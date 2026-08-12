長者健康指標 單腳平衡至少撐10秒

「改善平衡感」是根本防跌的最佳手段，對停經後女性尤為重要。(圖/123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，長者健康老化最重要的是防跌倒，單腳站立至少10秒是基本指標，若不足可能代表多種健康問題，平時也可在安全環境中練習平衡。

隨著年齡增長，「預防跌倒」成為健康老化的重要關鍵。美國疾病管制與預防中心（CDC ）數據顯示，65歲以上長者每年每四人就有一人跌倒，常導致髖骨或脊椎骨折，嚴重影響生活品質。專家強調，除了補充骨密度與肌力訓練，「改善平衡感」才是根本防跌的最佳手段，對停經後女性尤為重要。

北卡羅來納大學Maureen Dale醫師指出，成年人應能單腳站立平衡至少10秒（能達到30秒更佳）。研究顯示：

無法維持10秒：跌倒風險顯著增加，建議諮詢醫師。

無法維持5秒：處於極高跌倒風險中。

單腳站立不穩往往是身體的警訊，常見原因包括，腿部與核心肌力不足、神經病變導致足部感覺退化、缺乏維生素B12，甚至可能是藥物副作用或心血管疾病 所致。

物理治療師建議，平時即可在安全的環境下鍛鍊平衡力，善用日常零碎時間，刷牙或等微波爐加熱時，嘗試單腳站立或雙腳一前一後的「直線站立」。

練習時務必面向洗手台或廚房檯面以便隨時扶握，並在背後放置椅子，防止往後傾倒。進階一點的訓練，可嘗試用腳尖或腳跟行走；40至50歲起即可在運動中加入單腳站立練二頭肌彎舉，或透過太極拳、瑜伽來提升穩定度。