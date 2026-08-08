中秋節大啖烤肉卻咬到硬物 19歲女2年難張嘴靠這手術重生

一名19歲女性，多年前中秋節吃烤肉時，不小心咬到過硬的食物，導致右側顳顎關節疼痛，使接下來2年張口困難，雖然陸續於外院接受咬合板與右側顳顎關節腔沖洗治療，卻仍持續感到疼痛與張口受限。（林口長庚醫院提供）

一名19歲女性，多年前中秋節吃烤肉時，不小心咬到過硬的食物，導致右側顳顎關節疼痛，使接下來2年張口困難，雖然陸續於外院接受咬合板與右側顳顎關節腔沖洗治療，卻仍持續感到疼痛與張口受限。轉至林口長庚醫院接受「微創內視鏡關節盤復位縫合手術」治療後，疼痛與張口度明顯獲得改善。

林口長庚醫院口腔顎面外科主任林彥宏醫師表示，顳顎關節位於耳朵前方，負責張口、咀嚼及說話等功能。當關節盤移位、關節退化或周圍組織發炎時，就可能出現疼痛、張口受限、關節彈響及咬合改變等症狀，嚴重者甚至無法正常進食。

不過不少人以為嘴巴卡卡的、張不太開或咬東西會痛，只是壓力大或是咬太緊，忍一忍就會好，但若嚴重到無法進食、影響健康，可能就必須接受治療了。

林彥宏指出，相較傳統的開放式手術，林口長庚醫院口腔顎面外科發展的「微創顳顎關節內視鏡關節盤復位縫合手術」，僅需在臉上切開兩個3mm切口，外耳道切開一個3mm切口，透過內視鏡清楚觀察關節結構，搭配團隊自製專利器械，精準將移位的關節盤復位並縫合，同時以雷射清除沾黏與發炎組織，可有效改善疼痛及張口功能，避免顏面神經受傷風險，並能縮短恢復時間。

截至2025年底，林口長庚口腔顎面外科團隊已完成超過400例微創顳顎關節內視鏡關節盤復位縫合手術，術後關節盤復位成功率達97%。

林彥宏分析其中80名患者、共139個顳顎關節後發現，使用雷射輔助手術的患者，關節盤成功復位機率較傳統方式提高4.4倍；若能在關節盤仍可復位的早期接受治療，成功率更比晚期患者高出5.9倍，證實及早診斷、及早治療能顯著提升療效。

由於許多患者擔心嘴巴已經張不太開，僅接受微創手術是否仍有幫助，林彥宏也針對46位接受過微創顳顎關節內視鏡關節盤復位縫合手術的患者進行研究。結果顯示，術前張口度20至24毫米者，術後平均增加11毫米，25至29毫米者增加7.5毫米，30至34毫米者增加2.7毫米。結果證實，術前張口度愈小，術後改善幅度愈大。

林彥宏說，顳顎關節疾病成因複雜，每個個案需要不同的治療策略。林口長庚醫院口腔顎面外科目前已建立完整階梯式治療模式，從藥物、物理治療、咬合板等保守治療，到關節腔沖洗、微創內視鏡手術，及末期患者的人工顳顎關節置換，可依病情量身規畫，提供個人化精準治療。

林彥宏提醒，除了進食細嚼慢嚥、少嚼硬物或口香糖外，平時也要注意姿勢，避免長期托腮、頭部前傾，並留意是否有習慣性咬牙或夜間磨牙。若長期出現關節喀喀響、咀嚼疼痛、張口困難或咬合改變等症狀，千萬不要認為症狀不嚴重而拖延就醫，等到關節結構嚴重受損後，不僅治療更困難，也可能錯失最佳治療時機。

一名19歲女性，多年前中秋節吃烤肉時，不小心咬到過硬的食物，導致右側顳顎關節疼痛，使接下來2年張口困難，雖然陸續於外院接受咬合板與右側顳顎關節腔沖洗治療，卻仍持續感到疼痛與張口受限。（林口長庚醫院提供）