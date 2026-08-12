胸悶、牙痛、腹痛… 心肌梗塞警訊 研究：周一、清晨發作機率高

醫師指出，心肌梗塞最典型的症狀為胸口悶痛、胸部壓迫感，如同有大石頭壓在胸前，而且休息後仍無法改善；示意圖。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，心肌梗塞多由長期血管病變累積而成，症狀未必只有胸痛，且周一與清晨較易發作；即使身材正常，也不能忽視三高與定期健檢。

隨著人口高齡化及慢性病盛行，心血管疾病 是重要健康威脅。醫師提醒，除了維持規律運動、均衡飲食、不吸菸，也應定期量測血壓、檢查血糖與血脂，並依個人風險接受必要的健康檢查，才能及早發現血管異常，在急症發生前降低心血管疾病風險。

心血管疾病 長年累積形成

台北馬偕醫院心臟血管內科系資深主治醫師吳書豪表示，造成心因性猝死最常見的原因仍是冠狀動脈疾病，包括急性心肌梗塞及其引發的致命性心律不整；此外，主動脈剝離等重大心血管急症，也可能導致猝死。

許多人疑惑，為何平常沒有任何症狀，卻突然發生心肌梗塞？吳書豪解釋，心血管疾病多半是長年累積形成。高血壓、高血脂、動脈粥狀硬化等問題，初期往往沒有明顯症狀，若未透過健康檢查，很難及早發現。

以心肌梗塞為例，膽固醇會長期沉積在冠狀動脈血管壁形成粥狀斑塊，使血管逐漸狹窄。部分患者因狹窄進展緩慢，身體可能逐漸建立側枝循環，即使血流減少，也未必會出現明顯症狀。然而，一旦不穩定斑塊突然破裂或侵蝕，引發血栓快速形成、完全阻塞血管，就可能造成急性心肌梗塞，危及生命。

主動脈剝離也是如此。吳書豪指出，不少患者在主動脈逐漸擴張（如主動脈瘤）或結構受損時毫無症狀，往往只能透過健康檢查或影像學檢查提早發現異常。一旦血管內膜突然破裂發生剝離甚至破裂，便可能危及生命。

吳書豪指出，心肌梗塞最典型的症狀為胸口悶痛、胸部壓迫感，如同有大石頭壓在胸前，而且休息後仍無法改善。疼痛不一定只發生在左胸，也可能延伸至右胸、肩膀、手臂、背部、下巴，甚至出現牙齒痠痛等「輻射痛」。若合併冒冷汗、呼吸急促、喘、頭暈或血壓下降等症狀，更應立即就醫。

不過，部分患者症狀並不典型。吳書豪表示，高齡者、女性、糖尿病及慢性腎臟病患者，較容易以腹痛、噁心、消化不良或腸胃不適等症狀表現，而沒有明顯胸痛，因此更容易延誤診斷，需要提高警覺。

外界認為心肌梗塞最容易發生在天氣較冷的時候，但是吳書豪表示，雖然低溫與心肌梗塞有明顯的關係，但溫度的突然變換（驟升或驟降）、肺部感染、缺氧、肺栓塞、低血糖、和過敏等都可能會增加心肌梗塞的風險。

一年四季中，僅心電圖無明顯異常的心肌梗塞（non-ST段上升型心肌梗塞, NSTEMI）與季節關係較明確；心電圖有明顯異常的心肌梗塞（ST段上升型心肌梗塞， STEMI）則與季節的關係較小。有趣的是，過去研究顯示，一周之內，禮拜一發生心肌梗塞的機會比較高，推測可能與周末的睡眠不足有關；一天之中，心肌梗塞較常發作的時間則是清晨。

體態正常 不代表血管健康

至於身材瘦、生活規律、固定運動的人，為何仍可能罹患心血管疾病？吳書豪表示，「看起來健康」不等於真正健康，體態正常只能反映外觀，無法代表血管健康。有些人體重正常，卻因遺傳性高膽固醇血症、先天性心血管疾病或代謝異常，即使飲食控制得很好，膽固醇仍居高不下，最後仍須依靠降血脂藥物，甚至PCSK9抑制劑等針劑治療，才能有效降低心血管風險。

此外，部分民眾因基因因素導致血管壁天生較脆弱，更易發生主動脈剝離。因此不能單憑胖瘦評估健康狀況，應透過抽血、量血壓及定期健康檢查來掌握身體真實狀況。

根據美國的研究，雖然心肌梗塞的發生率已逐年降低，但55歲以下族群的改善幅度較年長者小。也因此不能再認為心臟病只是老年人的疾病。吳書豪表示，臨床上確實曾收治20多歲心肌梗塞患者。現代人攝取大量精製糖、高油高熱量飲食，加上缺乏運動、生活型態改變，容易導致肥胖及代謝症候群，進一步增加高血壓、高血糖、高血脂等三高問題，長期下來都會提高心血管疾病風險。

現代人攝取大量精製糖、高油高熱量飲食，加上缺乏運動、生活型態改變，增加三高問題，長期下來都會提高心血管疾病風險。(本報資料照片)