壯男喘1周未癒 竟是3條冠狀動脈全堵 繞道手術重建救回

左圖為左側兩條冠狀動脈嚴重狹窄，右圖為右側冠狀動脈阻塞。(圖／台灣豐原醫院提供)

45歲張姓男子體型壯碩，長期糖尿病與高血脂控制不佳，之後持續一周呼吸急促、反覆就醫未改善，檢查發現3條主要冠狀動脈均嚴重狹窄，屬高風險三條血管冠狀動脈疾病，稱「冠心症」，心肌供血已全面不足，隨時可能引發急性心肌梗塞甚至猝死 ，情況危急，緊急接受冠狀動脈繞道手術，成功搶回一命。

台灣豐原醫院心臟外科鄭佳欣醫師表示，冠狀動脈負責供應心肌氧氣與養分，如果因動脈硬化斑塊造成阻塞，將導致心臟缺血甚至壞死，患者僅以「喘」為主要表現，屬常見但容易被忽略的不典型症狀，實際上已是嚴重心血管疾病 警訊。透過心導管檢查進一步確認為瀰漫性三條血管阻塞，顯示病情已非單一血管狹窄，而是全面性血流受限，需採取更積極的治療策略。

經跨專科整合評估後，醫療團隊決定由心臟外科執行冠狀動脈繞道手術（CABG），利用自體血管建立多重繞道通路，直接繞過阻塞區段，達到完整血流重建。鄭佳欣表示，對多條血管病變且病灶複雜的患者，繞道手術能從結構上改善血流，是關鍵且具長期效益的治療方式。

手術順利完成，患者恢復良好，短時間內脫離呼吸器，並穩定轉出加護病房，成功逆轉高風險心血管危機，也凸顯心臟外科在重度冠狀動脈疾病中的重要角色。

鄭佳欣提醒，心血管疾病不一定會出現典型胸痛，若有不明原因的喘、疲倦或活動力下降，應提高警覺盡早就醫，尤其糖尿病、高血脂與高血壓患者，為冠狀動脈疾病高風險族群，應積極控制3高、維持規律運動與健康飲食，才能有效降低血管阻塞與心肌梗塞風險。

45歲張姓男子長期糖尿病與高血脂控制不佳，後因持續一周呼吸急促、反覆就醫未改善，經檢查發現三條主要冠狀動脈均嚴重狹窄，最終緊急接受冠狀動脈繞道手術，成功搶回一命。(圖／台灣豐原醫院提供)