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壓力也傷心臟 飲食、運動降風險

記者萬于甄
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運動是天然的「血管擴張劑」，能提升心臟供血效率及耐受力；示意圖。（圖／123RF...
運動是天然的「血管擴張劑」，能提升心臟供血效率及耐受力；示意圖。（圖／123RF）

「為什麼平時看起來很健康的人，心臟會突然無預警停擺？」台灣成大醫院內科部教授暨副院長許志新表示，事實上，心血管阻塞往往不是一夕之間形成。在那些看似「無預警」倒下的人身上，血管通常早已因長期不良的生活習慣、高壓環境及動脈粥樣硬化斑塊累積，而逐漸硬化、狹窄。

想拆除心血管這顆「未爆彈」，平時就必須積極降低危險因子，其中最重要的就是建立健康的生活型態。從飲食、運動到情緒管理等日常面向著手，才能有效降低心血管疾病風險。

三餐融入地中海飲食

許志新指出，飲食與心血管疾病息息相關，國際公認最能保護心血管健康的「地中海飲食」，其核心概念完全可以融入日常飲食。地中海飲食強調攝取富含單元不飽和脂肪酸、抗氧化物質及膳食纖維的食物，有助於降低心血管疾病風險。

1.善用地瓜、南瓜：可用全穀雜糧取代精製白米，例如將白飯替換為糙米、燕麥、紅藜，或選擇地瓜、南瓜等根莖類食物。這些未精製澱粉富含維生素B群及膳食纖維，有助於穩定血糖，並降低體內發炎反應。

2.少紅肉、多食鯖魚、秋刀魚：許志新也建議，應選擇優質蛋白質與健康油脂，減少紅肉（豬、牛、羊）攝取，多吃鯖魚、秋刀魚等富含Omega-3脂肪酸的魚類，有助降低血液中的三酸甘油酯，並減少發炎反應。此外，日常烹調可優先選用苦茶油或橄欖油。

3.多攝取深綠色蔬菜：菠菜、地瓜葉、空心菜等有助增加鉀離子攝取、維持體內鈉鉀平衡，並搭配芭樂、番茄等富含維生素C的蔬果，有助維持血管健康。

4.避免高鈉與加工肉品：如香腸、臘肉、培根及各類火鍋加工食品，不僅鈉含量偏高，容易導致血壓升高，加工過程中的添加物也可能增加心血管負擔。

5.減少精製甜食：要減少糕餅、酥皮點心、油炸食品等含有反式脂肪及飽和脂肪的食物，以免增加低密度脂蛋白膽固醇（LDL，俗稱壞膽固醇），提高血管阻塞風險。此外，也應避免攝取過多游離糖及精製甜食。尤其手搖飲常添加高果糖糖漿，過量攝取容易轉換成三酸甘油酯儲存在體內，增加脂肪肝及胰島素阻抗風險，進而促使動脈粥樣硬化。

有氧搭配肌力訓練

1.有氧運動要做到微喘：許志新表示，運動是天然的「血管擴張劑」，能提升心臟供血效率及耐受力；但若運動方式不當，反而可能成為誘發心臟驟停的導火線。建議以有氧運動為基礎，如快走、慢跑、游泳、騎自行車等，能有效鍛鍊心肺功能、促進血液循環，並降低安靜心率與血壓。建議每周累積至少150分鐘中等強度有氧運動，也就是運動時會微喘，但仍可簡短交談的程度。

2.大肌群阻力訓練：搭配肌力訓練能增加肌肉量、提高基礎代謝率、改善胰島素敏感度，進而減輕心臟負擔。建議每周進行兩次以上針對大肌群的阻力訓練。不過，應避免未充分暖身或氣溫驟降時進行劇烈運動，因低溫會使血管收縮、血壓升高，若未經至少10至15分鐘的暖身及關節活動，就從事高強度運動，容易提高心肌梗塞風險。

3.避免憋氣、溫差：天氣寒冷時，建議改在室內運動，或待太陽升起、氣溫回升後再外出。同時也要避免危險的「憋氣」動作。許多人在重量訓練或搬重物時，會下意識憋氣用力，導致胸腔內壓瞬間升高，血壓急速上升，之後又快速下降，對脆弱的心血管是極大的負擔，可能增加主動脈剝離或心律不整的風險。正確做法應是「用力時吐氣、放鬆時吸氣」，維持呼吸順暢。

負面情緒壓垮血管

許志新表示，在探討心血管疾病時，情緒與壓力往往是最容易被忽略的一環，卻可能成為壓垮心臟的最後一根稻草。當人體處於高壓、焦慮或憤怒狀態時，交感神經會高度活化，促使腎上腺素及皮質醇（壓力荷爾蒙）大量分泌，使心跳加快、血管收縮、血壓上升。若只是短暫壓力，身體仍可調節；但若長期處於慢性壓力或憂鬱狀態，容易造成血管內皮受損，加速膽固醇沉積及發炎反應。

此外，憂鬱與高壓也常伴隨失眠、暴飲暴食、抽菸或酗酒等不良因應行為，進一步增加心血管疾病風險。想保護心臟，就必須學會為情緒找到出口，可培養園藝、聽音樂、閱讀、繪畫等紓壓興趣，也不要將所有壓力獨自承受，可向家人、朋友傾訴，或尋求專業心理諮商協助。良好的人際互動也有助促進催產素分泌，對心血管健康帶來正面影響。

許志新強調，血管保養是一場沒有終點的馬拉松，唯有透過「護心飲食」減少發炎與阻塞、「正確運動」強化心肺功能，以及「情緒管理」降低壓力對心血管的影響，三大處方並進，才能真正拆除隱藏在體內的心血管未爆彈，讓心臟持續穩健跳動，迎向健康長壽的人生。

地中海飲食強調攝取富含單元不飽和脂肪酸、抗氧化物質及膳食纖維的食物，有助於降低心...
地中海飲食強調攝取富含單元不飽和脂肪酸、抗氧化物質及膳食纖維的食物，有助於降低心血管疾病風險。(圖／123RF)

運動是天然的「血管擴張劑」，能提升心臟供血效率及耐受力；示意圖。（圖/123RF...
運動是天然的「血管擴張劑」，能提升心臟供血效率及耐受力；示意圖。（圖/123RF）

精華 FAQ

  • 因為血管阻塞通常不是一夕形成，而是長期不良生活習慣、高壓環境與動脈粥樣硬化斑塊累積，讓血管逐漸硬化、狹窄，最後才出現看似無預警的心臟事件。

  • 建議以地中海飲食為核心，多用糙米、燕麥、地瓜取代白米，少吃紅肉與加工肉品，多攝取鯖魚、秋刀魚、深綠色蔬菜，並減少含糖飲料、油炸與精製甜食。

  • 規律有氧與肌力訓練可提升心肺功能、降低血壓與胰島素阻抗；但憋氣、低溫或未暖身會增加風險。長期壓力、憂鬱會使血管收縮、發炎加劇，因此也要積極紓壓。

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