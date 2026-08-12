悶、喘、腫、暈 心臟求救的「四大警訊」 高危族群應評估6檢查

走路就喘、平躺胸悶，恐是心臟功能下降。(圖/123RF)

不少人擔心心臟病總是來得又急又快，直到胸痛、心肌梗塞送醫，才發現血管早已出問題。醫師表示，心血管疾病 並非總是毫無預警，隨著年齡增長，以及抽菸、過量飲酒、長期輪班或夜班工作等因素，罹患心血管疾病的風險都會大幅增加。平時就應定期監測血壓及三高指標，不要等到出現症狀才就醫，以免心臟或血管已造成不可逆的損傷。

平躺胸悶 心肌可能缺血

台北馬偕醫院心臟血管內科系資深主治醫師吳書豪表示，心臟疾病發作前常見的警訊可歸納為四大症狀，分別是「悶、喘、腫、暈」。若這些症狀持續無法改善，甚至在日常活動時愈發明顯，就必須提高警覺。

吳書豪解釋，胸悶與喘，就如同汽車爬坡時需要加大馬力一樣，當身體活動量增加時，受損的心臟可能無法負荷。若只是稍微走路、爬樓梯，就感到胸口發悶或愈來愈喘，可能是心肌缺血或心臟功能下降的典型表現。

另一個值得留意的症狀是「端坐呼吸」。若夜間平躺睡覺時經常出現胸悶、呼吸困難，甚至必須墊高兩、三個枕頭或坐起來才能舒服，通常與心臟衰竭造成肺積水有關。

至於水腫的判斷，吳書豪表示，許多民眾習慣按壓小腿肚，但正確方式應是按壓小腿前側平坦的脛骨數秒，若放開後皮膚出現持續凹陷、不易回彈，且雙腳同時水腫並伴隨喘，便有可能是心臟衰竭的徵兆。此外，若經常感覺心跳無力、忽快忽慢或跳動不規則，甚至因血壓變化引起頭暈，也應進一步接受心臟科評估。

中高風險族群 評估6項檢查

1.心電圖檢查、胸部X光檢查：即時記錄心臟電氣活動、觀察心肺情況。

最基本的門診工具為心電圖，可即時記錄心臟電氣活動，評估是否有心律不整或心肌缺血等異常；同時搭配胸部X光檢查，觀察心臟大小及肺部狀況，進一步釐清胸悶或呼吸困難是否與心臟肥大、肺積水等原因有關。

2.抽血檢驗：評估三高風險，作為用藥依據。

吳書豪指出，除了：評估血糖、膽固醇等三高風險，也會同步檢查肝、腎功能，以排除器官疾病造成水腫或喘的可能，並作為後續用藥的重要依據。此外，貧血或甲狀腺功能異常也可能引起心悸與頭暈。

3.運動心電圖：了解運動時心血管反應，但不適合行動不便者。

吳書豪說，醫師會視情況給予進階性的檢查，第一種是健保給付的「運動心電圖」，讓患者在跑步機上快走或跑步，觀察心跳與血壓變化。

4.心肌灌注攝影：能推測缺血心肌區域，但無法得知狹窄位置與程度。

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第二種同樣有健保給付的是「心肌灌注攝影」，需注射微量放射性同位素後掃描，評估心肌血流受損區域，這項檢查躺著即可完成，但耗時約半天、有微量輻射，孕婦與幼童不宜。

5.冠狀動脈電腦斷層血管攝影：可清楚顯示冠狀動脈結構，檢查快速需自費。

透過靜脈注射顯影劑進行快速掃描，可清楚顯示冠狀動脈結構，判斷是哪一條血管狹窄及狹窄程度。其優點是檢查快速、不需承受運動負荷，但須自費，且腎功能不佳或對顯影劑過敏者，需由醫師審慎評估是否適合接受檢查。

6.心導管檢查（侵入性）：用在高風險患者，診斷最精確也可同時治療。

至於侵入性的「心導管檢查」，最為精準且能兼具診斷與即時治療，但通常保留給高風險，如疑似急性心肌梗塞或經前述檢查評估具相關風險者。

吳書豪提醒，心血管檢查方式各有優缺點，應由醫師依據病人的症狀、風險及身體狀況選擇最適合的檢查方式。若屬高風險族群，例如劇烈胸痛、冒冷汗等疑似急性心肌梗塞症狀，「時間就是心肌」，應盡速接受心導管檢查搶救心肌；低風險族群則應先從改善生活習慣及控制三高著手；中風險族群則可依體力、腎功能及個人意願，與醫師共同討論最合適的評估工具。

心電圖可即時記錄心臟電氣活動，評估是否有心律不整或心肌缺血等異常。(圖/123RF)