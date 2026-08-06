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台大醫院研究 瘦瘦針可降13種癌風險

記者林琮恩／即時報導
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台大醫院6日舉辦成果發表記者會指出，團隊分析逾16萬名無糖尿病肥胖成年人，發現相...
台大醫院6日舉辦成果發表記者會指出，團隊分析逾16萬名無糖尿病肥胖成年人，發現相較僅靠飲食或運動減重者，使用GLP-1瘦瘦針者，罹患13種肥胖相關癌症整體風險下降41%。(中央社)

除了減重，瘦瘦針還可降低致癌風險。台大醫院最新一項研究發現，無糖尿病、體重肥胖成人持續使用GLP-1類型藥物，可有效減重，且可降低大腸直腸癌、停經後乳癌、子宮內膜癌等13種癌症風險，降幅達四成一，其中胰臟癌、子宮內膜癌、大腸癌最為明顯。

該項研究主要負責人為台大醫院婦產部婦癌科醫師許恒誠，他及新竹台大分院婦產科主任江盈澄、陽明交通大學統計所教授林聖軒等人，與美國Houston Methodist研究團隊合作，利用美國大型電子病歷資料庫TriNetX，分析2014年至2025年間沒有糖尿病、且未曾罹患癌症的肥胖成年人，最後分析16萬多名配對個案，平均追蹤二年。

許恒誠指出，此研究共有兩大發現，一為罹癌風險顯著下降，相較於僅靠飲食或運動控制的族群，使用GLP-1 藥物的患者未來罹患13種肥胖相關癌症的整體風險大幅下降了四成一。再者，不分性別、體重與藥物種類，該成分保護效益廣泛，無論男女、BMI數值是否大於40，甚至使用不同的GLP-1藥物，皆顯示出癌症發生率下降趨勢。

台大醫院婦科主任陳啓豪指出，研究證實，肥胖與子宮內膜癌具關聯性，子宮內膜癌高居國內十大癌症第五位，與飲食西化、肥胖比率、女性雌激素上升有關。

精華 FAQ

  • 研究指出，無糖尿病的肥胖成人持續使用GLP-1類藥物，除了有助減重外，未來罹患13種肥胖相關癌症的整體風險也明顯下降。

  • 研究團隊結合美國TriNetX大型電子病歷資料庫，分析2014年至2025年間無糖尿病且未罹癌的肥胖成人，最後完成16萬多名配對個案、平均追蹤2年的比較。

  • 其中以胰臟癌、子宮內膜癌與大腸癌降幅最明顯；而且這種保護效益在男女、不同BMI，甚至不同GLP-1藥物之間都呈現一致下降趨勢。

癌症 台大

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