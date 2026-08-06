廚房沒曬太陽照樣中暑 40歲廚師突呼吸困難送醫腎損傷

院長陳殷正提醒，高溫、高濕且通風不良的室內工作環境，同樣可能發生熱中暑，嚴重恐造成橫紋肌溶解及急性腎損傷。（嘉義醫院提供）

近期高溫持續，台灣嘉義一名40歲廚師長時間在高溫廚房備餐，突然呼吸困難、頭暈及全身不適，送醫後診斷為熱中暑合併橫紋肌溶解及急性腎損傷。衛生福利部嘉義醫院提醒，熱傷害不只發生在戶外，悶熱、潮濕及通風不良的室內工作場所，同樣可能讓人「熱到出事」。

嘉義醫院表示，這名40歲男性廚師長時間處於高溫廚房，工作期間突然出現呼吸困難、頭暈及全身不適等症狀，緊急送醫。檢查發現患者腎功能異常，血清肌酸磷酸激酶（CPK）明顯升高，尿液檢查出現潛血反應，卻未發現紅血球，懷疑為肌紅素血尿。

醫師臨床診斷為熱中暑合併橫紋肌溶解及急性腎損傷，立即採取降溫、靜脈輸液及支持性治療，患者病況順利改善，後續門診追蹤腎功能也恢復正常。

急診室主任沈朝賢表示，熱中暑是熱傷害最嚴重的型態，核心體溫通常超過40℃，可能伴隨意識改變、抽搐或昏迷。若未及時治療，可能引發橫紋肌溶解，肌肉細胞釋放大量肌紅蛋白，進一步造成急性腎損傷，嚴重甚至可能導致多重器官衰竭。

沈朝賢說，救治關鍵在把握時間，迅速降溫及補充靜脈輸液，並持續監測腎功能及相關生理指標，以降低演變為重症的風險。

院長陳殷正表示，極端高溫已成為重要健康議題，熱中暑並非只有在戶外烈日曝曬才會發生，包括餐飲業廚房、工廠、工地及鍋爐作業場所等高溫、高濕、通風不良環境，都是熱傷害高風險場域。

陳殷正提醒，若出現頭暈、噁心、全身無力、呼吸困難、心跳加快或意識改變等症狀，應立即停止工作、移至陰涼處，利用冷水、冰袋或冷毛巾協助降溫並儘速送醫；高溫季節工作時也應掌握補水、降溫、避熱及留意症狀等原則，少量多次補充水分、適時休息並改善工作環境通風，降低熱傷害風險。