷身

止汗劑會暫時減少汗液排出，但目前無證據證實會堵塞淋巴導致乳癌；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，止汗劑不會因堵塞淋巴而導致乳癌，真正要留意的是皮膚刺激與過度使用；若有不適應停用，乳癌預防仍以篩檢與健康生活為主。

夏天天氣炎熱，走出門沒多久就滿身大汗，尤其腋下容易留下明顯汗漬，讓不少人出門前習慣使用止汗劑。不過，近年網路上也流傳「止汗劑會堵塞汗腺、毒素無法排出，甚至堵塞淋巴、增加乳癌 風險」的說法，讓不少女性開始擔心：止汗劑究竟能不能用？長期使用會不會對身體造成負擔？

中醫師表示，這個問題不能只回答「有害」或「沒問題」，而是應該從現代科學、中醫與自然醫學三個角度來看。首先要釐清的是，止汗劑確實會暫時減少汗液排出，但目前沒有可靠的人體證據證實，使用止汗劑會因為「堵塞淋巴」而造成乳癌。

台灣中醫師周宗翰指出，止汗劑與一般體香劑並不完全相同。止汗劑通常利用鋁鹽類成分暫時作用在汗腺導管，降低汗液到達皮膚表面的程度，因此從某種意義上來說，它確實是在「減少局部出汗」。

但「汗腺暫時減少排汗」與「淋巴被堵塞」是兩件完全不同的事情。淋巴系統主要負責組織液回流及免疫功能，並不是汗液排出的管道。人體的代謝廢物也不是單靠流汗排出，而是由肝臟、腎臟、腸道等器官共同負責。因此，把「止汗」直接解釋成「毒素累積、淋巴阻塞」，在生理學上並不精確。

皮膚不適 應停用止汗劑

不過，這並不代表止汗劑可以毫無限制地使用。周宗翰中醫師提醒，止汗劑最實際需要注意的問題，其實是皮膚本身。

有些人的腋下皮膚比較敏感，使用止汗劑後可能出現刺痛、乾燥、搔癢、泛紅甚至接觸性皮膚炎；如果剛刮完腋毛，皮膚表面可能存在肉眼看不到的細小刺激或損傷，此時立即塗抹產品，更容易產生不舒服的感覺。

另外，夏天本身就容易大量流汗，如果長時間處在高溫、潮濕、悶熱的環境，又穿著不透氣的衣服，腋下皮膚容易摩擦，也可能增加毛囊炎或局部皮膚問題的機會。

因此，如果使用後出現持續紅腫、搔癢、脫皮、疼痛，甚至長出反覆性的疹子，就不應該只是繼續換品牌，而是先停止使用，必要時尋求皮膚科醫師協助。

止汗劑最受爭議的成分之一，就是鋁鹽。自然醫學的觀點通常會比較重視「降低不必要的化學物質暴露」，因此有些人會選擇無鋁、成分較單純的產品。這樣的選擇可以理解，但必須和「鋁已經證實會導致乳癌」區分開來。

目前科學研究並沒有建立止汗劑中的鋁鹽與乳癌之間明確的因果關係，也沒有可靠證據證實止汗劑會透過淋巴阻塞導致乳癌。

流汗伴隨心悸 恐藏病因

周宗翰中醫師表示，中醫很早就注意到「汗」與身體狀態之間的關係。夏季天氣炎熱，人體透過出汗調節體溫，是正常的生理現象。因此，中醫的觀點並不是「流汗越多越健康」，也不是「完全不能止汗」，而是重視人體的平衡。

如果一個人本身就非常容易出汗，甚至稍微活動就滿身大汗，或伴隨心悸、頭暈、容易疲倦等情況，真正應該做的是了解為什麼容易出汗，而不是一味使用止汗劑把症狀壓下去。

反過來說，如果只是因為夏天出門不希望腋下汗濕，適度使用止汗產品，並不需要把它視為「傷身」行為。

周宗翰中醫師建議，止汗劑可以視個人需求使用，但不需要為了追求完全乾燥而反覆大量塗抹。皮膚剛除毛、刮毛或已經紅腫受傷時，先暫停使用；第一次使用新的產品，也可以先少量測試。

此外，也不要因為害怕流汗而完全不運動。正常運動後出汗是人體調節體溫的一部分，運動時可以讓身體自然排汗，運動結束後再適當清潔即可。

至於乳癌預防，更重要的是定期接受適當的乳房篩檢，留意家族史與相關風險因素，維持規律運動、健康體重、均衡飲食及良好生活習慣。

NOW健康：https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=59836