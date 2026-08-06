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廚房沒曬太陽照樣中暑 40歲廚師突呼吸困難送醫腎損傷

記者李宗祐／嘉義即時報導
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院長陳殷正提醒，高溫、高濕且通風不良的室內工作環境，同樣可能發生熱中暑，嚴重恐造...
院長陳殷正提醒，高溫、高濕且通風不良的室內工作環境，同樣可能發生熱中暑，嚴重恐造成橫紋肌溶解及急性腎損傷。（嘉義醫院提供）

近期高溫持續，台灣嘉義一名40歲廚師長時間在高溫廚房備餐，突然呼吸困難、頭暈及全身不適，送醫後診斷為熱中暑合併橫紋肌溶解及急性腎損傷。衛生福利部嘉義醫院提醒，熱傷害不只發生在戶外，悶熱、潮濕及通風不良的室內工作場所，同樣可能讓人「熱到出事」。

嘉義醫院表示，這名40歲男性廚師長時間處於高溫廚房，工作期間突然出現呼吸困難、頭暈及全身不適等症狀，緊急送醫。檢查發現患者腎功能異常，血清肌酸磷酸激酶（CPK）明顯升高，尿液檢查出現潛血反應，卻未發現紅血球，懷疑為肌紅素血尿。

醫師臨床診斷為熱中暑合併橫紋肌溶解及急性腎損傷，立即採取降溫、靜脈輸液及支持性治療，患者病況順利改善，後續門診追蹤腎功能也恢復正常。

急診室主任沈朝賢表示，熱中暑是熱傷害最嚴重的型態，核心體溫通常超過40℃，可能伴隨意識改變、抽搐或昏迷。若未及時治療，可能引發橫紋肌溶解，肌肉細胞釋放大量肌紅蛋白，進一步造成急性腎損傷，嚴重甚至可能導致多重器官衰竭。

沈朝賢說，救治關鍵在把握時間，迅速降溫及補充靜脈輸液，並持續監測腎功能及相關生理指標，以降低演變為重症的風險。

院長陳殷正表示，極端高溫已成為重要健康議題，熱中暑並非只有在戶外烈日曝曬才會發生，包括餐飲業廚房、工廠、工地及鍋爐作業場所等高溫、高濕、通風不良環境，都是熱傷害高風險場域。

陳殷正提醒，若出現頭暈、噁心、全身無力、呼吸困難、心跳加快或意識改變等症狀，應立即停止工作、移至陰涼處，利用冷水、冰袋或冷毛巾協助降溫並儘速送醫；高溫季節工作時也應掌握補水、降溫、避熱及留意症狀等原則，少量多次補充水分、適時休息並改善工作環境通風，降低熱傷害風險。

精華 FAQ

  • 他是在長時間處於高溫、悶熱且通風不良的廚房內工作時發病，突然出現呼吸困難、頭暈與全身不適，最後緊急送醫治療。

  • 醫師依據腎功能異常、CPK明顯升高及尿液潛血但無紅血球等結果，診斷為熱中暑合併橫紋肌溶解與急性腎損傷，顯示病情已影響肌肉與腎臟。

  • 若出現頭暈、噁心、無力或呼吸困難等症狀，應立刻停止工作、移到陰涼處，並以冷水或冰袋降溫後盡速就醫；平時也要少量多次補水、適時休息並改善通風。

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