我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

葛理漢胞妹投下罕見棄權票 只因法案含亡兄撫卹金

中秋節大啖烤肉卻咬到硬物 19歲女2年難張嘴靠這手術重生

記者翁唯真／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名19歲女性，多年前中秋節吃烤肉時，不小心咬到過硬的食物，導致右側顳顎關節疼痛...
一名19歲女性，多年前中秋節吃烤肉時，不小心咬到過硬的食物，導致右側顳顎關節疼痛，使接下來2年張口困難，雖然陸續於外院接受咬合板與右側顳顎關節腔沖洗治療，卻仍持續感到疼痛與張口受限。（林口長庚醫院提供）

一名19歲女性，多年前中秋節吃烤肉時，不小心咬到過硬的食物，導致右側顳顎關節疼痛，使接下來2年張口困難，雖然陸續於外院接受咬合板與右側顳顎關節腔沖洗治療，卻仍持續感到疼痛與張口受限。轉至林口長庚醫院接受「微創內視鏡關節盤復位縫合手術」治療後，疼痛與張口度明顯獲得改善。

林口長庚醫院口腔顎面外科主任林彥宏醫師表示，顳顎關節位於耳朵前方，負責張口、咀嚼及說話等功能。當關節盤移位、關節退化或周圍組織發炎時，就可能出現疼痛、張口受限、關節彈響及咬合改變等症狀，嚴重者甚至無法正常進食。

不過不少人以為嘴巴卡卡的、張不太開或咬東西會痛，只是壓力大或是咬太緊，忍一忍就會好，但若嚴重到無法進食、影響健康，可能就必須接受治療了。

林彥宏指出，相較傳統的開放式手術，林口長庚醫院口腔顎面外科發展的「微創顳顎關節內視鏡關節盤復位縫合手術」，僅需在臉上切開兩個3mm切口，外耳道切開一個3mm切口，透過內視鏡清楚觀察關節結構，搭配團隊自製專利器械，精準將移位的關節盤復位並縫合，同時以雷射清除沾黏與發炎組織，可有效改善疼痛及張口功能，避免顏面神經受傷風險，並能縮短恢復時間。

截至2025年底，林口長庚口腔顎面外科團隊已完成超過400例微創顳顎關節內視鏡關節盤復位縫合手術，術後關節盤復位成功率達97%。

林彥宏分析其中80名患者、共139個顳顎關節後發現，使用雷射輔助手術的患者，關節盤成功復位機率較傳統方式提高4.4倍；若能在關節盤仍可復位的早期接受治療，成功率更比晚期患者高出5.9倍，證實及早診斷、及早治療能顯著提升療效。

由於許多患者擔心嘴巴已經張不太開，僅接受微創手術是否仍有幫助，林彥宏也針對46位接受過微創顳顎關節內視鏡關節盤復位縫合手術的患者進行研究。結果顯示，術前張口度20至24毫米者，術後平均增加11毫米，25至29毫米者增加7.5毫米，30至34毫米者增加2.7毫米。結果證實，術前張口度愈小，術後改善幅度愈大。

林彥宏說，顳顎關節疾病成因複雜，每個個案需要不同的治療策略。林口長庚醫院口腔顎面外科目前已建立完整階梯式治療模式，從藥物、物理治療、咬合板等保守治療，到關節腔沖洗、微創內視鏡手術，及末期患者的人工顳顎關節置換，可依病情量身規畫，提供個人化精準治療。

林彥宏提醒，除了進食細嚼慢嚥、少嚼硬物或口香糖外，平時也要注意姿勢，避免長期托腮、頭部前傾，並留意是否有習慣性咬牙或夜間磨牙。若長期出現關節喀喀響、咀嚼疼痛、張口困難或咬合改變等症狀，千萬不要認為症狀不嚴重而拖延就醫，等到關節結構嚴重受損後，不僅治療更困難，也可能錯失最佳治療時機。

一名19歲女性，多年前中秋節吃烤肉時，不小心咬到過硬的食物，導致右側顳顎關節疼痛...
一名19歲女性，多年前中秋節吃烤肉時，不小心咬到過硬的食物，導致右側顳顎關節疼痛，使接下來2年張口困難，雖然陸續於外院接受咬合板與右側顳顎關節腔沖洗治療，卻仍持續感到疼痛與張口受限。（林口長庚醫院提供）

精華 FAQ

  • 她在中秋節吃烤肉時咬到過硬食物，造成右側顳顎關節受傷，之後持續疼痛與張口受限，雖曾做咬合板與關節腔沖洗，症狀仍未改善。

  • 手術僅需3個約3mm切口，並以內視鏡觀察關節、搭配專利器械將關節盤復位縫合，再用雷射清除沾黏與發炎組織，可降低顏面神經受傷風險並縮短恢復時間。

  • 醫師指出顳顎關節疾病成因複雜，應依病情採階梯式治療，若長期有關節喀喀響、咀嚼痛或張口困難，別拖延就醫，越早診斷治療，效果通常越好。

上一則

老公、爸爸別害羞 漏尿、尿不出可能攝護腺肥大 醫籲及早治療

延伸閱讀

車禍致眼球內陷 「術中電腦斷層」幫助重建

車禍致眼球內陷 「術中電腦斷層」幫助重建
拿不動鍋鏟...6旬婦拇指腕掌關節炎 新式手術置換關節助新生

拿不動鍋鏟...6旬婦拇指腕掌關節炎 新式手術置換關節助新生
1歲女童反覆嘔吐、黃疸竟是罕病 三總微創手術切除膽管囊腫不留疤

1歲女童反覆嘔吐、黃疸竟是罕病 三總微創手術切除膽管囊腫不留疤
連瓶蓋都擰不開 ...拇指關節退化 好發停經女性

連瓶蓋都擰不開 ...拇指關節退化 好發停經女性

熱門新聞

睡前十大傷腎行為，一次喝下大量的水竟也上榜。（AI生成）

睡前喝水也上榜 醫揭10大傷腎習慣 第1名一堆人中「頭痛就會做」

2026-08-02 04:30
頤鳴堂中醫診所院長康涵菁說，胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、甚至短暫昏厥等五大症狀，可能是心臟發出的警訊，有時會合併冒冷汗、頭暈等，若症狀反覆出現，應盡速接受心臟專科評估；示意圖。（聯合報系資料照）

名人猝逝「不是一夕發生」 醫：猝死前5大警訊 胸悶、喘別再忍

2026-08-03 18:44
平日缺乏運動基礎，突然進行長距離健走、慢跑或是打球，極易引發足踝、肌腱損傷。(圖／123RF)

🎙️早晨下床第一步最疼？很多人的腳已經勞損了

2026-08-04 09:35
多吃鮭魚、菠菜、鷹嘴豆有助維持血管健康。(圖／123RF)

中風不是老人專利 維持血管健康3個習慣快改掉

2026-08-03 02:00
紐約市6日上午11時至7日晚間8時發布高溫警報（Heat Advisory），體感溫度最高可達華氏100度以上。(路透)

🎙️熱浪與歲月雙重考驗：如何看懂神經系統的求救訊號？

2026-08-06 16:15
腎臟科醫師提醒，腎友吃錯泡菜、豆腐乳，小心急性腎衰竭。圖／123RF

六旬男狂吃「養生食物」雙腳水腫、呼吸困難…差點洗腎

2026-08-06 14:08

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」