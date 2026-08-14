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飲酒貪杯恐心律不整 謹守2小時內「男5女4」護心紅線

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飲酒過量有礙健康，應嚴守「男5女4」原則；示意圖。(圖/123RF)
飲酒過量有礙健康，應嚴守「男5女4」原則；示意圖。(圖/123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，應酬飲酒若在2小時內超過男5女4的標準酒杯量，可能引發心律不整、心房顫動甚至中風，酒後若不適應盡速就醫。

現代人應酬難免，席間往往熱情氣氛飲酒過量，甚至引發致命性心律不整憾事。醫師建議，民眾應謹記「男5女4」護心口訣，避免應酬飲酒過量不幸中風衍生悲劇。

台灣衛生福利部新營醫院心臟內科主治醫師楊焜斌說，許多平時心臟相當健康的民眾，在周末或節慶短時間內大量飲酒後，隔天突然感到心悸、胸悶、頭暈；甚至覺得心跳快要跳出來，這在臨床心臟學上即為著名的「假期心臟症候群」。

酒精主要會透過強烈刺激交感神經使心跳加速、血壓飆升並干擾心臟電氣傳導，加上酒精引發利尿或嘔吐造成鉀、鎂離子大量流失誘發心律不整，長期或短期暴飲更會導致心肌細胞水腫或纖維化，打亂心跳節奏。

楊焜斌進一步指出，當心房顫動發作時，心房每分鐘顫動高達350至600次，使心臟失去正常收縮功能。而心房顫動最可怕之處在於極易形成血栓，當血塊隨血流進入腦部便會引發急性腦中風。大型流行病學統計顯示，心房顫動患者的中風機率是一般人五倍以上，且致殘率極高。

他指出，根據美國國家酒精濫用與酒精中毒研究所指引，醫學上定義「暴飲」臨界點，是指在兩小時內攝取達到特定標準酒杯數，也就是大約相當於360c.c啤酒、150c.c.葡萄酒或45c.c.烈酒。為有效預防急性心血管發作，民眾應嚴守兩小時內攝取上限，男性不超過五個標準酒杯，女性不超過四個標準酒杯；也就是「男5女4」護心口訣。

至於男女標準有別生理依據，女性受限於體內水分較少、體脂肪比率較高，加上肝臟中的酒精代謝酵素活性較低，導致酒精在體內濃度更高、滯留時間更久，女性對酒精的耐受度顯著低於男性，更需要嚴格實踐「少喝一杯」來守護心臟健康。

楊焜斌建議民眾，應嚴守「男5女4」的兩小時飲酒上限，切勿在應酬中過度拚酒，飲酒間隙交替多喝白開水，既能有效稀釋酒精又能維持電解質平衡。若酒後出現心跳過快、心悸或呼吸急促等症狀切勿硬撐，應盡速至心臟內科就診。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

精華 FAQ

  • 酒精會刺激交感神經，讓心跳加快、血壓上升，並干擾心臟電氣傳導；若再加上利尿、嘔吐造成鉀鎂流失，更容易誘發心律不整。

  • 它是指在2小時內，男性飲酒不超過5個標準酒杯、女性不超過4個標準酒杯。這是預防暴飲與急性心血管發作的重要上限。

  • 若酒後出現心跳過快、心悸、胸悶或呼吸急促等狀況，不要硬撐，應盡速到心臟內科就診，以免延誤心律不整或中風的處置。

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