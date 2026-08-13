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視野變窄沒感覺 眼壓正常也可能青光眼

記者廖靜清
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嚴苛醫師提醒，亞洲人常見正常眼壓性青光眼，白天量眼壓正常，不代表全天眼壓都正常。...
嚴苛醫師提醒，亞洲人常見正常眼壓性青光眼，白天量眼壓正常，不代表全天眼壓都正常。（本報資料照片）

50多歲王先生有著兩高，高血壓及高度近視，但他平時十分重視健康管理，不但規律服藥，天天測量血壓。不料公司健康檢查報告顯示，他視神經盤凹陷異常，轉診眼科，確診為青光眼，雙眼視野已逐漸從周邊向中心縮小，典型「視野缺損現象」，嚴重經影響行車安全，但他卻毫無察覺。

台灣土城醫院眼科主治醫師葉柏漢表示，青光眼是不可逆失明的重要原因，初期通常沒有疼痛或明顯症狀，因此被稱為「視力小偷」。許多人以為眼壓數值正常就代表沒有問題，但眼壓偏高只是青光眼的眾多重要危險因子之一，即使眼壓未超過一般正常值，也可能罹患青光眼，正常眼壓性青光眼患者在亞洲並不少見。

「眼壓正常並不代表沒有青光眼」，葉柏漢說，亞洲族群常見「正常眼壓性青光眼」，門診檢測眼壓，數值均在正常範圍，但事實上，視神經持續受損，等確診青光眼時，視野已明顯缺損。近年透過居家眼壓監測，可望協助掌握全天24小時眼壓變化，找出隱藏的高峰時段，作為診斷及治療的重要依據。

王先生即為典型個案，定期回眼科量測眼壓，數值正常，但仍確診為青光眼。葉柏漢解釋，正常眼壓性青光眼的成因相當複雜，除了視神經血流、自體體質等因素外，部分患者的視神經對眼壓特別敏感，即使眼壓沒有超過21毫米汞柱（mmHg）傳統正常範圍，仍可能造成不可逆的視神經傷害。

葉柏漢強調，眼壓並非固定不變，而是像血壓一樣，24小時都會自然波動。患者的眼壓高點，大部分出現在夜間睡眠平躺時或清晨剛起床前，而一般門診大多只在白天測量一次眼壓，且回診間隔常長達數月，因此容易錯過夜間短暫升高或一天內劇烈波動的情況。

近年研究發現，正常眼壓性青光眼患者夜間或清晨容易出現較高眼壓，如長期反覆的眼壓高峰與波動，可能增加視神經受損風險。為此，王先生使用家用眼壓計，記錄不同時段的眼壓變化，確實發現清晨眼壓常超過25mmHg，多次突破30mmHg，但白天到門診檢查時數據卻正常。透過居家監測，醫師調整治療策略，降低視神經持續惡化的風險。

葉柏漢提醒，40歲以上、有高度近視、有青光眼家族史、患有高血壓、糖尿病，以及有睡眠呼吸中止症或嚴重打鼾等高風險族群，應定期至眼科接受視神經及視野檢查。除了測量眼壓外，也應接受眼底檢查、視神經評估及視野檢查，必要時在醫師評估下搭配居家眼壓監測，更有助掌握全天候眼壓變化，及早把握青光眼診斷與治療時機。

精華 FAQ

  • 因為青光眼不只看單次眼壓。王先生雖然門診量測正常，但視神經盤已出現凹陷異常，且視野從周邊逐漸縮小，顯示視神經已持續受損。

  • 正常眼壓性青光眼與視神經血流、自體體質及神經敏感度有關。即使眼壓未超過21mmHg，仍可能造成不可逆傷害，因此亞洲族群中並不少見。

  • 居家監測能記錄24小時眼壓變化，找出夜間或清晨的短暫高峰。像王先生就因此發現清晨常超過25mmHg，醫師得以調整治療，降低惡化風險。

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