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疲倦休息未改善 55歲男確診甲狀腺功能亢進

王駿杰
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醫師提醒，疲倦不一定只是太累，若症狀持續或影響日常生活，應及早就醫評估，找出真正...
醫師提醒，疲倦不一定只是太累，若症狀持續或影響日常生活，應及早就醫評估，找出真正原因。示意圖。(圖／123RF)

55歲許姓男子從事餐飲業，平時自覺身體狀況尚可，近期明顯感到容易疲倦、體力下降，工作時較以往容易喘，雙腳也出現輕微水腫，他原以為只是工作勞累，休息後卻未見改善，前往就醫診斷為甲狀腺功能亢進，造成全身性的效應。接受治療後，疲倦及體力不佳等症狀逐漸改善，也讓許男重新恢復工作與生活品質。

台灣新竹台大分院家庭醫學部醫師張博硯指出，疲倦是門診中相當常見的不適症狀，原因相當多元。短期疲倦常與近期壓力事件、睡眠不足或身體能量消耗失衡有關；持續數月以上的慢性疲倦，則可能與心理因素、慢性疾病或多重因素交互影響有關。

張博硯指出，臨床上最常見的原因仍是睡眠品質不佳及心理壓力，例如焦慮或憂鬱情緒。許多身體疾病也會以疲倦作為初期表現，包括心臟疾病、肺臟疾病、慢性腎臟病、風濕免疫疾病及神經系統疾病。內分泌疾病如甲狀腺功能亢進、甲狀腺功能低下及糖尿病，也都可能讓病人感到精神體力下降。

阻塞性睡眠呼吸中止症可能導致睡眠品質下降，進而造成白天嗜睡及疲勞感增加。部分藥物如鎮靜安眠藥、抗憂鬱藥、抗過敏藥及降血壓藥，長期飲酒或其他物質使用，也可能影響精神與體力。貧血、鐵質缺乏或維生素B12不足，亦是原因之一。

張博硯提醒，若疲倦同時伴隨胸痛、呼吸困難、血氧偏低（低於94%）、意識改變、肢體無力、持續發燒、體重沒來由的減輕（如6個月內超過5%）、異常出血或瘀斑、出現不明腫塊，或嚴重貧血等情形，應提高警覺並盡速就醫。這些症狀可能與感染、腫瘤、心肺疾病或神經系統疾病有關，及早診斷有助於掌握治療時機。

張博硯說，日常生活中，民眾可從維持規律作息、充足睡眠、均衡飲食及規律運動著手改善疲倦問題。建議每晚睡眠7至8小時，每週累積150分鐘中等強度運動，並適度補充水分與學習壓力調適技巧，幫助維持身心健康。疲倦雖然常見，卻不應輕忽，若症狀持續超過2至4周，或已影響工作與生活品質，應主動尋求專業醫療協助。

精華 FAQ

  • 他原以為是工作勞累，卻出現持續疲倦、體力下降、容易喘與雙腳輕微水腫，休息後仍未改善，最後就醫檢查才發現是甲狀腺功能亢進造成全身性影響。

  • 醫師表示，疲倦可來自睡眠不足、心理壓力、焦慮或憂鬱，也可能與心肺疾病、慢性腎臟病、風濕免疫疾病、神經系統疾病、甲狀腺異常、糖尿病、貧血或缺乏鐵與維生素B12有關。

  • 若疲倦同時合併胸痛、呼吸困難、血氧低於94%、意識改變、肢體無力、持續發燒、異常體重減輕、出血瘀斑、不明腫塊或嚴重貧血，應盡速就醫，以排除感染、腫瘤、心肺或神經疾病。

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