防傷血管 國際三高標準愈趨嚴謹 自我健康管理快跟上

三高是心血管疾病的主要危險因素，猶如健康沉默殺手。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 醫師提醒三高管理標準愈趨嚴謹，民眾應透過居家血壓監測、血脂與血糖追蹤，搭配規律生活與持續治療，才能有效降低心腦血管疾病風險。

許多人自認身體無礙，卻在突發狀況中才發現潛藏的健康危機，凸顯自我健康管理的重要性。在眾多健康議題中，高血壓 、高血脂 、高血糖（簡稱「三高 」）的長期監測與管理，是預防心血管疾病的重要關鍵。隨著醫學研究持續進步，國際間對血壓與血脂的控制準則也愈趨嚴謹。

台灣雙和醫院副院長、心臟內科醫師劉如濟表示，臨床上常發現民眾對三高數值的認知仍停留在舊標準。隨著醫學研究持續進步，國際間對血壓與血脂的控制準則也愈趨嚴謹，目的就是希望及早攔截潛在的血管傷害。建立正確的健康觀念，不只是看懂健檢報告上的數字，更重要的是透過持續監測數值及維持良好的生活型態，降低腦血管及心血管疾病的發生風險。

臨床上，慢性病管理可歸納為三大主軸：血壓、血脂與血糖。三項指標彼此息息相關，只要其中一項失控，就可能提高另外兩項惡化的風險，因此醫師通常會依據患者整體健康狀況、危險因子及共病情形，量身訂定最適合的治療與用藥策略。

★血壓 掌握722量測原則

在血壓方面，目前醫學界普遍將正常血壓定義為收縮壓低於120mmHg、舒張壓低於80mmHg。劉如濟表示，高血壓前期是指收縮壓介於120至129mmHg，且舒張壓低於80mmHg。此時雖尚未達高血壓診斷標準，但代表血管壓力已開始偏高，長期下來仍可能造成心臟、腦部及腎臟等器官受損。

他指出，相較於醫院量測，居家量測更能反映平日血壓狀況，也能避免落入「白袍高血壓」的誤區。許多民眾在醫院測得的血壓偏高，主要是受到醫療環境影響，因交感神經活化導致血壓短暫升高，未必代表平時血壓也偏高。因此，目前醫界愈來愈重視居家血壓監測，因為在放鬆狀態下量得的數值，更能反映真實血壓。

為獲得具有代表性的數據，醫師建議遵循「722原則」：連續量測7天，每天早、晚各量2次（起床後1小時內及睡前1小時內），每次連續測量2遍，兩次間隔約1分鐘，再取7天平均值作為評估依據，可降低單次量測誤差，提高診斷準確性。

★血脂 關鍵低密度膽固醇

血脂管理的重點在於低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），也就是俗稱的「壞膽固醇」，它是評估動脈硬化及心血管疾病風險的重要指標。依照個人心血管風險不同，控制目標也不同，例如極高風險族群建議控制在55mg/dL以下，高風險族群（如已罹患糖尿病或心血管疾病者）則建議控制在70mg/dL以下，以降低血管阻塞及心血管事件風險。

不少人以為只有肥胖者才會高血脂，但劉如濟表示，臨床上經常看到身材纖瘦，甚至長期茹素者，也有高血脂問題。這往往與基因遺傳有關，例如脂蛋白(a)（又稱Lp(a)）的濃度主要受到遺傳影響，並非僅靠飲食或運動就能改善。此外，肝臟代謝功能也會影響膽固醇合成，因此部分患者需要搭配藥物治療，而不能單靠調整生活習慣。

★血糖 及早檢測防糖尿病

血糖管理主要觀察空腹血糖及糖化血色素（HbA1c）。其中，糖化血色素可反映過去約三個月的平均血糖狀況，是判斷是否進入糖尿病前期的重要指標。若空腹血糖介於100至125mg/dL，或糖化血色素介於5.7%至6.4%，即屬糖尿病前期，代表胰島素調節能力已開始異常，若未及早改善，未來罹患糖尿病的風險將大幅增加。

近年糖尿病治療持續進步，已有多種兼具控糖與器官保護效果的新型藥物問世，例如SGLT2抑制劑。劉如濟表示，這類藥物可藉由尿液排出多餘葡萄糖，除了有助控制血糖與體重，也被大型臨床研究證實具有保護心臟及腎臟的效果，可降低心衰竭及慢性腎臟病惡化風險，目前在台灣已愈來愈普及，為許多患者帶來新的治療選擇。

劉如濟提醒，儘管藥物治療日益進步，健康的生活型態仍是控制三高的根本。除了戒菸外，維持充足睡眠也相當重要。長期熬夜容易使壓力荷爾蒙分泌增加，進而造成空腹血糖升高。藥物治療若能搭配規律運動、均衡飲食及良好的睡眠，才能有效降低心血管疾病風險。

他強調，三高管理就像跑馬拉松，是一輩子的功課，不能因數值暫時恢復正常就自行停藥。血壓、血脂恢復正常，多半是藥物治療的成果，若貿然停藥，可能產生反彈效應，使數值在短時間內快速升高，反而增加血管受損及心血管事件的風險。

三高主要數值控制目標(製表/元氣周報 圖/AI生成)